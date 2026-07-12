Animal Crossing im August 2026 – neue Tomy Mystery-Schlüsselanhänger in Japan

Animal Crossing bekommt im August 2026 einen neuen, offiziellen Release. Wer bei dieser Formulierung direkt an ein neues Spiel denkt, wird allerdings ausgebremst: Diesmal geht es um frisches Merchandise, genauer gesagt um eine neue Reihe offizieller Mini-Schlüsselanhänger, die Sammlerinnen und Sammler auf dem Radar haben sollten.

Der Zeitpunkt ist trotzdem interessant, denn im Animal-Crossing-Kosmos war es zuletzt eher ruhig, wenn es um wirklich neue Inhalte ging. Das letzte neue Hauptspiel bleibt Animal Crossing: New Horizons, das am 20. März 2020 erschienen ist und damals für viele ein echtes Wohlfühl-Spiel in einer schwierigen Zeit war.

Zusätzlich gab es 2026 noch eine Überraschung: New Horizons wurde zuvor auf Nintendo Switch 2 gebracht und bekam dabei ein größeres 3.0-Update, obwohl größere Updates für das Spiel über längere Zeit weitgehend eingeschlafen wirkten.

Die neuen Animal-Crossing-Schlüsselanhänger im Überblick

Was erscheint im August 2026 genau? Laut Hersteller handelt es sich um eine neue Tomy-Reihe mit insgesamt acht Animal-Crossing-Schlüsselanhängern. Die Figuren sind mit rund 2,5 Zentimetern sehr klein, eignen sich dadurch aber ideal für Schlüsselbund, Rucksack oder als Deko am Handy-Case.

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Die Auswahl setzt auf ikonische Gesichter aus der Reihe, also genau die Art Fanservice, die bei Animal Crossing traditionell gut funktioniert.

Melinda

Schlepp

K. K.

Moni

Hamlet

Sally

Schneemann

Gyroid

Besonders nett: Die Reihe mischt bekannte Dauerbrenner wie Melinda oder K. K. mit eher verspielten Motiven wie Schneemann und Gyroid, was die Kollektion insgesamt abwechslungsreicher macht als viele frühere Anhänger-Sets.

Preis, Haken und Verfügbarkeit

Wie läuft der Verkauf der Tomy-Anhänger ab? Jeder Anhänger kostet umgerechnet etwa 2 Euro, hat aber einen entscheidenden Haken: Du kannst dir nicht gezielt eine bestimmte Figur aussuchen. Stattdessen werden Mystery-Keychains verkauft, bei denen erst nach dem Kauf klar ist, welche der acht Figuren enthalten ist.

Zum Start im August 2026 sind die Schlüsselanhänger außerdem nur für Japan angekündigt. Ob und wann eine Veröffentlichung in Deutschland oder generell in Europa folgt, ist derzeit offen.

Schade ist das vor allem für alle, die gezielt eine einzelne Figur wollen, denn ohne direkte Auswahl wird es schnell teurer, bis die Wunschfigur tatsächlich dabei ist. Für Komplettsammlerinnen und Komplettsammler kann der Blindkauf dagegen gerade den Reiz ausmachen.

Warum Animal Crossing Fans trotzdem auf ein neues Spiel hoffen

Wann kommt ein neues Animal Crossing Spiel? Genau hier bleibt Nintendo weiterhin auffällig still. Obwohl Animal Crossing: New Horizons seit 2020 das aktuelle Hauptspiel ist, gibt es bislang keine offiziell bestätigte Neuentwicklung, die über Updates und Merch hinausgeht.

Gleichzeitig sind lange Abstände zwischen großen Serienteilen bei Animal Crossing nicht ungewöhnlich. Und nach dem massiven Erfolg von New Horizons wirkt es weiterhin sehr wahrscheinlich, dass Nintendo das Franchise früher oder später mit einem neuen Haupttitel fortsetzt.

Bis dahin sind Releases wie diese Schlüsselanhänger zumindest ein kleines Lebenszeichen, auch wenn sie natürlich nicht die Lücke füllen, die ein komplett neues Abenteuer auf einer frischen Insel reißen würde.

Wie seht ihr das: Reizt euch die neue Keychain-Reihe trotz Mystery-Prinzip, oder wartet ihr inzwischen nur noch auf die Ankündigung eines neuen Animal-Crossing-Spiels? Schreibt es gern in die Kommentare.