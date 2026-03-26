Crimson Desert Schnellreise erklärt – Abyss-Nexus, Grenzsteine und Freischaltung

Crimson Desert wirft dich in eine riesige Open World, in der du zwar zu Pferd gut vorankommst, lange Wege zwischen weit entfernten Regionen aber schnell zur Geduldsprobe werden können. Genau dafür gibt es das Schnellreisesystem, mit dem du Laufwege deutlich abkürzt und dich effizienter auf Quests, Beute und Erkundung konzentrieren kannst.

Die gute Nachricht: Schnellreisen kostet in Crimson Desert nichts. Der Haken ist nur, dass du die entsprechenden Punkte erst freischalten musst. Das passiert entweder durch simples Entdecken oder durch das Lösen kleiner Rätsel, je nachdem, auf welche Art von Schnellreiseknoten du triffst.

So funktioniert Schnellreisen in Crimson Desert

Wie kann man in Crimson Desert schnellreisen? Das Spiel nutzt zwei zentrale Schnellreise-Knoten: den Abyss Nexus und die Abyss-Grenzstein. Zu beiden kannst du grundsätzlich von überall auf der Karte springen, solange du gerade nicht in einen Kampf verwickelt bist oder eine Aktion ausführst.

Praktisch heißt das: Wenn du mitten in einer Auseinandersetzung steckst oder gerade interagierst, musst du erst kurz „rauskommen“, bevor die Schnellreise verfügbar wird. Sobald das erfüllt ist, reicht ein Kartenaufruf und die Auswahl eines bereits aktivierten Punkts.

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Wichtig ist außerdem die Orientierung auf der Map: Wenn du die Karte weit herauszoomst, können Symbole schnell untergehen. Ein hilfreicher Kniff ist deshalb, den Karten-Tab auf Environment umzuschalten, damit die Fast-Travel-Icons klarer zu erkennen sind.

Abyss-Nexus als erster Schnellreisepunkt

Was ist der Abyss Nexus? Der Abyss-Nexus ist in der Regel dein erster Kontakt mit Schnellreisen, weil du ihn bereits im Tutorial kennenlernst. Dabei handelt es sich um eine steinerne Plattform mit einer Druckscheibe in der Mitte.

Um einen Abyss-Nexus zu aktivieren, stellst du dich einfach auf diese Druckscheibe. Ab diesem Moment gilt der Punkt als freigeschaltet, taucht als Symbol auf deiner Karte auf und kann als Ziel für die Schnellreise genutzt werden.

Da diese Nexus-Punkte oft relativ „direkt“ funktionieren, sind sie die schnellste Variante, um unterwegs ohne Umwege einen neuen Reisepunkt mitzunehmen. Sobald du einen entdeckst, lohnt es sich fast immer, ihn sofort zu aktivieren.

© Pearl Abyss

Abyss-Grenzsteine in Ruinen

Was sind Abyss-Grenzsteine und wofür sind sie gut? Abyss-Grenzsteine sind eine zweite Art von Schnellreise-Knoten und hängen meistens mit den Ruinen zusammen. Diese Ruinen tauchen als markierte Orte auf, sobald du dich ihnen näherst.

Im Unterschied zum Abyss-Nexus bekommst du den Grenzstein nicht einfach geschenkt. In den Ancient Ruinen wartet in der Regel ein Puzzle, das du lösen musst, bevor du den Knoten aktivieren kannst. Erst danach steht er dir als Schnellreiseziel zur Verfügung.

Der zusätzliche Anreiz: Wenn du einen Abyss-Grenzsteine aktivierst, erhältst du auch ein Abyss-Artefakt. Dieses Artefakt kannst du nutzen, um Skills freizuschalten oder zu verbessern. Damit wird die Grenzstein-Suche nicht nur zum Komfort-Upgrade, sondern auch zur direkten Charakter-Progression.

So findest du neue Schnellreise-Punkte

Wo findet man Schnellreise-Punkte in Crimson Desert? Wenn du gezielt weitere Knoten freischalten willst, solltest du nach sogenannten Mysteriöse-Energie-Orten Ausschau halten. Das sind weiße Zonen, die mit einem Fragezeichen markiert sind.

Diese Points of Interest können zwei Dinge enthalten:

Einen Abyss-Nexus, den du sofort durch Draufstellen aktivieren kannst

Ruinen mit Puzzle, in denen du einen Abyss-Grenzsteine freischaltest

Unterm Strich heißt das: Wer viel erkundet, wird mit einem deutlich dichteren Schnellreise-Netz belohnt. Gerade später, wenn du häufiger zwischen weit auseinanderliegenden Quest-Standorten pendelst, wird das zum echten Zeitgewinn.

Kurzer Überblick für die Praxis

Welche Regeln gelten für die Schnellreise im Alltag? Damit du unterwegs nicht lange herumprobierst, hilft eine kleine Checkliste, die das System auf den Punkt bringt:

Du kannst nur schnellreisen, wenn du nicht kämpfst und keine Aktion ausführst. Aktiviere Abyss-Nexus-Plattformen sofort, sobald du sie findest. Ruinen lohnen sich doppelt, weil Cressets zusätzlich Abyss Artifacts geben. Suche auf der Karte nach Mysteriöse-Energie-Zonen mit Fragezeichen, um neue Knoten zu entdecken. Nutze den Karten-Tab Environment, um die Symbole beim Herauszoomen besser zu erkennen.

So baust du dir Schritt für Schritt ein komfortables Reiserouten-Netz auf, ohne ständig quer durchs Land reiten zu müssen.

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Wie gefällt dir das Schnellreisesystem in Crimson Desert bisher, und welche Mysterious-Energy-Zonen hast du schon abgegrast? Schreib deine Erfahrungen gern in die Kommentare.