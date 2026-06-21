Assassins Creed Shadows Prequel-Manga jetzt auf Englisch erhältlich

Ubisoft erweitert das Universum von Assassin’s Creed Shadows ab sofort um eine offizielle Vorgeschichte zum Nachlesen: Der erste Band des Prequel-Mangas Assassin’s Creed Shadows: Tales of Iga ist jetzt in englischer Sprache erhältlich. Statt die Story einfach nur nachzuerzählen, richtet die Reihe den Blick gezielt auf das Shinobi-Dorf Iga, das im Zentrum der Spielhandlung steht.

Damit bekommt ihr einen zusätzlichen Zugang zur Spielwelt, der stärker auf Atmosphäre, Alltag und Perspektiven der Bewohner setzt. Gerade für Fans, die nach dem Abspann noch mehr über Hintergründe und Figurenkonstellationen erfahren wollen, ist das ein spannender Nachschlag.

Die Prequel-Story aus Sicht von Iga

Worum geht es in Assassin’s Creed Shadows: Tales of Iga? Der Manga dient als offizielles Prequel und beleuchtet die Ereignisse und das Umfeld rund um das titelgebende Shinobi-Dorf Iga. Im Fokus steht weniger das große Schlachtenepos, sondern eher das Gefühl für Ort, Zeit und Konflikte, die den Hintergrund der späteren Spielereignisse prägen.

Ursprünglich wurde Tales of Iga bereits im Februar 2025 angekündigt, also kurz vor dem Release des dazugehörigen AAA-Spiels. Für Japan war damals auch direkt ein Termin bestätigt, denn dort startete die Reihe am 20. März 2025, zeitgleich mit dem Spiel.

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Hinter dem Projekt steht der japanische Manga-Künstler Regujie. Seit dem Debüt wird die Geschichte fortlaufend über die Website Yanmaga des Magazins Weekly Young Magazine serialisiert, bevor sie gesammelt als Band erscheint.

Release, Preis und Editions im Überblick

Wann ist Band 1 auf Englisch erschienen? Der englischsprachige Release von Assassin’s Creed Shadows: Tales of Iga Vol. 1 erfolgte am 16. Juni 2026. Verantwortlich für die Veröffentlichung ist VIZ Media, die den Band sowohl digital als auch als gedruckte Ausgabe anbietet.

Preislich wird der Titel im internationalen Handel mit 14,99 US-Dollar für Paperback und Digital geführt. Für Leserinnen und Leser in Deutschland hängt der konkrete Euro-Preis je nach Shop, Umrechnung, Steuern und Plattform leicht auseinander, eine einheitliche Preisempfehlung in Euro stand zum Start nicht im Vordergrund.

Zum Launch läuft außerdem eine rabattierte Aktion für die digitale Ausgabe: Der Preis wurde im Rahmen eines Einführungsangebots um 27 Prozent reduziert. Das Angebot ist als Launch-Discount gekennzeichnet und kann zeitlich begrenzt sein.

Info Details Titel Assassin’s Creed Shadows: Tales of Iga Vol. 1 Art Offizielles Prequel-Manga Englischer Release 16. Juni 2026 Japan-Start 20. März 2025 Autor Regujie Veröffentlichung (EN) VIZ Media Formate Paperback und digital Launch-Rabatt 27 Prozent auf die digitale Ausgabe (zeitlich nicht genau benannt)

Wie sieht es bei euch aus: Greift ihr bei Tales of Iga direkt zu, oder reicht euch die Story aus Assassin’s Creed Shadows und ihr spart euch die Vorgeschichte? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.