Rufino trifft Assassin’s Creed – Neue Wendung in Shadows veröffentlicht

Der bekannte Synchronsprecher Robbie Daymond hat eine neue Herausforderung gemeistert: Er bringt seinen Charakter Rufino aus der Webserie Critical Role in das Videospiel Assassin’s Creed Shadows. Daymond, der für seine Rollen in verschiedenen Medien bekannt ist, darunter Tuxedo Mask in der Sailor Moon-Neuvertonung und Spider-Man in Marvels Spider-Man, hat nun seine Stimme dem neuen Story Pack mit dem Titel A Critical Encounter für Assassin’s Creed Shadows geliehen.

Ein neuer Verbündeter in Assassin’s Creed Shadows

Was ist das Besondere an Rufinos Einführung in Assassin’s Creed Shadows? Rufino, Daymonds Charakter aus Critical Role, wurde als neuer Verbündeter in Assassin’s Creed Shadows eingeführt. Der Charakter basiert auf einem Abenteuer, das Daymond für die Critical Role-Serie entwickelte, und wurde nun in das Spiel integriert, obwohl dies ursprünglich nicht geplant war. Das Story Pack A Critical Encounter, das kürzlich im Rahmen eines Updates veröffentlicht wurde, bringt Rufino als spielbaren Charakter und neue Quest ins Spiel.

Wie hat Daymond seinen Charakter entwickelt? In einem Interview erklärte Daymond, dass er Rufino zuerst ohne die Absicht erschaffen hatte, ihn in einem Videospiel zu sehen. Er näherte sich der Charakterentwicklung wie bei jedem anderen D&D-Charakter, was sich als interessante Herausforderung erwies, da Assassin’s Creed Shadows noch nicht veröffentlicht war, als das Critical Role-One-Shot stattfand.

Die Integration von Critical Role in Assassin’s Creed

Wie viel von Critical Role findet sich in dem neuen Story Pack wieder? Laut Daymond bildet die Welt und die Zeitperiode, die von Matt Mercer in dem One-Shot festgelegt wurden, die Grundlage für die neue Geschichte in Assassin’s Creed Shadows. Er versichert, dass die Story des Spiels genauso fesselnd ist wie das, was im One-Shot versucht wurde.

Warum ist die Zusammenarbeit zwischen Critical Role und Assassin’s Creed Shadows so besonders? Die Einzigartigkeit des Story Packs liegt in seiner Fähigkeit, sowohl eingefleischte Assassin’s Creed-Fans als auch Liebhaber von Critical Role anzusprechen. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden bekannten Marken soll organisch wirken und die Erzählung rechtfertigen, warum diese Welten zusammengeführt wurden.

Die Entstehung von Rufino

Welche Herausforderungen gab es bei der Gestaltung von Rufinos Charakterentwicklung? Daymond musste sich während der Aufnahmen intensiv mit Rufinos Entwicklung auseinandersetzen. Er wusste zunächst nicht, was zwischen den Ereignissen des One-Shots und dem, was im Spiel passiert, geschah. Die Veränderung des Charakters seit dem One-Shot wird für diejenigen, die ihn zuvor gesehen haben, bemerkbar sein.

Wie fühlt es sich für Daymond an, Teil von Assassin’s Creed zu sein? Er beschreibt seine Freude darüber, ein Teil des Assassin’s Creed-Universums zu sein, mit einer humorvollen Note: „Ich bin solch ein heimlicher Nerd, dass ich jedes Mal, wenn ich in eine beliebte IP eindringen kann, in der Ecke sitze und ‚Muahaha‘ sage.“ Obwohl er das neueste Spiel noch nicht gespielt hat, ist er ein großer Fan der Franchise und begeistert, seinen Charakter in das Spiel einbringen zu können.

Verfügbarkeit und neue Inhalte

Was bietet das A Critical Encounter Story Pack? Das neue, kostenlose Story Pack ist jetzt in Assassin’s Creed Shadows verfügbar. Es beinhaltet nicht nur Daymonds Charakter Rufino, sondern auch eine neue Quest, ein neues Achievement und ein Belohnungsbanner mit dem Critical Role-Logo. Assassin’s Creed Shadows selbst, veröffentlicht am 20. März 2025, spielt im Japan des 16. Jahrhunderts und bietet eine offene Welt voller neuer Gameplay-Elemente.

Was denkst du über die Zusammenarbeit zwischen Critical Role und Assassin’s Creed Shadows? Teile deine Meinung in den Kommentaren!