Xbox vor Umstrukturierung – Obsidian und weitere Studios offenbar unter Druck

Die Gerüchte um einen harten Kurswechsel bei Xbox werden lauter und dieses Mal trifft es ausgerechnet einen der renommiertesten RPG-Namen unter dem Microsoft-Dach: Obsidian Entertainment. Laut einem aktuellen Bericht soll das Studio, das unter anderem Fallout: New Vegas, Avowed und Pentiment verantwortet, zu den Teams gehören, die sich in Verhandlungen befinden, um eine mögliche Schließung abzuwenden.

Für viele Fans wirkt das wie ein Schock, gerade weil Obsidian seit der Übernahme eine auffällig hohe Schlagzahl hatte und regelmäßig neue Projekte ablieferte. Gleichzeitig passt die Meldung zu dem Bild, das Xbox zuletzt selbst gezeichnet hat: Es sollen offenbar Prioritäten neu gesetzt werden, mit stärkerem Fokus auf große Marken und Blockbuster-Produktionen.

Obsidian gerät trotz Erfolgsserie unter Druck

Warum wäre eine Obsidian-Schließung so überraschend? Obsidian gilt seit Jahren als Prestige-Studio für erzählerische Rollenspiele und war auch nach dem Wechsel zu Xbox Game Studios extrem produktiv. Microsoft hatte Obsidian bereits 2018 übernommen, noch bevor die große Einkaufswelle der folgenden Jahre das Portfolio weiter anschwellen ließ.

Seitdem kamen mehrere Spiele und Projekte aus dem Studio oder seinem Umfeld, die Xbox als Marke auch stilistisch breiter aufgestellt haben. Dazu zählen Avowed, The Outer Worlds 2, Pentiment und Grounded sowie Grounded 2, das im August 2026 auch für PS5 erscheinen soll.

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In der aktuellen Berichterstattung fällt zudem auf, dass Obsidian nicht allein genannt wird. Demnach sollen auch Compulsion, Ninja Theory, Double Fine und Undead Labs zu den Studios gehören, die sich in Gesprächen befinden, um eine Schließung zu vermeiden. Das deutet auf eine größere Umstrukturierung hin, die deutlich über einen Einzelfall hinausgeht.

Xbox setzt offenbar auf große Marken wie Fallout und The Elder Scrolls

Welche Strategie verfolgt Xbox mit dem angekündigten Reset? Nach Aussagen aus dem Xbox-Umfeld soll das Unternehmen vor härteren Zeiten stehen und will die Investitionen stärker auf die größten Marken und Projekte konzentrieren. In diesem Zusammenhang wurden Fallout und The Elder Scrolls explizit als Reihen genannt, die mehr Aufmerksamkeit und Budget bekommen sollen.

Genau hier wirkt Obsidian wie ein widersprüchlicher Kandidat, denn das Studio ist eng mit Fallout: New Vegas verbunden, für viele bis heute ein Highlight der Reihe. Gleichzeitig gehört Fallout als Marke zu Bethesda, und damit sind Zuständigkeiten, Freigaben und langfristige Roadmaps nicht automatisch dort, wo Fans sie gerne hätten.

Interessant ist auch, dass Obsidian aktuell keine neuen Spiele offiziell angekündigt hat, was bei einem Studio dieser Größe und diesem Output zumindest Raum für Spekulationen lässt. Ob intern bereits an etwas gearbeitet wird oder Projekte umpriorisiert wurden, ist nach außen derzeit nicht klar.

New Vegas bleibt ein Sehnsuchtsort und Josh Sawyer dämpft Erwartungen

Kommt ein neues Fallout von Obsidian? In den vergangenen Monaten sprach sich der langjährige Obsidian-Director Josh Sawyer öffentlich erneut zum Thema aus, das ihm praktisch seit 2010 folgt: ein neuer Fallout-Titel aus dem New-Vegas-Team. Er machte dabei deutlich, dass die Entscheidung nicht bei ihm liege und verwies sinngemäß darauf, dass andere Verantwortliche über die Marke bestimmen.

Das liegt nicht an mir.

Sawyer erklärte außerdem, dass ein neues Fallout-Projekt eher zugewiesen würde, statt dass man es sich einfach selbst nehme. Genau so sei es damals bei Fallout: New Vegas gelaufen. Für Fans ist das eine klare Botschaft: Selbst wenn der Wunsch riesig ist, hängt es an den übergeordneten IP-Entscheidungen und an strategischen Prioritäten.

Umso bitterer wirkt die aktuelle Lage, denn sollte Obsidian tatsächlich in Richtung Schließung oder Abspaltung gedrückt werden, würde die Chance auf ein klassisches Obsidian-Fallout noch ungewisser. Gleichzeitig gibt es Berichte, wonach einzelne Teams im Idealfall Wege finden könnten, sich aus dem Xbox-Verbund zu lösen, den Namen zu behalten oder mit neuen Investoren weiterzumachen, je nachdem, wie Verhandlungen laufen.

Wie seht ihr die Situation: Sollte Xbox Obsidian unbedingt halten, selbst wenn der Konzern stärker auf große Marken setzen will, oder wäre eine Ausgründung am Ende die bessere Lösung? Schreibt es mir in die Kommentare.