Palworld Online angekündigt – offizielles Mobile-MMO kommt 2026

Palworld wächst über PC und Konsolen hinaus. Garena hat mit Palworld Online ein offiziell lizenziertes Spin-off für iOS und Android angekündigt, das noch im Laufe des Jahres 2026 erscheinen soll. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht.

Statt einer einfachen Umsetzung des bekannten Survival-Abenteuers entsteht ein eigenständiges Mobile-Spiel mit MMO-Struktur. Garena übernimmt sowohl die Entwicklung als auch die Veröffentlichung, während Pocketpair als Inhaber der Marke die offizielle Lizenz bereitstellt.

Eigenständiges Abenteuer in einer vernetzten Welt

Was unterscheidet Palworld Online vom Hauptspiel? Das Mobile-Projekt erhält ein neues Setting, eine eigene Geschichte und exklusive Nebenquests. Diese sollen zusätzliche Einblicke in die Welt und ihre zahlreichen Pals liefern, ohne lediglich die vorhandenen Inhalte von Palworld auf Smartphones und Tablets zu übertragen.

Im Zentrum steht eine nahtlos miteinander verbundene Open World, in der zahlreiche Nutzer gemeinsam unterwegs sind. Sie können Pals fangen und aufziehen, bislang unbekannte Regionen freischalten, Schätze entdecken und Hinweisen zur Hintergrundgeschichte folgen.

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Auch der Basenbau kehrt zurück. Gruppen dürfen gemeinsame Siedlungen errichten, Gebäude erweitern und ihre Pals für die automatisierte Produktion oder zur Verteidigung einsetzen. Neben entspannten Besuchen in den Basen anderer Nutzer sind kooperative Kämpfe gegen mächtige Gegner sowie kompetitive PvP-Aktivitäten geplant.

Mobile-Steuerung und erfahrenes Entwicklerstudio

Wie wird das komplexe Spielprinzip für Mobilgeräte angepasst? Palworld Online entsteht von Grund auf für iOS und Android. Eine übersichtliche Touch-Oberfläche und optionale Ein-Tipp-Steuerungen sollen unter anderem den Bau, die Verlegung von Gebäuden und den Einsatz der Pals vereinfachen.

Garena-Präsident Terry Zhao betont, dass die Tiefe, Freiheit und Immersion des Vorbilds erhalten bleiben sollen. Gleichzeitig möchte das Team die Bedienung so anpassen, dass das Abenteuer auf unterschiedlichen Smartphone-Leistungsklassen funktioniert. Details zu den technischen Anforderungen und zum Geschäftsmodell wurden noch nicht genannt.

Mit Mobile- und Multiplayer-Spielen besitzt Garena bereits umfangreiche Erfahrung. Das Unternehmen entwickelte das 2017 veröffentlichte Battle-Royale-Spiel Free Fire und ist in mehreren asiatischen Regionen als Publisher von Call of Duty: Mobile tätig. Ob Palworld Online im Jahr 2026 gleichzeitig in Deutschland startet, bleibt vorerst offen.

Die Ankündigung folgt nur wenige Wochen nach einem wichtigen Meilenstein für die Hauptreihe. Palworld verließ am 10. Juli 2026 den Early Access und erhielt mit Version 1.0 unter anderem ein neues Gebiet, 72 zusätzliche Pals sowie neue Erweckungs- und Mutationsmechaniken.

Was haltet ihr von Palworld Online? Würdet ihr das Survival- und Sammelprinzip auch auf dem Smartphone ausprobieren oder bleibt ihr lieber bei der bisherigen Version? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.