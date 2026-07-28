Bethesda bestätigt vier neue Fallout-Spiele – zwei Remasters und Fallout 5

Bethesda hat offiziell bestätigt, dass sich gleich vier neue Fallout-Spiele in Entwicklung befinden. Damit bekommt die postapokalyptische Reihe erstmals seit Fallout 76 aus dem Jahr 2018 wieder eine klare Spiele-Roadmap, diesmal mit Fokus auf mehrere Singleplayer-Projekte parallel zur weiteren Live-Unterstützung.

Der Zeitpunkt überrascht nicht: Fallout ist aktuell präsenter denn je, auch weil die TV-Serie auf Amazon Prime Video dem Franchise einen zusätzlichen Popularitätsschub gegeben hat. Während Fallout 76 nach seinem schwierigen Start über Jahre durch Updates und Erweiterungen deutlich ausgebaut wurde, richtet sich der Blick vieler Fans längst wieder auf klassische Einzelspieler-Abenteuer.

Vier Projekte, die Fallout in den nächsten Jahren prägen sollen

Welche neuen Fallout-Spiele sind aktuell angekündigt? Laut Bethesda sind mindestens vier Fallout-Titel in Arbeit, die sich klar voneinander abgrenzen und unterschiedliche Zielgruppen bedienen sollen.

Die offiziell bestätigten Projekte im Überblick:

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Fallout 3 Remastered

Fallout: New Vegas Remastered

Neues Fallout-Spiel bei Obsidian Entertainment

Fallout 5

Besonders bemerkenswert ist dabei die Mischung: Mit zwei Remasters setzt Bethesda auf das Wiederbeleben zweier Fanlieblinge, während gleichzeitig ein neues Fallout bei Obsidian Entertainment bestätigt wurde. Zusätzlich hat Bethesda erneut bekräftigt, dass Fallout 5 das nächste große Projekt nach The Elder Scrolls 6 ist und sich bereits offiziell in der Vorproduktion befindet.

Mögliche Reihenfolge und Release-Fenster

Wann könnten die neuen Fallout-Spiele erscheinen? Konkrete Release-Daten gibt es bisher nicht, doch es zeichnen sich plausible Zeitfenster ab. Bethesda hat außerdem angekündigt, dass es 2026 keine Fallout-Day-Übertragung geben wird, 2027 aber eine Rückkehr nach Washington, D.C. geplant ist, um das 30-jährige Jubiläum der Reihe zu feiern.

Rund um dieses Jubiläum gilt ein Release von Fallout 3 Remastered im Jahr 2027 als naheliegend, unter anderem auch als überraschende Veröffentlichung während eines Events. Ob Fallout: New Vegas Remastered im gleichen Zeitraum folgt oder Bethesda die Releases stärker streckt, bleibt offen.

In der vermutlich langfristigen Reihenfolge wirkt es logisch, dass nach den Remasters zuerst das neue Obsidian-Fallout erscheint und Fallout 5 am Ende der Kette steht. Da The Elder Scrolls 6 weiterhin als priorisiertes Großprojekt gilt und ein Release frühestens ab 2028 im Raum steht, dürfte Fallout 5 eher in den frühen 2030ern realistisch werden.

Nicht nur Singleplayer, auch Fallout 76 und Serienpläne gehen weiter

Welche Fallout-Inhalte sind neben den vier Spielen geplant? Parallel zur Singleplayer-Offensive bleibt Fallout 76 ein wichtiges Standbein. Für 2027 ist die Erweiterung Raven Rock angekündigt, die als eine Art Vorgeschichte zu Fallout 3 dienen soll.

Auch abseits der Spielewelt bleibt Fallout aktiv: Staffel 3 der Fallout-Serie wird für das kommende Jahr erwartet. Zusätzlich befindet sich laut den aktuellen Informationen sogar eine Fallout-Shelter-Realityshow in Entwicklung. Außerdem soll es weitere Updates sowohl für Fallout Shelter als auch für Fallout 76 geben, was die Release-Dichte für Fans hochhalten dürfte.

Was wünschst du dir von den kommenden Fallout-Projekten am meisten: ein modernes Fallout 3, ein New-Vegas-Comeback oder lieber direkt frisches Neuland bei Obsidian? Schreib es gern in die Kommentare.