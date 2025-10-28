Ubisoft Update 1.1.4 – Neue Burgen und Waffen für Assassin’s Creed Shadows

Ubisoft hat für heute ein umfangreiches Update für Assassin’s Creed Shadows angekündigt. Das Update 1.1.4 bringt zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen, die das Spielerlebnis auf der PS5 bereichern sollen. Assassin’s Creed Shadows, das im 16. Jahrhundert in Japan spielt, erhält durch dieses Update neue Aktivitäten und Funktionen, die sowohl erfahrene als auch neue Spieler ansprechen sollen.

Neue Features im Update 1.1.4

Welche neuen Aktivitäten gibt es? Eine der spannendsten Ergänzungen sind die Korrupten Burgen. Diese neuen Aktivitäten erlauben es dir, bereits eroberte Burgen erneut zu besuchen, die nun von Animus-Anomalien heimgesucht werden. Diese Burgen sind mit neuen Feinden und Herausforderungen gefüllt, die es zu besiegen gilt, um wertvolle Belohnungen zu erhalten. Zudem kannst du bis zu fünf solcher Burgen in jeder Saison auf der Karte entdecken, vorausgesetzt, du hast mindestens drei Burgen abgeschlossen und Level 30 erreicht.

Wie verbessert das Update das Parkour-Erlebnis? Ein weiteres Highlight ist das neue Advanced Parkour Feature. Mit dieser Funktion kannst du alle Parkour-Barrieren entfernen, was dir eine größere Bewegungsfreiheit erlaubt. Manuelle Sprünge und neue Bewegungen wie seitliche und rückwärtige Ejektoren sind ebenfalls enthalten, was für aufregende Parkour-Läufe sorgt.

Goldene Waffen und weitere Belohnungen

Welche neuen goldenen Waffen gibt es? Das Update führt neue goldene Waffen ein, die durch das Absolvieren bestimmter Herausforderungen freigeschaltet werden können. Diese umfassen unter anderem das Tanto, den Bogen und die Naginata. Jede Waffe erfordert das Erfüllen spezifischer Aufgaben, etwa das Abschließen aller Meditationen oder das Erreichen von Level 100.

Zusätzlich zu den goldenen Waffen gibt es eine Reihe von Bugfixes, die das Spiel stabiler und flüssiger machen sollen. Darunter fällt die Korrektur von Abstürzen in bestimmten Quests und die Behebung von Problemen mit dem Inventar und der KI.

Verbesserungen und Fehlerbehebungen

Wie wird das Gameplay verbessert? Zahlreiche Bugfixes und Verbesserungen wurden implementiert, um das Spielerlebnis zu optimieren. So wurde beispielsweise das Problem behoben, dass der Sakura Fox Reittier Pferdesoundeffekte nutzte. Auch das Navigationsproblem in New Game+ wurde adressiert. Die Stabilität des Spiels wurde durch die Behebung von Abstürzen in Quests wie „Snake in the Shrine“ verbessert.

Darüber hinaus wurden die visuellen Elemente des Spiels verbessert. Beispielsweise wurden schwebende Treppen korrigiert und Texturfehler beseitigt. Auch die Lokalisierung wurde angepasst, um eine korrekte Darstellung in verschiedenen Sprachen zu gewährleisten.

Das Update 1.1.4 für Assassin’s Creed Shadows bietet eine Vielzahl von Neuerungen und Verbesserungen, die das Spiel sowohl für Veteranen als auch Neueinsteiger interessant machen. Die neuen Aktivitäten und Waffen sowie die zahlreichen Bugfixes und Optimierungen tragen dazu bei, das Spielerlebnis zu verbessern und die Welt von Assassin’s Creed Shadows noch spannender zu gestalten.

Spielst du noch Assassin’s Creed Shadows, oder könnte dieses Update dich dazu bringen, nach Japan zurückzukehren? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren unten!