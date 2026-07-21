Wie lange halten PS5- und PS4-Discs wirklich, was Studien dazu sagen

Wie lange halten eigentlich PS5– und PS4-Discs wirklich durch, bevor der gefürchtete Moment kommt und sie plötzlich nicht mehr lesbar sind? Genau diese Frage bekommt gerade neuen Zündstoff, weil Sony angekündigt hat, ab 2028 keine neuen PlayStation-Discs mehr zu produzieren. Für alle, die weiterhin auf physische Spiele setzen, ist die Haltbarkeit der Blu-ray damit mehr als nur ein Nerd-Thema, sondern eine echte Besitzfrage.

Eine aktuelle Einordnung zur Lebensdauer von Blu-rays liefert das Canadian Conservation Institute, kurz CCI. Die Ergebnisse klingen erstmal ernüchternd, sind aber auch ein guter Reality-Check dafür, wie man die eigenen Sammlerstücke künftig behandeln sollte.

Was die Studie zur Lebensdauer von PS5- und PS4-Discs sagt

Wie viele Jahre können PS5- und PS4-Discs nutzbar bleiben? Laut einer Untersuchung des CCI sollen schreibgeschützte Blu-ray-Discs, also sogenannte BD-ROMs mit voraufgespielten Daten wie Filmen oder Videospielen, im Schnitt etwa 10 bis 20 Jahre lang nutzbar bleiben. Da PS4- und PS5-Spiele auf genau diesem Disc-Typ basieren, lässt sich dieser Zeitraum grundsätzlich auch auf PlayStation-Discs übertragen.

Heißt im Klartext: Wer heute eine PS5-Disc kauft, sollte im Idealfall damit rechnen, dass sie bei normaler Nutzung und ohne besondere Pflege nicht automatisch mehrere Jahrzehnte zuverlässig durchhält. Das passt zwar nicht zum romantischen Sammlerbild, ist aber bei optischen Medien kein komplett neues Problem.

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Spannend ist der Kontext: In Diskussionen rund um Sonys Disc-Pläne wird oft betont, dass physische Games mehr Ownership bieten als rein digitale Käufe. Diese Argumentation wurde zuletzt auch dadurch gestützt, dass viele PS5-Discs offline funktionieren sollen. Gleichzeitig erinnert die CCI-Einschätzung daran, dass physisch nicht automatisch gleichbedeutend mit unkaputtbar ist.

Warum Blu-rays empfindlicher sind als viele denken

Warum können schon kleine Schäden eine Disc unbrauchbar machen? Ein zentraler Punkt ist die Art, wie BD-ROMs arbeiten: Bei einem Spiel muss die Konsole Daten konstant und fehlerfrei von der Disc lesen. Wenn ein kritischer Bereich beschädigt ist, kann das im schlimmsten Fall reichen, um Installation oder Start komplett zu verhindern.

Hinzu kommt die Bauweise: Bei Blu-ray-Technologie liegt die Datenschicht vergleichsweise nah an der Oberfläche und ist damit anfälliger für Kratzer und andere physische Einwirkungen. Das CCI verweist außerdem darauf, dass Blu-ray-Medien in Studien zur Stabilität teils schlechter abschneiden als manche CD-Rs oder DVD-Formate.

Datenträger, egal ob optische Discs oder andere Medien, fangen ab dem Moment an abzubauen, in dem man sie bekommt.

Diese Einschätzung stammt aus einem Interview aus dem Jahr 2024 mit Ern Bieman, Heritage Information Analyst beim CCI. Wichtig dabei: Theoretisch können Discs auch länger als 20 Jahre überleben, aber man sollte nicht fest damit rechnen. Moderne Fehlerkorrektur und erneute Leseversuche können leichte Schäden ausgleichen, ersetzen aber keine gute Lagerung.

Was langlebigere Blu-ray-Technologien versprechen

Gibt es Blu-rays, die deutlich länger halten sollen? Wer Spiele oder Backups auf eigene Medien sichert, greift oft zu Drittanbieter-Blu-rays. Hier gibt es Hersteller, die deutlich höhere Werte angeben: CMC Magnetics, Eigentümer der Marke Verbatim, wirbt bei einer BD-R-Variante damit, dass sie von TÜV Rheinland zertifiziert sei und eine Datenspeicherdauer von bis zu 70 Jahren erreichen könne.

Solche Angaben wirken natürlich verlockend, gerade für Sammler, die ihre Bibliothek langfristig sichern wollen. Gleichzeitig gilt: Blu-ray ist im Vergleich zu älteren optischen Formaten noch nicht so lange in der breiten Nutzung, weshalb viele Alterungswerte häufig auf beschleunigten Tests basieren. In der Praxis landen viele Einschätzungen am Ende wieder im bekannten Korridor von 10 bis 20 Jahren, sofern nicht optimale Bedingungen eingehalten werden oder spezielle Medien genutzt werden.

So verlängerst du die Lebensdauer deiner PlayStation-Discs

Wie solltest du PS5- und PS4-Discs lagern und anfassen? Das CCI nennt mehrere Best Practices, mit denen du die Haltbarkeit deiner Blu-rays verbessern kannst. Gerade wenn du eine größere Sammlung hast, lohnt es sich, ein paar Gewohnheiten anzupassen.

Discs am besten am Mittelloch und am äußeren Rand zwischen Zeigefinger und Daumen halten.

Discs auf dem transparenten Innenring mit einem wasserbasierten, permanenten Marker beschriften.

Keine Klebeetiketten verwenden.

Keine Plastikhüllen nutzen.

Discs vertikal in Standard-Jewel-Cases lagern.

Belastung durch Schadstoffe und Licht so weit wie möglich reduzieren.

In einer kühlen, trockenen Umgebung aufbewahren.

Temperaturen zwischen 14°F und 73,4°F, also zwischen minus 10°C und 23°C, einhalten.

Relative Luftfeuchtigkeit zwischen 20% und 50% halten.

Gerade die Kombination aus Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit und falscher Lagerung ist für optische Medien Gift. Wer seine Games also im Regal neben der Heizung stapelt oder lose in Sleeves herumfliegen lässt, verkürzt die Lebensdauer im Zweifel deutlich.

Wie wichtig sind euch physische Spiele im Jahr 2026 noch und achtet ihr bei euren PS4- und PS5-Discs bewusst auf Lagerung und Pflege? Schreibt es gern in die Kommentare.