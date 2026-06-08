Das dürfte für viele JRPG-Fans einer der größten Momente des Xbox Games Showcase 2026 gewesen sein: Atlus hat Persona 6 offiziell angekündigt. Der nächste Hauptteil der legendären Rollenspielreihe wurde im Rahmen der Microsoft-Show bestätigt.

Viele konkrete Details gibt es zu Persona 6 bislang noch nicht. Atlus machte aber deutlich, dass sich das Spiel offiziell in Arbeit befindet und nach Persona 4 Revival erscheinen soll.

Kazuhisa Wada, Director bei P-Studio, erklärte in der Pressemitteilung, dass man sich freue, die Arbeit am nächsten Teil der Persona-Reihe offiziell zu bestätigen. Gleichzeitig verwies er darauf, dass das Team zu einem späteren Zeitpunkt mehr zu Persona 6 teilen möchte.

Damit ist zumindest klar: Persona 6 ist kein Gerücht mehr, sondern offiziell der nächste große Schritt für die Reihe.

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Persona 4 Revival erscheint im Februar 2027

Neben Persona 6 hatte Atlus auch konkrete Neuigkeiten zu Persona 4 Revival im Gepäck. Die Neuauflage des modernen RPG-Klassikers erscheint am 18. Februar 2027.

Bestätigt sind folgende Plattformen:

Xbox Series X|S

Xbox auf PC

PlayStation 5

Steam

Auf Xbox Series X|S und Xbox auf PC können Vorbestellungen ab sofort vorgenommen werden. Vorbestellungen für PS5 und Steam sollen einen Tag später starten.

Außerdem erscheint Persona 4 Revival direkt zum Launch im Xbox Game Pass Ultimate und im PC Game Pass. Zusätzlich ist das Spiel Teil von Xbox Play Anywhere.

Persona 4 Revival wird kein einfaches Remaster

Atlus beschreibt Persona 4 Revival als vollständige Neuinterpretation des Klassikers. Das Remake soll verbesserte Grafik, überarbeitetes Gameplay, moderne Ästhetik und Quality-of-Life-Verbesserungen bieten.

Inhaltlich bleibt der bekannte Kern erhalten: Spieler kommen als Austauschschüler nach Inaba und erleben dort ein Jahr voller neuer Freundschaften, Schulalltag und mysteriöser Ereignisse. Doch bizarre Mordfälle und ein geheimnisvoller TV-Kanal reißen die ruhige Fassade der Kleinstadt schnell ein.

Eine Tür in eine andere Welt öffnet sich, neue Kräfte erwachen und gemeinsam mit vertrauten Verbündeten beginnt die Suche nach der Wahrheit.

Für Fans von Persona 4 könnte Revival damit eine ähnliche Rolle spielen wie Persona 3 Reload: ein modernisierter Zugang zu einem beliebten Klassiker, der alte Stärken bewahrt, aber spielerisch und optisch auf den aktuellen Stand gebracht wird.

Mehr Infos zu Persona 4 Revival im Juni

Atlus hat außerdem einen eigenen Livestream zu Persona 4 Revival angekündigt. Die Persona 4 Revival Broadcast findet am 18. Juni 2026 statt.

Dort soll Kazuhisa Wada weitere Details zum Remake vorstellen. Der Stream läuft über den offiziellen Atlus-West-Kanal auf YouTube sowie über Steam.

Für Fans dürfte die Präsentation besonders spannend werden, weil Atlus dort vermutlich genauer zeigen wird, wie stark Persona 4 Revival spielerisch überarbeitet wurde und welche Neuerungen gegenüber dem Original enthalten sind.

Persona 6 bleibt vorerst geheimnisvoll

Während Persona 4 Revival bereits viele konkrete Informationen erhalten hat, bleibt Persona 6 noch weitgehend unter Verschluss. Atlus sprach lediglich vom nächsten Teil der Reihe und machte klar, dass die Veröffentlichung nach Persona 4 Revival geplant ist.

Das passt zur Bedeutung der Marke. Persona 5 und Persona 5 Royal haben die Reihe international enorm vergrößert. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an Persona 6.

Welche Figuren, welches Setting, welche Farbwelt und welches zentrale Thema Atlus diesmal wählt, bleibt noch offen. Aber schon die offizielle Ankündigung dürfte reichen, um die Spekulationen der Community für die nächsten Monate ordentlich anzufeuern.

Ein starker Abend für Persona-Fans

Mit Persona 6 und Persona 4 Revival hat Atlus beim Xbox Games Showcase 2026 gleich zwei wichtige Nachrichten geliefert.

Persona 6 ist endlich offiziell, auch wenn Details noch warten lassen. Persona 4 Revival dagegen ist bereits deutlich konkreter: Termin, Plattformen, Game Pass, Editionen und Vorbestellungen stehen fest.

Für Fans bedeutet das: Erst geht es 2027 zurück nach Inaba. Danach beginnt die nächste große Ära der Persona-Reihe.