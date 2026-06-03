Fallout 3 Remake – Insider grenzt mögliches Releasefenster auf 2027 ein

Das seit Jahren kursierende Fallout-3-Remake bekommt neue Nahrung und dieses Mal sogar mit einem greifbareren Zeitfenster. Microsoft-Insider Jez Corden hat sich erneut zu den Remaster-Plänen rund um Fallout geäußert und die mögliche Veröffentlichung stärker eingegrenzt. Demnach könnte das Projekt früher kommen, als viele nach den letzten Aussagen noch vermutet hatten.

Der entscheidende Hinweis hängt mit dem nächsten großen Xbox-Termin zusammen: dem Xbox Games Showcase am 7. Juni 2026. Sollte das Fallout-3-Remake dort tatsächlich auftauchen, wäre das gleichzeitig ein ziemlich klarer Fingerzeig darauf, dass es nicht mehr allzu lange bis zum Release dauert.

Das Release-Zeitfenster rückt näher

Wann könnte das Fallout-3-Remake erscheinen? Laut Corden liegt eine Veröffentlichung im Bereich der ersten sechs Monate 2027 nahe, wenn das Spiel beim Xbox Games Showcase gezeigt wird. Hintergrund ist eine kürzlich kommunizierte Ausrichtung des Events: Der Showcase soll sich überwiegend auf Spiele konzentrieren, die innerhalb der nächsten 12 Monate erscheinen.

Diese 12-Monats-Leitplanke würde große Zukunftstitel wie The Elder Scrolls 6 oder Fallout 5 für den Showcase eher unwahrscheinlich machen. Im Gegenzug wird damit ein Titel interessant, der zwar hartnäckig als offenes Geheimnis gilt, aber bisher nicht offiziell angekündigt wurde: das Fallout-3-Remake.

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Damit ergibt sich eine Art Rechenaufgabe für Fans: Wenn ein Reveal am 7. Juni 2026 stattfinden würde und Microsoft tatsächlich den Fokus auf Releases bis Mitte 2027 legt, dann passt Fallout 3 ziemlich genau in dieses Raster. Corden formuliert das als Erwartung, nicht als feste Zusage, aber das Zeitfenster wäre plötzlich deutlich enger als noch bei früheren Einschätzungen.

Was Jez Corden zuvor über Fallout und Elder Scrolls sagte

Wie hängt Fallout 3 mit den anderen Bethesda-Projekten zusammen? Corden hatte bereits in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass sowohl Fallout-Remaster als auch The Elder Scrolls 6 weiter weg seien, als viele hoffen. In dieser Einordnung spielte auch die Reihenfolge eine Rolle, in der große Releases bei Bethesda und Microsoft realistischer wirken.

Sein grober Fahrplan klang zuletzt so: Erst ein Fallout-Remaster, dann frühestens ein bis zwei Jahre später The Elder Scrolls 6. Daraus leitete er ab, dass eines der Fallout-Projekte in 2027 landen könnte. Gleichzeitig stellte er in den Raum, dass The Elder Scrolls 6 eher 2028 oder 2029 realistisch sein könnte, was indirekt auch Auswirkungen auf weitere Remaster-Pläne im Fallout-Kosmos hätte.

Für viele ist das vor allem deshalb spannend, weil nicht nur Fallout 3, sondern auch Fallout: New Vegas seit langer Zeit als Remaster-Kandidat gehandelt wird. Wenn Fallout 3 nun tatsächlich zuerst ansteht, könnte das auch erklären, warum es um New Vegas weiterhin so auffällig still bleibt, zumindest offiziell.

Warum eine offizielle Enthüllung jetzt so wichtig wäre

Was würde ein Showcase-Auftritt für Fallout-Fans bedeuten? Ein offizieller Trailer oder eine Bestätigung beim Xbox Games Showcase würde vor allem eines leisten: endlich Klarheit schaffen. Die Remaster von Fallout 3 und Fallout: New Vegas gelten seit geraumer Zeit als Microsofts schlechtest gehütetes Geheimnis, aber ohne Ankündigung bleibt alles im Schwebezustand.

Gleichzeitig ist klar, dass die Marke Fallout insgesamt gut beschäftigt ist. Todd Howard hat zuletzt auch über sehr frühe Entwicklungsstadien von Fallout 5 gesprochen. Das ist zwar kein Release-Hinweis, zeigt aber, dass hinter den Kulissen mehrere Projekte und Zeitpläne parallel existieren können. Ein Fallout-3-Remake wäre in so einer Phase ein naheliegender Brücken-Release: bekannt, zugkräftig und deutlich schneller umsetzbar als ein komplett neuer Serienteil.

Ob es tatsächlich schon am 7. Juni 2026 so weit ist, bleibt abzuwarten. Aber das neue Zeitfenster macht die nächsten Tage für Fallout-Fans so spannend wie lange nicht mehr.

Würdet ihr ein Fallout-3-Remake direkt zum Release spielen, oder wäre euch ein Remaster von Fallout: New Vegas wichtiger? Schreibt es gern in die Kommentare.