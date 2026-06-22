Bellwright auf PS5 erschienen – Koop und Crossplay sind für 2026 geplant

Bellwright ist ab sofort auch auf der PlayStation 5 spielbar und bringt damit ein weiteres, vergleichsweise realistisches Mittelalter-Abenteuer auf Sonys aktuelle Konsole. Der Open-World-Mix aus RPG, Survival und Städtebau war seit 2024 auf Steam verfügbar und hat dort bereits eine große Community aufgebaut.

Spannend für PS5-Fans ist vor allem der Ausblick auf die Zukunft: Der Entwickler Donkey Crew arbeitet daran, den Koop-Modus auch auf Konsolen nachzureichen. Außerdem steht plattformübergreifendes Spielen auf der Roadmap, damit Gruppen unabhängig von PC oder Konsole gemeinsam losziehen können.

Release auf PS5 und Einordnung des Spiels

Was ist Bellwright auf PS5 genau? Bellwright ist ein Open-World-Spiel mit starkem Fokus auf Aufbau, Versorgung und Expansion. Seit dem 9. Juni 2026 ist es im PlayStation Store für PS5 erhältlich und richtet sich an alle, die nicht nur Quests abhaken wollen, sondern ein ganzes Netz aus Siedlungen wachsen sehen möchten.

In der Spielidee wird Bellwright häufig in einem Atemzug mit Kingdom Come Deliverance und Medieval Dynasty genannt, weil es ein bodenständiges Mittelaltergefühl mit Rollenspielelementen kombiniert. Gleichzeitig sind die Survival-Mechaniken deutlich präsent, was viele an anspruchsvollere Genrevertreter wie Valheim erinnert.

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Auf Steam läuft das Spiel weiterhin im Early-Access-Umfeld und kommt dort auf über 20.000 Nutzerwertungen, von denen rund 80 Prozent positiv ausfallen. Auf PS5 ist Bellwright noch frisch, hat aber bereits über 500 Bewertungen gesammelt und liegt zum Zeitpunkt der aktuellen Momentaufnahme bei einem Durchschnitt von 3,74.

Gameplay: Siedlungen, Strategie und Kampf um Territorien

Welche Inhalte bietet Bellwright im Kern? Das Spiel setzt euch in eine große Welt, in der ihr NPCs rekrutiert, mehrere Siedlungen hochzieht und euer Gebiet Schritt für Schritt ausdehnt, bis hin zum Anspruch, das ganze Land zu kontrollieren. Dabei geht es nicht nur um hübsche Häuser, sondern um Systeme, die ineinandergreifen: Arbeitsverteilung, Versorgung, Loyalität und Verteidigung.

Gerade der Städtebau gilt als eine der großen Stärken. Wer gern plant, optimiert und organisch wachsende Dörfer in größere Siedlungen überführt, bekommt hier viele Stellschrauben. Gleichzeitig ist der militärische Part wichtig, denn Kämpfe entscheiden direkt darüber, ob ihr Territorien verliert oder euren Einfluss vergrößert.

Zu den wichtigsten Features gehören:

Aufbau und Verwaltung eines Netzwerks aus Siedlungen

Rekrutieren von Dorfbewohnern und Soldaten

Grundbedürfnisse der Bevölkerung erfüllen, um Zufriedenheit und Gefolgschaft zu sichern

Eine Rebellion gegen die herrschenden Autoritäten anführen

Ressourcen sammeln, Nahrung jagen und Ausrüstung craften, um zu überleben

Eine riesige offene Welt erkunden und ihre Geheimnisse entdecken

Koop und Crossplay: Das ist der aktuelle Stand

Wann kommt Koop für Bellwright auf PS5? Auf dem PC ist Bellwright bereits sowohl solo als auch im Online-Koop spielbar. Auf den Store-Seiten der Konsolenversionen wird derzeit hingegen nur ein Einzelspieler-Modus geführt, weil sich die Umsetzung der Koop-Funktionen auf Konsole verzögert hat.

Donkey Crew bestätigt jedoch, dass Koop für Konsolen aktiv in Arbeit ist. Zusätzlich ist vollständiger Crossplay-Support geplant, sodass Teams plattformübergreifend gemeinsam spielen können. Ein konkretes Datum gibt es aktuell nicht, der anvisierte Zeitraum liegt aber später im Jahr 2026, voraussichtlich noch vor dem nächsten großen Update.

Gemeinsam mit Freunden zu spielen, egal auf welcher Plattform sie sind, sowie selbst gehostete Dedicated-Server sind in aktiver Entwicklung und kommen später dieses Jahr, wahrscheinlich noch vor dem nächsten großen Update.

Preis und PlayStation-Plus-Rabatt

Was kostet Bellwright im PlayStation Store? Der Standardpreis liegt bei umgerechnet rund 28,99 Euro. Für PlayStation-Plus-Mitglieder gibt es derzeit einen Rabatt von 20 Prozent, wodurch der Preis auf etwa 23,19 Euro sinkt. Die Aktion läuft noch bis zum 23. Juni 2026, danach geht es wieder zum regulären Preis zurück.

Wie steht ihr zu Bellwright auf PS5 und reizt euch der angekündigte Koop mit Crossplay Perspektive oder spielt ihr lieber solo eure eigene Mittelalter-Story? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.