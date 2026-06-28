Fallout-Release 2027 bestätigt – Victor-Figur aus Staffel 2 kommt﻿

Fallout-Fans warten seit Jahren auf frischen Nachschub aus dem Ödland, doch offiziell ist es rund um neue Spiele eher ruhig geblieben. Jetzt gibt es immerhin eine bestätigte neue Fallout-Veröffentlichung für 2027, auch wenn es dabei nicht um ein neues Game geht, sondern um ein Sammlerstück, das sich klar an die Community der Serie richtet.

Seit Fallout 76 aus dem Jahr 2018 gab es kein neues Fallout-Spiel, und der letzte Mainline-Teil bleibt Fallout 4 aus 2015. Umso mehr klammern sich viele an jedes neue Lebenszeichen rund um das Franchise, gerade weil Fallout zuletzt wieder spürbar an Momentum gewonnen hat.

Ein großer Treiber ist dabei die erfolgreiche Fallout-Serie von Amazon, die es geschafft hat, als Videospieladaption auch bei Kritikern gut anzukommen. Das hat nicht nur die Aufmerksamkeit auf die Marke gelenkt, sondern auch die Spieleverkäufe erneut angekurbelt und neue Zielgruppen an die Reihe herangeführt.

Der neue Fallout-Release für 2027

Was genau erscheint 2027 offiziell im Fallout-Universum? Für 2027 ist eine neue Victor-PVC-Figur angekündigt, die über Dark Horse Direct kommt. Die Figur basiert auf dem Auftritt des Securitron-Roboters in Fallout Staffel 2 und richtet sich damit auch gezielt an alle, die den TV-Ableger verfolgen.

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Das Sammlerstück ist 9,75 Zoll groß, bringt rund fünf Pfund auf die Waage und steht auf einem Casino-Chip, der optisch direkt an New Vegas erinnert. Gerade die Optik des Roboters inklusive des rustikalen, metallischen Looks soll laut Produktdarstellung sehr detailverliebt ausfallen.

Für viele ist Victor eine der einprägsameren Figuren aus Fallout: New Vegas, schließlich gehört er zu den ersten Charakteren, die man dort überhaupt zu Gesicht bekommt. Dass ausgerechnet er nun ein neues offizielles Merchandise-Highlight bekommt, dürfte bei Fans des Mojave-Settings entsprechend gut ankommen.

Preis, Vorbestellung und Zeitfenster

Wann kommt die Victor-Figur und was kostet sie? Die Figur kann bereits vorbestellt werden. Als Versandfenster wird Februar bis April 2027 genannt, wobei sich so ein Zeitraum bei Merchandise erfahrungsgemäß noch verschieben kann.

Der Preis liegt bei 79,99 US-Dollar. Eine offiziell kommunizierte Euro-Preisangabe für Deutschland wurde im Zusammenhang mit der Ankündigung nicht genannt.

Unterm Strich ist es zwar kein Spiele-Release, aber ein klarer, offizieller Fallout-Drop mit Datum, der die Wartezeit zumindest ein Stück weit überbrücken kann, besonders für Sammler und Fans von Fallout: New Vegas sowie der TV-Serie.

Wie es mit neuen Fallout-Spielen weitergehen könnte

Wann ist mit einem neuen Fallout-Spiel zu rechnen? Eine neue Hauptserie-Veröffentlichung wirkt weiterhin weit entfernt. Bethesda ist parallel mit großen Projekten beschäftigt, darunter The Elder Scrolls 6, was die Erwartungen an ein zeitnahes Fallout 5 eher dämpft.

Gleichzeitig halten sich Gerüchte um Neuauflagen, etwa in Richtung Fallout 3 Remake, teils befeuert durch Spekulationen rund um Merchandise-Listings. Solange es dazu aber keine offizielle Bestätigung gibt, bleibt es bei Hoffnung und Hörensagen.

Dass Microsoft und Bethesda die aktuelle Fallout-Welle durch die TV-Serie grundsätzlich nutzen wollen, liegt nahe, auch wenn das nicht zwingend direkt in Form eines neuen Hauptspiels passieren muss. Merch, Collector-Produkte und weitere Kooperationen könnten die Zeit bis zum nächsten großen Schritt füllen.

Freut ihr euch über die Victor-Figur als offiziellen Fallout-Release für 2027, oder zählt für euch nur ein neues Spiel? Schreibt es gern in die Kommentare.