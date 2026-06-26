Tell Me Why gratis auf Steam bis 1. Juli 2026 – so sicherst du es dauerhaft

Wer im Juni noch nach einem starken Freebie für die Steam-Bibliothek gesucht hat, sollte jetzt schnell sein: Das episodische Mystery-Adventure Tell Me Why (Release 2020) ist aktuell komplett kostenlos erhältlich und kann dauerhaft behalten werden.

Die Aktion läuft nur noch wenige Tage. Wer das Spiel bis zum Ablauf einmal beansprucht, behält es dauerhaft, auch wenn der Preis danach wieder anzieht.

So lange ist das Spiel noch gratis

Bis wann kannst du Tell Me Why kostenlos sichern? Laut Aktion gilt das Angebot noch bis zum 1. Juli 2026 um 15:00 Uhr deutscher Zeit (Umrechnung aus 9:00 Uhr ET). Danach endet die Free-to-Keep-Phase, und der Titel ist regulär wieder kostenpflichtig.

Praktisch: Du musst es nicht sofort herunterladen oder durchspielen. Es reicht, das Spiel innerhalb des Zeitfensters deinem Steam-Konto hinzuzufügen, dann bleibt es dauerhaft in deiner Bibliothek.

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Parallel dazu läuft auch der Steam Summer Sale bis zum 9. Juli 2026 weiter. Aber klar ist: Kostenlos schlägt in der Regel auch den besten Rabatt.

Darum geht es in Tell Me Why

Was für ein Spiel ist Tell Me Why? Hinter dem Titel steckt Dontnod Entertainment, das Studio hinter den ersten Life is Strange-Spielen. Tell Me Why setzt ebenfalls stark auf Story, Entscheidungen und verzweigte Dialoge, nur ohne den Fokus auf Zeitmanipulation.

Im Mittelpunkt stehen die Zwillinge Tyler und Alyson Ronan, die sich in einer Kleinstadt in Alaska nach Jahren wiedersehen. Gemeinsam kehren sie in ihr Elternhaus zurück, rollen alte Familiengeheimnisse auf und nutzen dabei eine übernatürliche Verbindung, mit der sie Erinnerungen gemeinsam erneut erleben können.

Wenn du narrative Adventures wie Life is Strange, The Walking Dead von Telltale oder As Dusk Falls magst, dürfte Tell Me Why genau in dein Beuteschema passen: viel Atmosphäre, Figurenfokus und ein Mystery-Kern, der Stück für Stück freigelegt wird.

Einordnung der Aktion und Resonanz auf Steam

Wie kommt Tell Me Why bei Steam an? Auf Steam steht das Spiel bei rund 8.000 Reviews aktuell bei 80 Prozent und damit im Bereich Sehr positiv. Gelobt werden vor allem die Beziehung der Geschwister, das Setting in Alaska und die Art, wie das Spiel sein persönliches Rätsel erzählt.

Vereinzelt gibt es Kritik an Tempo und Gameplay, insgesamt gilt Tell Me Why aber als eines der erinnerungswürdigeren, storylastigen Dontnod-Abenteuer.

Dass der Titel im Juni kostenlos angeboten wird, ist zudem kein Zufall: Die Aktion findet im Kontext des Pride Month statt, und das Spiel war aus diesem Anlass bereits in vergangenen Jahren im Juni zeitweise gratis erhältlich.

Hast du Tell Me Why schon gespielt oder schnappst du es dir jetzt erst für deine Bibliothek? Schreib mir in die Kommentare, wie dir Story und Entscheidungen gefallen haben.