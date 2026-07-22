Assassins Creed Black Flag Resynced – Ubisoft musste das Spiel neu bauen

Assassin’s Creed Black Flag Resynced wirkt auf den ersten Blick wie die große Rückkehr eines Fanlieblings, doch hinter den Kulissen war es offenbar deutlich mehr als ein poliertes Comeback. Laut Game Director Richard Knight musste Ubisoft das Piratenabenteuer technisch praktisch komplett neu bauen, weil sich aus der Originalversion von 2013 kaum etwas sinnvoll wiederverwenden ließ.

Dass Resynced mehr als ein klassischer Remaster werden würde, hatte sich zwar früh abgezeichnet. Wie radikal der Schritt jedoch ausfällt, überrascht: Statt einfach Assets und Systeme aufzuhübschen, sei das Projekt in vielen Bereichen zu einem echten Neuaufbau geworden.

Ein Remake, das seinen Namen verdient

Was macht Black Flag Resynced eher zum Remake als zum Remaster? Der Wechsel auf die Anvil Engine bringt nicht nur eine spürbare optische Modernisierung, sondern auch tiefgreifende Anpassungen an zentralen Systemen. Ubisoft hat laut Knight mehrere Kernbereiche grundlegend überarbeitet, darunter Schleichen und Kampf, und zusätzlich neue narrative Inhalte eingeplant.

Damit bleibt Resynced zwar dem Geist des Originals treu, soll sich aber in vielen Momenten zeitgemäßer anfühlen. Gerade bei einem Spiel, das stark von seinem Spielfluss aus Seeschlachten, Erkundung und Infiltration lebt, können solche Änderungen am Ende mehr ausmachen als reine Grafik-Updates.

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Unterm Strich scheint Ubisoft damit bewusst die Grenze zu ziehen: Resynced ist kein nostalgisches Aufpolieren, sondern eine Neuinterpretation, die das Gerüst des Klassikers nutzt, ohne sich technisch daran zu klammern.

Warum Ubisoft das Spiel neu aufbauen musste

Warum konnte Ubisoft den Originalcode von 2013 kaum nutzen? Knight erklärt, dass Codebasis und Technik des damaligen Black Flag so stark von der heutigen Produktionsumgebung abweichen, dass sie im Grunde nur noch als Referenz dienen konnten. Die alte Version sei weniger ein Baukasten gewesen, sondern eher ein Nachschlagewerk: Wie hat das System damals funktioniert, welche Daten steckten dahinter, welche Tricks wurden genutzt?

Manchmal können wir vereinzelt ein Asset als Platzhalter ziehen, um neue Dinge zu modellieren. Aber meistens schauen wir nur in den Code, um zu sehen, wie Dinge funktionieren und welche Daten genutzt wurden. Effektiv müssen wir neu aufbauen.

Damit wird auch klar, warum die Überarbeitungen nicht erst durch kreative Lust am Modernisieren entstanden sind, sondern aus reiner Notwendigkeit. Wenn zentrale Technik nicht kompatibel ist, müssen selbst Basics neu entstehen, damit der Rest überhaupt läuft.

Starker Start und nächster großer Patch

Wie erfolgreich ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced bisher? Ubisoft meldete am 17. Juli 2026, dass Black Flag Resynced in rund einer Woche mehr als 3 Millionen Mal verkauft wurde. Release war am 9. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Passend zum Momentum bereitet Ubisoft außerdem New Game Plus vor. Der Modus soll es ermöglichen, nach dem Abspann direkt erneut zu starten, ohne wieder bei null zu beginnen. Einen konkreten Termin oder Details dazu, was genau übernommen wird und welche Regeln gelten, gibt es bislang allerdings nicht.

Was meint ihr: Ist ein kompletter Neuaufbau der richtige Weg, um Black Flag modern zurückzubringen, oder hättet ihr lieber ein klassisches Remaster gesehen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.