Halo Campaign Evolved – Gratis Shadowfrost-Rüstung für UNiDAYS-Studis

Ein kostenloser Rüstungsstil für Halo: Campaign Evolved sorgt kurz nach dem Release für Aufmerksamkeit. Berechtigte Fans können die Shadowfrost-Rüstung für den Master Chief erhalten, müssen den dazugehörigen Aktionscode allerdings spätestens am 16. August 2026 anfordern.

Das Angebot richtet sich ausschließlich an Studierende, die ihren Status über UNiDAYS bestätigen können. Damit bleibt die Belohnung einem begrenzten Teil der Community vorbehalten, während zusätzlich regionale Unterschiede bei der Anzeige der Aktion möglich sind.

Die Freischaltung der Shadowfrost-Rüstung

Wie lässt sich die kostenlose Halo-Rüstung erhalten? Zunächst wird ein verifiziertes UNiDAYS-Konto benötigt. Für die Registrierung müssen Teilnehmende mindestens 16 Jahre alt sein und ihren aktuellen Studierendenstatus nachweisen, beispielsweise über eine persönliche Hochschul-E-Mail-Adresse oder einen gültigen Studierendenausweis.

Nach erfolgreicher Prüfung kann über die Halo-Aktion bei UNiDAYS ein individueller Code generiert werden. Dieser muss anschließend auf Halo Waypoint im Bereich für Drops und Code-Einlösungen eingegeben werden. Dabei ist es wichtig, sich mit demselben Microsoft-Konto anzumelden, das auch für Halo: Campaign Evolved verwendet wird.

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Die Shadowfrost-Rüstung verpasst dem Master Chief einen überwiegend weißen Kampfanzug mit türkisfarbenen Akzenten an den Schultern und am Oberkörper. Hinzu kommt ein violett getöntes Visier, das den frostigen Look des kostenlosen kosmetischen Gegenstands abrundet.

Über Halo Waypoint eingelöste Aktionsinhalte werden mit den Plattformen synchronisiert, die mit dem verwendeten Microsoft-Konto verbunden sind. Dadurch kann die Rüstung grundsätzlich auf Xbox Series X und Xbox Series S, PlayStation 5 sowie den unterstützten PC-Versionen genutzt werden.

Ein zeitlich begrenztes Extra zum Halo-Neustart

Warum ist die Aktion für Halo-Fans interessant? Halo: Campaign Evolved erschien am 28. Juli 2026 und erzählt die Geschichte des Xbox-Klassikers Halo: Combat Evolved aus dem Jahr 2001 in modernisierter Form neu. Neben überarbeiteter Grafik, angepasstem Gameplay und neuen Inhalten unterstützt das Spiel Online-Koop sowie lokalen Splitscreen auf Konsolen.

Die kostenlose Shadowfrost-Rüstung gehört zu mehreren kosmetischen Extras, die rund um die Veröffentlichung verteilt werden. Anders als reguläre Editionsinhalte oder frühere Vorbestellerboni ist dieses Angebot jedoch an einen verifizierten Studierendenstatus gekoppelt. Ein Kaufpreis fällt für den Aktionscode nicht an.

Wer die Voraussetzungen erfüllt, sollte die Einlösung nicht zu lange aufschieben. Nach dem 16. August 2026 soll die UNiDAYS-Aktion enden. Ob die Shadowfrost-Rüstung später noch über einen anderen Weg verfügbar sein wird, ist derzeit nicht angekündigt.

Halo: Campaign Evolved könnte zugleich den Auftakt für weitere Neuauflagen bilden. Eine freischaltbare Szene nach dem Abschluss auf dem Schwierigkeitsgrad Legendär liefert Hinweise auf eine mögliche Rückkehr von Halo 2, konkrete Zukunftspläne von Halo Studios stehen allerdings noch aus.

Wie gefällt euch die Shadowfrost-Rüstung und was haltet ihr von exklusiven Belohnungen für Studierende? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.