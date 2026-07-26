LEGO Avengers Doomsday – diese 5 neuen Marvel-Sets kommen 2026

LEGO hat am 26. Juli 2026 gleich fünf neue Marvel-Sets zur kommenden Kino-Großoffensive Avengers: Doomsday offiziell angekündigt. Unterm Strich kommt die komplette Welle auf umgerechnet deutlich über 300 Euro und deckt dabei gleich mehrere Zielgruppen ab, vom spielorientierten Einstiegsset bis zum Sammlerstück für Erwachsene.

Die Enthüllung fiel auf den letzten Tag der San Diego Comic-Con 2026 und bestätigt damit viele Details, die in den vergangenen Monaten bereits kursierten. Wichtig für Fans: Alle Sets sollen noch vor dem deutschen Kinostart von Avengers: Doomsday am 18. Dezember 2026 im Handel stehen.

Alle angekündigten Sets im Überblick

Welche LEGO-Sets gehören zur Avengers: Doomsday-Welle? Insgesamt umfasst die neue Reihe fünf Produkte, darunter ein BrickHeadz-Viererset, zwei actionlastige Spielsets, ein Quinjet und ein Display-Modell rund um Doctor Doom. Die offizielle Liste inklusive Setnummern, Preise, Altersfreigaben, Erscheinungsdaten und enthaltenen Minifiguren sieht so aus:

Set Setnummer Preis (UVP) Teile Minifiguren Alter Release New Avengers Tower 76352 109,99 Euro 954 6: Doctor Doom, Yelena, Bucky Barnes, Red Guardian, Human Torch, Sentry 12+ 04. Oktober 2026 Doctor Doom Bust 76345 49,99 Euro 379 keine 18+ 01. September 2026 Avengers: Doomsday Quinjet 76347 59,99 Euro 433 4: Doctor Doom, Cyclops, Captain America, The Thing 9+ 04. Oktober 2026 Epic Battle: Doomsday Showdown 76348 59,99 Euro 846 6: Doctor Doom, Thor, Mr. Fantastic, Mystique, Nightcrawler, Magneto 9+ 04. Oktober 2026 BrickHeadz Heroes & Villain (4er-Pack) 40880 39,99 Euro 467 keine 10+ 04. Oktober 2026

Zusammengerechnet liegt die UVP der fünf Sets bei 319,95 Euro. Insgesamt stecken 3.079 Teile in der Welle.

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Highlights: Tower, Quinjet und der große Showdown

Was steckt in den größten Playsets der Reihe? Das teuerste Set ist die New Avengers Tower-Variante (76352) mit 954 Teilen. Gebaut wird ein mehrstöckiger Turm inklusive Empfangsbereich, Kontrollraum, Funktionsraum, Labor und einer Dachplattform als Launch Pad. Dazu kommt ein verstecktes Seitenelement, hinter dem eine Arrestzelle wartet, sowie Unterstützung für den LEGO Builder mit Build Together.

Welche Features bringen die Action-Sets mit? Der Avengers: Doomsday Quinjet (76347) setzt auf klassische Spielbarkeit: aufklappbare Oberseite und Heck, ein zugänglicher Innenraum, Stud-Shooter und vier Minifiguren, darunter Captain America, Cyclops, The Thing und Doctor Doom.

Epic Battle: Doomsday Showdown (76348) geht für den gleichen Preis in eine andere Richtung und liefert deutlich mehr Steine. Im Mittelpunkt steht ein großer, beweglicher Sentinel, der sich mit alternativem Kopf und zusätzlichem Arm umbauen lässt. Bei den Minifiguren wird es ebenfalls üppig: Doctor Doom trifft hier unter anderem auf Magneto, Mystique, Nightcrawler und Mr. Fantastic.

Release-Termine vor dem Kinostart

Wann erscheinen die LEGO Avengers: Doomsday Sets? Wer früh losbauen will, bekommt das erste Set bereits am 1. September 2026: die Doctor Doom Bust (76345) als Display-Modell mit 18+-Kennzeichnung.

Die restlichen vier Sets folgen gesammelt am 4. Oktober 2026. Damit liegt die komplette LEGO-Welle klar vor dem Filmstart von Avengers: Doomsday am 18. Dezember 2026 und dürfte pünktlich zur heißen Vorweihnachtsphase in den Regalen stehen.

Welche der fünf Ankündigungen reizt euch am meisten: der neue Avengers Tower, das Sentinel-Set oder das Doctor-Doom-Display für die Vitrine? Schreibt es mir in die Kommentare.