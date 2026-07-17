Bethesda bestätigt Remaster für Fallout 3 und Fallout New Vegas

Bethesda Game Studios hat sich erstmals offiziell zu den seit Jahren kursierenden Gerüchten rund um Remaster im Fallout-Universum geäußert und dabei gleich zwei Klassiker genannt. In einem aktuellen Statement bestätigt das Studio, dass an Neuauflagen von Fallout 3 und Fallout: New Vegas gearbeitet wird. Konkrete Termine oder Plattformen nennt Bethesda allerdings noch nicht.

Die Nachricht fällt in eine Phase, in der Microsoft und Xbox zuletzt umfangreiche Stellenstreichungen angekündigt haben. Auch Teams unter dem Bethesda-Dach sollen davon betroffen sein. Umso bemerkenswerter ist, dass Bethesda in diesem Umfeld gleichzeitig einen Überblick über mehrere laufende und geplante Projekte liefert und dabei das Thema Remaster nicht länger umgeht.

Bethesda bestätigt die Remaster offiziell

Was hat Bethesda zu Fallout 3 Remastered und Fallout: New Vegas Remastered gesagt? In dem Statement geht Bethesda direkt auf den Wunsch vieler Fans ein, ältere Teile erneut zu erleben, und bestätigt die Arbeit an beiden Remastern ohne ein Release-Datum zu versprechen.

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Damit ist klar: Es geht nicht nur um ein einzelnes Projekt, sondern um zwei Remaster parallel. Spannend ist auch der Kontext, weil die Gerüchteküche zuletzt unter anderem durch Merchandising-Hinweise angeheizt wurde, etwa durch Produktlistings, die auf neue Inhalte rund um Fallout 3 und Fallout: New Vegas hindeuteten.

Zum Umfang der Überarbeitungen äußert sich Bethesda noch nicht. Ob es sich um technisch modernisierte Versionen mit besseren Texturen und stabilerer Performance handelt oder um größere Eingriffe wie überarbeitete Beleuchtung, modernisierte Steuerung oder neue Komfortfunktionen, bleibt vorerst offen.

Einordnung in Bethesdas aktuelle Fallout-Pläne

Wie passen die Remaster in die restliche Fallout-Roadmap? Bethesda macht deutlich, dass das Fallout-Franchise in den kommenden Jahren auf mehreren Ebenen weitergeführt werden soll. Genannt werden Inhalte für bestehende Spiele, die TV-Serie und auch neue Spieleprojekte.

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Zusätzlich spricht Bethesda auch über das große Bild im eigenen Studio: Starfield soll weiter unterstützt werden, Fallout 5 befindet sich in der Vorproduktion und The Elder Scrolls 6 ist aktiv in Entwicklung. Gerade in diesem dichten Portfolio wirkt es plausibel, dass die Remaster nicht als zentrales Inhouse-Projekt bei Bethesda Game Studios entstehen, sondern eher unter Aufsicht und mit Unterstützung von externen Teams umgesetzt werden.

Gerüchte zu Release-Zeiträumen und ein neues Fallout mit Obsidian

Wann könnten die Remaster erscheinen und was ist mit einem neuen Fallout? Offiziell bleibt Bethesda bei der Formulierung, dass es noch keine Termine gibt. Gleichzeitig halten sich Branchen-Gerüchte, dass das Fallout-3-Remaster im Jahr 2027 erscheinen könnte. Der zeitliche Zusammenhang mit dem Fallout Day am 23. Oktober 2027 würde zumindest ins Bild passen, bestätigt ist das aber nicht.

Für viele Fans fast genauso aufregend: Bethesda bestätigt außerdem, dass gemeinsam mit Obsidian an einem brandneuen Fallout-Spiel gearbeitet wird. Details dazu gibt es noch kaum, weder zu Setting noch Umfang oder Plattformen. Trotzdem ist die Zusammenarbeit bemerkenswert, weil Obsidian mit Fallout: New Vegas für einen der beliebtesten Serienteile verantwortlich war.

Was erhoffst du dir von den Remastern von Fallout 3 und Fallout: New Vegas, und wie wichtig wäre dir ein Release schon 2027? Schreib es in die Kommentare.