Grim Axiom auf Steam – Soulslike-Kämpfe treffen isometrische Diablo-Dungeons

Mit Grim Axiom ist am 6. August 2026 ein neues Soulslike auf Steam erschienen, das zwei bekannte Rollenspielrichtungen miteinander verbindet. Das Indie-Spiel von Rare Soup setzt auf die vorsichtigen, fordernden Kämpfe eines Dark Souls, präsentiert seine düsteren Dungeons jedoch aus einer isometrischen Perspektive, die deutlich an Diablo erinnert.

Statt pausenlos Gegnerhorden niederzumähen, müssen Abenteurer ihre Ausdauer, Positionierung und verbleibende Gesundheit im Blick behalten. Heilung und das Speichern des Fortschritts sind nur an Kontrollpunkten möglich, wodurch jeder Ausflug in die unterirdische Spielwelt mit einem gewissen Risiko verbunden ist.

Düstere Dungeons aus isometrischer Perspektive

Wie kombiniert Grim Axiom Dark Souls und Diablo? Die Kameraperspektive und das Erkunden verwinkelter Gebiete erinnern an klassische Action-Rollenspiele, während das Kampftempo deutlich langsamer ausfällt. Unüberlegte Angriffe können schnell bestraft werden, denn Ausdauer und der richtige Abstand zum Gegner spielen eine zentrale Rolle.

Grim Axiom schickt euch in ein unterirdisches Labyrinth voller mutierter Kreaturen und Überreste einer alten Zivilisation. Die Spielfigur besitzt keine Erinnerungen an ihr früheres Leben und muss herausfinden, welche Geheimnisse sich hinter den Maschinen verbergen, die noch immer in der Tiefe arbeiten.

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Erkundung verschachtelter Dungeons

Anspruchsvolle Soulslike-Kämpfe mit Ausdauerverwaltung

Stealth-Mechaniken zum Vermeiden gefährlicher Konfrontationen

Schwierige Rätsel innerhalb der unterirdischen Ruinen

Nebenaufgaben zum Freischalten neuer Gegenstände und Gebiete

Unterschiedliche Waffen und Rüstungen für verschiedene Kampfstile

Neben direkten Auseinandersetzungen besteht regelmäßig die Möglichkeit, Feinde zu umgehen oder sich vor ihnen zu verstecken. Verschiedene Pflanzen verleihen außerdem temporäre Verstärkungen, die gestapelt werden können, bei einem Tod jedoch verloren gehen.

Gemischter Start auf Steam

Wie kommt Grim Axiom bei der Steam-Community an? Kurz nach der Veröffentlichung fällt das Nutzerurteil gemischt aus. Am 9. August 2026 waren 68 Prozent der insgesamt 22 abgegebenen Rezensionen positiv, wodurch sich noch kein eindeutiges Stimmungsbild abzeichnet.

Lob erhält das Spiel unter anderem für seine Atmosphäre, den Oldschool-Charme und die wuchtig wirkenden Kämpfe. Kritik gibt es dagegen an der fehlenden Zielerfassung im Gefecht sowie an der bislang überschaubaren optischen Abwechslung der Umgebungen.

Grim Axiom ist ausschließlich als Einzelspieler-Titel verfügbar und bietet zwölf Steam-Erfolge. Eine deutsche Sprachfassung wird derzeit nicht aufgeführt, Oberfläche, Sprachausgabe und Untertitel stehen auf Englisch bereit. Zum Start gilt noch bis zum 16. August 2026 ein Einführungsrabatt von zehn Prozent.

Kann euch die ungewöhnliche Mischung aus Soulslike-Kämpfen und isometrischem Dungeon-Crawling überzeugen? Schreibt uns eure Meinung zu Grim Axiom in die Kommentare.