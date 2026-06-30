Diablo 4 Season 14 – Barbar-Build kombiniert Mächtiger Wurf und Ahnen-Ultimate

In Diablo 4 dreht Season 14 das Meta gerade wieder deutlich in Richtung Barbar, und diesmal gibt es eine Build-Idee, die sich wie ein 2-für-1-Deal anfühlt: Ein S-Tier-Setup, das Mächtiger Wurf und Ruf der Ahnen im Wechsel ausspielt. Der Clou ist, dass beide Skills in derselben Ausrüstungsschiene skalieren und sich über neue Item-Mechaniken der Season gegenseitig befeuern.

Im Mittelpunkt der Season of Death Awakening steht die Überarbeitung der Mythischen Uniques. Mythisch ist jetzt keine seltene Kategorie mehr, sondern eine Item-Qualität. Bedeutet: Jedes Unique kann mythisch werden, und Uniques lassen sich außerdem im Horadrischen Würfel zu mythischen Gegenständen aufwerten. Genau diese Umstellung sorgt dafür, dass ältere Barbar-Konzepte plötzlich neue Schadensspitzen erreichen.

Besonders relevant ist dabei, dass Ramaladnis Magnum Opus in Season 14 potenziell als mythische Version droppen kann und dann einen kräftigen Bonus auf seine Unique-Power bekommt. Zusammen mit Ressourcen-Synergien rund um Wut entsteht ein Setup, das zwei starke Offensiv-Ultimates in einem einzigen Build sinnvoll vereint.

Der Kern der 2-in-1-Barbar-Build

Welche Idee steckt hinter dem Mighty-of-the-Ancients-Barbar? Das Build-Konzept setzt darauf, mit Mächtiger Wurf den großen Burst und Flächenschaden zu liefern, während Ruf der Ahnen in den Phasen ohne Wurf-Ultimate den Schaden stabil hoch hält. Gleichzeitig werden über verschiedene Skill-Verbesserungen zusätzliche Ahnen beschworen, sodass ein Minion-Barbar-Archetyp entsteht, der auch ohne ständiges Direktangreifen Druck aufbaut.

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Das funktioniert auch deshalb so gut, weil Season 14 durch die Skilltree-Überarbeitung rund um den Herr des Hasses mehr Barbar-Fertigkeiten dazu bringt, Ahnen zu beschwören. Dadurch sind Ruf der Ahnen und die Ahnen-Upgrades der Schreie nicht nur nette Extras, sondern tragen aktiv zum Gesamtschaden bei.

Der zweite Baustein ist die Wut-Skalierung: Ramaladnis Magnum Opus erhöht den Schaden abhängig von eurer Wut. In mythischer Form fällt dieser Effekt noch stärker aus. Kombiniert mit Aspekten, die euch bei voller Ressource belohnen, dreht sich das gesamte Gameplay darum, Wut hochzuhalten und dann die großen Skills möglichst effizient zu timen.

Skills, Aspekte und Uniques für das Setup

Welche Skills sind für die Rotation entscheidend? Das Build nutzt eine sehr klare Werkzeugkiste aus Defensiv- und Buff-Fähigkeiten plus zwei Hauptschadensquellen. Folgende Skills sind dafür vorgesehen:

Juggernaut Iron Skin

Talic Challenging Shout

Korlic War Cry

Booming Rallying Cry

Mightiest Mighty Throw

Empowered Call of the Ancients

Iron Skin liefert mit Juggernaut nicht nur eine Barriere, sondern auch Unaufhaltsam und einen Rückstoß, was euch beim Positionieren gegen Elitegruppen hilft. Challenging Shout und War Cry holen über ihre Ahnen-Upgrades zusätzliche Unterstützer ins Gefecht, die vor allem beim Aufräumen von schwächeren Gegnern früh im Pull sichtbar werden.

Rallying Cry ist in dieser Version mehr als nur ein Komfort-Button: Booming bringt 40 Prozent mehr Ressourcenerzeugung und 10 Prozent mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist wichtig, weil euer Schaden stark davon abhängt, dass die Wut-Leiste zuverlässig gefüllt bleibt. Mächtiger Wurf wird mit Mightiest zu einem Ultimate, haut dafür aber deutlich härter zu und hinterlässt pulsierende Schockwellen, die wie Schaden über Zeit weiterarbeiten.

Welche Legendary Aspects machen den Build erst S-Tier? Die wichtigsten Aspekte sind:

Edgemaster’s Aspect

Wildbolt Aspect

Crushing Aspect

Conceited Aspect

Progenitor’s Aspect

Vehement Brawler’s Aspect

Aspect of Apogeic Furor

Edgemaster’s Aspect ist das Herzstück für eure Ressourcensynergie, weil Skills umso mehr Schaden machen, je voller eure primäre Ressource beim Cast ist. In Kombination mit Ramaladnis Magnum Opus entsteht ein klares Ziel: Wut oben halten, dann den großen Hit setzen.

Wildbolt Aspect sorgt dafür, dass Gegner in regelmäßigen Abständen zu euch gezogen werden. So könnt ihr Gruppen zuverlässig clustern, bevor Mächtiger Wurf einschlägt. Crushing und Conceited erhöhen euren Schaden, wenn ihr befestigt seid oder eine Barriere aktiv ist, also genau dann, wenn eure Schreie und Iron Skin ohnehin laufen.

Progenitor’s Aspect schiebt den Schaden der beschworenen Ahnen nach oben. Und weil Mächtiger Wurf als Ultimate gespielt wird, sind Vehement Brawler und Apogeic Furor Pflicht: Mehr Schaden nach Ultimate-Cast, zusätzliche Ränge auf Ultimates und vor allem Cooldown-Reduktion für eure anderen Skills, sobald ihr ein Ultimate zündet. Das hält die Schreie in Rotation.

Welche Uniques und Mythischen Uniques passen perfekt dazu? Für das Setup werden folgende Items hervorgehoben:

Tuskhelm of Joritz the Mighty

Arreat’s Bearing

The Grandfather (Mythic)

Ramaladni’s Magnum Opus (Mythic)

Der Tuskhelm hilft dabei, Wut stabil zu generieren, wenn ihr Raserei erhaltet, während ihr bereits im Raserei-Zustand seid. Arreat’s Bearing bringt einen weiteren Ahnen-Beschwörer für Nicht-Ultimate-Ahnen-Skills und verstärkt zusätzlich den Schaden der Ahnen aus Ruf der Ahnen.

Bei den mythischen Highlights sind es zwei klare Rollen: The Grandfather pusht euren kritischen Schaden massiv und wird damit zur perfekten Skalierungswaffe für spätes Endgame. Ramaladnis Magnum Opus profitiert in Season 14 von der Mythic-3.0-Umstellung, kann als mythische Variante droppen und erhält dann einen deutlich stärkeren Unique-Effekt, der eure Wut-Skalierung noch weiter nach oben schraubt.

So spielt sich die Rotation im Endgame

Wie läuft die Standard-Rotation mit zwei Ultimates ab? Trotz Doppel-Ultimate wirkt das Build im Kampf erstaunlich geradlinig. Vor einem Engage aktiviert ihr eure Schreie und Iron Skin, um Offense und Defense gleichzeitig hochzuziehen. Durch die Ahnen-Beschwörungen über Challenging Shout und War Cry fallen viele kleinere Gegner bereits in der ersten Phase des Pulls.

Anschließend sorgt ihr mit Wildbolt und eurer Positionierung dafür, dass die Gegner möglichst eng beieinanderstehen. Dann kommt Mächtiger Wurf als großer Schadensknopf: Der Treffer plus die nachfolgenden Schockwellen drücken auch in dichten Gruppen konstant nach.

Während Mächtiger Wurf auf Abklingzeit ist, übernimmt Ruf der Ahnen, damit euer Schaden nicht abfällt. Gleichzeitig triggert ihr über Aspect of Apogeic Furor Cooldown-Reduktionen, damit Schreie schneller wieder bereitstehen und ihr den Loop erneut starten könnt.

Was haltet ihr von diesem 2-in-1-Barbar in Season 14, und würdet ihr lieber Mächtiger Wurf oder Ruf der Ahnen als Haupt-Ultimate priorisieren? Schreibt es in die Kommentare.