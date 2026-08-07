Fallout 4 – Threezero zeigt Sole Survivor als 1:6-Figur für 179,99 Euro

Fans von Fallout 4 können sich den bekanntesten Bewohner von Vault 111 als aufwendig gestaltete Sammlerfigur ins Regal stellen. Threezero hat den männlichen Sole Survivor im Maßstab 1:6 umgesetzt und orientiert sich dabei eng am Erscheinungsbild des Protagonisten aus dem Rollenspiel von Bethesda.

Die Figur misst rund 30,9 Zentimeter und besitzt etwa 32 Artikulationspunkte. Dadurch lässt sich der einzige Überlebende nicht nur aufrecht präsentieren, sondern auch in dynamischen Kampfposen aufstellen. Detaillierte Verwitterungseffekte sollen zusätzlich den Eindruck vermitteln, dass der Held bereits einige gefährliche Ausflüge durch das Commonwealth hinter sich hat.

Umfangreiche Ausstattung für das Ödland

Welche Besonderheiten bietet die Sole-Survivor-Figur? Threezero kombiniert einen beweglichen Körper mit einem fein gearbeiteten Stoffkostüm und zahlreichen Ausrüstungsgegenständen aus Fallout 4. Zum Outfit gehören ein Overall, ein Holster, ein Paar Armschienen, ein Gürtel mit Taschen und ein Paar Stiefel.

Vor allem das umfangreiche Zubehör dürfte Sammler ansprechen, die verschiedene Szenen aus dem Spiel nachstellen möchten. Folgende Gegenstände und Austauschteile befinden sich im Lieferumfang:

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ein Pip-Boy 3000 Mark IV

eine Schnittstellenkarte für den Pip-Boy

die legendäre Waffe Big Boy

Kelloggs Pistole

ein Charisma-Vault-Boy-Wackelkopf

ein mysteriöses Serum

ein Paar entspannte Hände

ein Paar Fäuste

ein Paar Greifhände für Waffen und Zubehör

Bei der Herstellung kommen ABS, PVC, POM und Stoff zum Einsatz. Die Kombination aus modellierten Rüstungsteilen, textilen Elementen und verwitterter Bemalung hebt die Figur deutlich von günstigeren Fallout-Sammlerstücken ab.

Preis und Verfügbarkeit in Deutschland

Wie viel kostet die Fallout-4-Sammlerfigur? Im offiziellen deutschen Bethesda Gear Store wird der Sole Survivor mit einem Preis von 179,99 Euro geführt. Dort ist die Figur aktuell allerdings nicht vorrätig. Bei anderen deutschen Händlern können die Preise deutlich höher ausfallen und teilweise bei rund 249 Euro liegen.

Das Sammlerstück richtet sich damit vor allem an besonders große Fallout-Fans. Wer lediglich eine kleinere Figur für den Schreibtisch sucht, findet günstigere Alternativen. Mit ihrer Größe, den zahlreichen Gelenken und dem kompletten Zubehörpaket ist die Threezero-Version jedoch klar für hochwertige Sammlungen und Vitrinen gedacht.

Große Zukunftspläne für Fallout

Wie geht es mit der Fallout-Reihe weiter? Neben neuem Merchandise stehen auch mehrere Spieleprojekte an. Bethesda arbeitet an Remastern von Fallout 3 und Fallout: New Vegas, während Fallout 76 im Jahr 2027 mit Raven Rock eine Vorgeschichte zu Fallout 3 erhalten soll. Obsidian Entertainment entwickelt außerdem gemeinsam mit Bethesda ein bislang nicht näher vorgestelltes Fallout-Projekt.

Fallout 5 befindet sich ebenfalls in der Vorproduktion, bleibt aber ein langfristiges Vorhaben. Der Schwerpunkt von Bethesda Game Studios liegt zunächst weiterhin auf The Elder Scrolls 6. Bis zum nächsten großen Einzelspieler-Abenteuer bleiben Fallout 4, Fallout 76, die älteren Rollenspiele und die Amazon-Serie wichtige Säulen des Franchise.

Wie gefällt euch die detailreiche Sole-Survivor-Figur und würdet ihr dafür 179,99 Euro ausgeben? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.