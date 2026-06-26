Ghost of Yotei kurbelt Tourismus am Mount Yotei an, Orte planen Fan-Angebote

Der Überraschungshit Ghost of Yotei sorgt nicht nur auf der PlayStation für volle Erfolgsmeldungen, sondern inzwischen auch für spürbar mehr Reisebewegung in Japan. Rund um den realen Mount Yotei auf Hokkaido zieht es immer mehr Fans in die Region, weil sie die Landschaften, Wälder und Orte aus dem Action-Adventure mit eigenen Augen sehen wollen.

Das Spiel von Sucker Punch spielt in Japan im 17. Jahrhundert und schickt die Hauptfigur Atsu auf einen Rachefeldzug durch eine stilisierte Version Hokkaidos. Der Mix aus historischer Kulisse, markanter Natur und starker Bildsprache trifft offenbar einen Nerv, denn Ghost of Yotei hat laut den aktuellen Zahlen sogar Ghost of Tsushima übertroffen und innerhalb von 32 Tagen 3,3 Millionen Einheiten verkauft.

Tourismus rund um Mount Yotei nimmt Fahrt auf

Welche Orte profitieren aktuell vom Ghost-of-Yotei-Hype? Konkret haben sich sieben Städte und Gemeinden in der Umgebung des Mount Yotei zusammengeschlossen, um den Andrang zu bündeln und gezielt in die Region zu lenken. Dafür wurde eine Partnerschaft mit einer Firma geschlossen, die auf IP-Kooperationen spezialisiert ist. Das Ziel ist klar: Besucherinnen und Besucher, die wegen des Spiels anreisen, sollen vor Ort mehr geboten bekommen als nur Foto-Spots.

Im Mittelpunkt steht dabei Merchandise, das nicht einfach nur aus dem Internet nach Hokkaido kopiert wird, sondern einen lokalen Bezug haben soll. Geplant sind Fan-Artikel mit regionaler Handschrift, unter anderem von einem Handwerksbetrieb, der Produkte aus Holz fertigt, das von Bäumen aus Hokkaido stammt. Damit setzt die Region auf Souvenirs, die sich bewusst von typischer Massenware abgrenzen.

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Wie soll das Angebot für Fans vor Ort aussehen? Besonders Niseko, ohnehin ein bekannter Ort für Urlaub in der Region, könnte zusätzlich geführte Touren anbieten, die sich an den Schauplätzen und Motiven des Spiels orientieren. Wer Ghost of Yotei durchgespielt hat, dürfte die Idee kennen: Orte wiederzuerkennen, die man sonst nur aus der virtuellen Welt kennt, ist für viele ein echter Reiseanreiz.

Sucker Punch erlebt das Phänomen nicht zum ersten Mal

Warum ist der Vergleich mit Ghost of Tsushima naheliegend? Schon beim Vorgänger zeigte sich, wie stark ein Spiel reale Reiseziele pushen kann. Die Popularität von Ghost of Tsushima führte damals ebenfalls dazu, dass deutlich mehr Menschen die echte Insel Tsushima besuchen wollten. Die Fan-Liebe ging sogar noch weiter: In der Community kamen umgerechnet rund 260.000 Euro zusammen, um einen Schrein auf Tsushima wiederaufzubauen.

Auch auf Entwicklerseite scheint man sich dieser Wirkung inzwischen bewusster zu sein. Der frühere Studioleiter Brian Fleming hatte Tsushima während der Promo-Phase rund um die Fortsetzung besucht und dabei angedeutet, dass so ein Effekt theoretisch erneut eintreten könnte.

Ob das Gleiche bei Yotei passiert? Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin gespannt.

Dass es nun tatsächlich in diese Richtung geht, dürfte viele nicht überraschen, denn Hokkaido und der Mount Yotei waren schon vorher beliebte Reiseziele. Ghost of Yotei wirkt jetzt wie ein zusätzlicher Turbo, der Naturtourismus und Gaming-Kultur enger zusammenbringt.

Wie es mit Ghost of Yotei weitergeht

Was ist zum aktuellen Stand für neue Inhalte bekannt? Der große Content-Bogen scheint vorerst abgeschlossen: Das letzte große Update für Ghost of Yotei ist im März 2026 erschienen und wurde zeitgleich von einem neuen Raid für den Multiplayer-Ableger Ghost of Yotei: Legends begleitet. Offizielle Aussagen zu einem neuen Projekt gibt es derzeit nicht, zumal Sucker Punch traditionell eher fokussiert an einem Spiel nach dem anderen arbeitet.

Spannend bleibt, ob der reale Tourismuseffekt rund um Mount Yotei ähnlich langfristig anhält wie bei Tsushima oder ob es bei einem kurzfristigen Boom bleibt. Klar ist aber schon jetzt: Wenn ein Open-World-Abenteuer Menschen dazu bringt, Hokkaido auf die Reiseliste zu setzen, dann ist das wohl einer der greifbarsten Beweise dafür, wie stark Games als Kulturmotor geworden sind.

Habt ihr Ghost of Yotei gespielt und würdet ihr für ein Spiel wirklich eine Reise nach Japan planen, um die echten Vorbilder der Schauplätze zu sehen? Schreibt es in die Kommentare.