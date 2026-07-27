Assassins Creed Black Flag Resynced Update – Ubisoft ändert Kassandra-Pose

Ubisoft hat Assassin’s Creed Black Flag Resynced still und leise mit einem kleinen Update versehen, das ausgerechnet an einer der meistkritisierten Eigenheiten der letzten Jahre schraubt. Die Änderung ist in erster Linie visueller Natur, sorgt aber genau deshalb für Gesprächsstoff, weil sie ein wiederkehrendes Ärgernis vieler Fans betrifft.

Große Gameplay-Umwälzungen solltet ihr dadurch nicht erwarten. Trotzdem sendet der Patch ein klares Signal: Auch Details, die auf den ersten Blick nebensächlich wirken, stehen bei Ubisoft offenbar auf dem Zettel, wenn die Community sie lange genug als störend empfindet.

Eine kleine Änderung mit großer Wirkung

Was wurde in Assassin’s Creed Black Flag Resynced konkret verbessert? In mindestens einer Szene hat Ubisoft eine Animation angepasst, die von vielen als immersionstörend wahrgenommen wird: die sogenannte Kassandra-Pose. Damit ist eine etwas steife, awkward wirkende Standhaltung gemeint, die besonders durch Assassin’s Creed Odyssey bekannt wurde und seitdem in auffallend vielen Ubisoft-Spielen immer wieder auftaucht.

Gerade weil Black Flag Resynced in Cutscenes und neuen Inhalten stark auf Inszenierung setzt, fällt so eine wiederverwendete Pose schnell negativ auf. Die Community störte weniger, dass es diese Haltung überhaupt gibt, sondern vor allem, wie häufig sie als eine Art Standardlösung in Szenen eingesetzt wurde.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Aufmerksam gemacht wurde die Änderung durch den Creator The Hidden One, der die angepasste Sequenz geteilt und gleichzeitig betont hat, dass Edward Kenway dadurch in der Szene zwar nicht automatisch natürlicher wirkt. Im Gegenteil: Weil viele Fans Kenway seit dem Original von 2013 mit anderen Bewegungsabläufen verbinden, kann die neue, teils roboterhafte Körpersprache stellenweise sogar etwas ungewohnt aussehen.

Warum die Kassandra-Pose so viel Kritik abbekommt

Warum stört Fans diese Animation seit Jahren? Das Problem ist weniger die einzelne Pose, sondern ihre Omnipräsenz. Was in Odyssey wegen der enormen Spielzeit und der vielen Dialogmomente noch als Eigenheit durchgehen konnte, wurde über die Jahre zu einem wiedererkennbaren Ubisoft-Muster und damit für viele zum Symbol von Wiederverwertung.

Wenn dieselbe Körpersilhouette immer wieder in emotionalen oder wichtigen Szenen auftaucht, wirkt das auf manche wie ein Bruch in der Atmosphäre. In Fan-Kreisen wird das inzwischen ähnlich wahrgenommen wie manche kurzlebigen Internet-Gesten, die nach einiger Zeit eher Fremdscham auslösen als Coolness.

Dass Ubisoft nun zumindest einzelne Stellen anpasst, wird daher als positives Zeichen gelesen. Niemand rechnet ernsthaft damit, dass die Pose komplett aus dem Spiel verschwindet, aber schon eine selektivere Nutzung könnte zukünftige Cutscenes deutlich aufwerten.

Ein Signal für die Zukunft der Reihe

Welche Bedeutung hat das Update für Ubisoft und die Assassin’s Creed-Reihe? Assassin’s Creed Black Flag Resynced gilt als kritischer und kommerzieller Erfolg und kann damit auch eine Art Richtungsweiser für kommende Projekte sein. Wenn ein Spiel bei den meisten Fans ohnehin extrem gut ankommt, entscheiden am Ende oft genau solche Kleinigkeiten darüber, ob die Stimmung langfristig kippt oder positiv bleibt.

Auch mit Blick nach vorn dürfte Ubisoft genau hinschauen, welche Detailkritik immer wieder auftaucht. Das nächste große Hauptspiel, Assassin’s Creed Hexe, soll Berichten zufolge 2027 erscheinen und eine neue Hauptfigur namens Anika in den Mittelpunkt stellen. Viele hoffen jetzt schon, dass Ubisoft solche wiederkehrenden Animations- und Inszenierungsbausteine künftig sparsamer einsetzt.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist am 9. Juli 2026 erschienen und wird als Action-Adventure vermarktet. Wenn Ubisoft den Support in dieser Form fortsetzt, könnte das die Cutscenes und die Gesamtwirkung langfristig weiter verbessern, auch ohne riesige Content-Drops.

Ist euch die Kassandra-Pose in Ubisoft-Spielen schon negativ aufgefallen, oder ist das für euch eher ein Meme-Thema? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.