Assassin’s Creed DLC – Verwirrung um Release-Datum 2025: Juni oder Oktober?

Seit der Veröffentlichung von Assassin’s Creed Shadows Anfang dieses Jahres haben Gamer viele kostenlose Updates genossen. Doch die Community wartet sehnsüchtig auf die erste geplante DLC-Erweiterung. Die kostenpflichtige Erweiterung Claws of Awaji wurde als Teil des ersten Jahresplans des Spiels angekündigt. Ubisoft hat bisher keinen genauen Veröffentlichungstermin bekannt gegeben, sondern nur ein „später in 2025“ Fenster. Leaks und Gerüchte deuteten jedoch lange auf einen September-Release hin. Neue Informationen könnten nun Zweifel an diesem Zeitrahmen aufkommen lassen.

Was sagen die neuesten Leaks?

Was enthüllte der Leaker @ACNDaily? Ein neuer Leak stammt von dem Fan-Account @ACNDaily auf X, der bekannt dafür ist, alle Neuigkeiten rund um Assassin’s Creed zu teilen. Der Account veröffentlichte ein Foto, das angeblich eine Präsentation zur Claws of Awaji-DLC zeigt, auf der das Datum 10/06/2025 zu sehen ist. Dies veranlasste viele, darunter auch @ACN_Daily selbst, zu spekulieren, ob dies der Veröffentlichungstermin für den DLC sein könnte – nämlich der 6. Oktober 2025.

Einige Spieler und Fans von Assassin’s Creed stehen dieser Spekulation jedoch skeptisch gegenüber. Insider Gaming’s Tom Henderson bemerkte in den Antworten auf den Post, dass es überraschend wäre, den DLC so nah an der Veröffentlichung von Ghost of Yotei zu veröffentlichen. Er ist nicht der einzige, der Zweifel daran hat, ob das Foto tatsächlich eine Verzögerung des DLC beweist.

Was sagen andere Insider?

Wie interpretiert der Leaker @TheRealZephryss das Datum? Der bekannte Assassin’s Creed-Leaker @TheRealZephryss hat eine andere Theorie zu dem Datum. Laut Zephryss ist das Datum auf der Folie im europäischen Format DD/MM/YY angegeben, was bedeutet, dass es sich um den 10. Juni handelt und nicht um den 6. Oktober. Sie haben angeblich diese Information mit anderen Quellen bestätigt, die offenbaren, dass das Datum sich tatsächlich auf eine interne Präsentation bei Ubisoft Bordeaux bezieht.

Wenn dies zutrifft, könnte der erste Assassin’s Creed Shadows-DLC tatsächlich früher als Oktober erscheinen. Zephryss ist überzeugt, dass Ubisoft weiterhin einen Veröffentlichungstermin im September 2025 anstrebt. Solange Ubisoft jedoch keinen offiziellen Veröffentlichungstermin bekannt gibt, könnte „später in 2025“ vieles bedeuten.

Wie geht es weiter?

Wann können wir mit mehr Informationen von Ubisoft rechnen? Mit dem sich schnell nähernden, gemunkelten September-Releasezeitraum sollten wir bald mehr von den Entwicklern hören. In der Zwischenzeit sollten Spieler, die nach mehr Assassin’s Creed Shadows-Inhalten suchen, auf das nächste kostenlose Update achten. Laut dem Fahrplan soll im Juni 2025 ein zweites Story-Update mit einer kostenlosen Quest erscheinen.

Was denkst du über die möglichen Veröffentlichungstermine für das Claws of Awaji-DLC? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten!