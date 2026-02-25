Resident Evil Requiem – Vorbestellungen in Deutschland vielerorts knapp

Kaum ist Resident Evil Requiem in greifbarer Nähe, wird es für Fans in Deutschland schon jetzt richtig eng. In mehreren Shops sind Vorbestellungen zeitweise nicht mehr verfügbar oder nur noch in kleinen Kontingenten zu bekommen. Wer zum Release direkt loslegen will, sollte deshalb nicht zu lange warten und vor allem die eigenen Wunschplattformen im Blick behalten.

Der Andrang überrascht dabei kaum: Capcom setzt mit dem neunten Hauptteil auf einen großen Neustart innerhalb der Serie, ohne die klassischen Wurzeln zu vergessen. Dazu kommt ein Release, der unmittelbar vor der Tür steht, was die Nachfrage zusätzlich anheizt.

Hype, Release und Plattformen

Wann erscheint Resident Evil Requiem? Der Release ist für den 27. Februar 2026 angesetzt. Erscheinen soll das Spiel für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows-PC und Nintendo Switch 2.

Dass Vorbestellungen schon vor dem Start ausdünnen, passt zur bisherigen Aufmerksamkeit rund um das Spiel: Angekündigt wurde Requiem bereits im Juli 2024, die große Enthüllung folgte dann beim Summer Game Fest im Juni 2025. Seitdem hat Capcom nach und nach mehr Details nachgelegt und damit den Hype konstant hochgehalten.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Unterm Strich wirkt Requiem wie ein Release, bei dem viele gleichzeitig zuschlagen: Horror-Fans, die wieder mehr Atmosphäre wollen, genauso wie alle, die auf einen größeren Action-Anteil hoffen. Und genau diese Mischung liefert das Spiel laut den bisherigen Infos auch.

Zwei Hauptfiguren, zwei Spielstile

Worum geht es in Resident Evil Requiem? Die Story spielt rund 30 Jahre nach der Zerstörung von Raccoon City und führt euch mit zwei Figuren durch die Handlung: FBI-Analystin Grace Ashcroft und Leon S. Kennedy, der hier seine erste große Rolle seit Resident Evil 6 bekommt.

Grace untersucht eine Reihe seltsamer Todesfälle rund um das verlassene Wrenwood Hotel, mit einer sehr persönlichen Verbindung: Ihre Mutter starb dort acht Jahre zuvor. Im Verlauf der Ermittlungen wird Grace entführt und findet sich im Rhodes Hill Chronic Care Center wieder, während Leon parallel einer Spur nachgeht, die mit Überlebenden von Raccoon City zusammenhängt.

Wie spielt sich Resident Evil Requiem? Capcom setzt auf einen Wechsel zwischen den Figuren und damit auch zwischen zwei klaren Gameplay-Säulen:

Grace steht für Survival-Horror mit knappen Ressourcen, Vorsicht statt Dauerfeuer und einer bedrohlichen Verfolger-Kreatur, der ihr ausweichen müsst.

steht für Survival-Horror mit knappen Ressourcen, Vorsicht statt Dauerfeuer und einer bedrohlichen Verfolger-Kreatur, der ihr ausweichen müsst. Leon ist stärker actionorientiert unterwegs und kämpft aus der Third-Person-Perspektive gegen Zombie-Gegner, inklusive Nahkampf-Optionen und Waffen, die ihr situativ einsetzen könnt.

Spannend ist auch der Perspektivwechsel: Requiem erlaubt es, jederzeit zwischen First-Person und Third-Person umzuschalten. Standardmäßig ist Grace eher in der Ego-Perspektive unterwegs, während Leon auf die Schulterkamera setzt. Damit versucht Capcom offensichtlich, beide Lager abzuholen: die Fans von Resident Evil 7 und Resident Evil Village genauso wie die, die sich an Resident Evil 4 orientieren.

Warum Vorbestellungen gerade knapp werden

Warum ist Resident Evil Requiem vielerorts bereits ausverkauft? Mehrere Faktoren spielen zusammen: ein klarer Release-Termin, ein bekannter Serienname, die Rückkehr von Leon in einer zentralen Rolle und ein Konzept, das Survival-Horror und Action nicht nur verspricht, sondern in getrennten Abschnitten konsequent durchzieht.

Dazu kommt, dass Requiem als klassisches Singleplayer-Spiel geplant ist und nicht als endloses Service-Produkt. Viele wollen deshalb vermutlich direkt zum Start dabei sein, um Spoilern aus dem Weg zu gehen und die Story selbst zu erleben. Wenn dann Händler nur begrenzte Kontingente für bestimmte Editionen oder Plattformen freischalten, ist das bekannte Rezept für schnelle Ausverkäufe.

Wie sieht es bei euch aus: Habt ihr Resident Evil Requiem schon vorbestellt, oder wartet ihr erst Reviews und Performance-Checks ab? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.