Helldivers 2 Update im Januar 2026 – Redacted Regiment bringt Stealth-Action

Mit dem Start ins neue Jahr bekommen Fans von Helldivers 2 direkt frischen Nachschub: Am 20. Januar 2026 erscheint das brandneue Premium-Warbond Redacted Regiment. Dabei handelt es sich um ein thematisch auf verdeckte Operationen ausgelegtes Update, das neue Waffen, Rüstungen, Stratagems und kosmetische Inhalte mitbringt.

Das Spiel hat sich seit seiner Veröffentlichung im Februar 2024 zu einem der erfolgreichsten Koop-Shooter entwickelt. Mehr als 19 Millionen verkaufte Einheiten und ständige Live-Service-Inhalte sorgen für eine treue Community. Mit dem neuen Warbond will Entwickler Arrowhead Game Studios an diesen Erfolg anknüpfen.

Neue Waffen und Ausrüstung für Spezialoperationen

Welche neuen Waffen bringt das Warbond Redacted Regiment? Im Fokus stehen diesmal schallgedämpfte Waffen und chemische Experimente. Die neue Ausrüstung ist wie geschaffen für verdeckte Einsätze.

Folgende Waffen sind im Redacted Regiment enthalten:

R-72 Censor : Ein Präzisionsgewehr mit mittlerer Reichweite und eingebautem Schalldämpfer. Ideal für leise Ausschaltungen.

: Ein Präzisionsgewehr mit mittlerer Reichweite und eingebautem Schalldämpfer. Ideal für leise Ausschaltungen. AR-59 Suppressor : Ein vollautomatisches Sturmgewehr mit nicht entfernbarer Schalldämpfung. Setzt auf schnelles, aber leises Vorgehen.

: Ein vollautomatisches Sturmgewehr mit nicht entfernbarer Schalldämpfung. Setzt auf schnelles, aber leises Vorgehen. Giftpistole (Name noch nicht final): Eine Sekundärwaffe, die chemische Pfeile verschießt. Getroffene Gegner werden „verwirrt“ und greifen kurzfristig ihre eigenen Verbündeten an.

Welche neuen Stratagems gibt es? Zwei neue Stratagems erweitern den Spielstil um taktische Fallen und Sprengstoffeinsätze:

C4 Pack : Enthält sechs platzierbare C4-Sprengladungen mit einem kabellosen Zünder. Detonationen können einzeln oder synchron mit Teammitgliedern ausgelöst werden.

: Enthält sechs platzierbare C4-Sprengladungen mit einem kabellosen Zünder. Detonationen können einzeln oder synchron mit Teammitgliedern ausgelöst werden. TM-01 Lure Mine: Eine an Oberflächen haftende Mine, die Gegner durch Licht- und Geräuscheffekte anlockt und bei Annäherung explodiert.

Neue Rüstungen und kosmetische Inhalte

Was steckt an Kleidung im Redacted Regiment? Auch optisch können sich Helldivers auf neue Outfits freuen. Zwei neue Rüstungssets liefern passende Tarnung für Angriffe aus dem Schatten:

RS-89 Shadow Paragon : Leichte Rüstung mit dem passiven Effekt Reduced Signature. Verringert das Geräuschlevel und die Entdeckungsreichweite durch Feinde.

: Leichte Rüstung mit dem passiven Effekt Reduced Signature. Verringert das Geräuschlevel und die Entdeckungsreichweite durch Feinde. RS-67 Null Cipher: Mittelschwere Rüstung mit denselben Stealth-Vorteilen. Bietet mehr Schutz bei geringfügigem Mobilitätsverlust.

Zusätzlich gibt es folgende kosmetische Gegenstände:

Pillar of the Abyss und Triangulation Veil : Zwei neue Umhänge.

und : Zwei neue Umhänge. Passende Spielerkarten und Titel .

und . Sieg-Pose: Target Sighted .

. Booster: Concealed Insertion, der beim Einsatz des Hellpods eine Rauchwolke erzeugt, um die Landung zu verschleiern.

Ein Ausblick auf 2026

Wie geht es mit Helldivers 2 weiter? Nach dem erfolgreichen Festival of Reckoning-Event zum Jahresende 2025 und dem Release der Xbox-Version im August desselben Jahres ist klar: Arrowhead hat viel vor. Konkrete Details fehlen noch, aber CEO Shams Jorjani deutete auf Discord eine umfassende Roadmap für 2026 an. Dabei wolle man jedoch keine Story-Inhalte spoilern.

Ein vielsagendes Zitat Jorjanis ließ die Community aufhorchen:

„Viele Helldiver werden sterben.“

Ob das neue Gegner, Biome oder Story-Entwicklungen bedeutet, bleibt offen. Sicher ist jedoch: Mit dem Redacted Regiment erhalten Spieler bereits zum Jahresbeginn neue Werkzeuge, um sich den kommenden Herausforderungen zu stellen.

Warbond-System bleibt dauerhaft aktiv

Wie funktioniert das Warbond-System in Helldivers 2? Anders als klassische Battle Passes verfallen Warbonds in Helldivers 2 nicht. Du kannst sie jederzeit freischalten und in deinem Tempo abschließen. Die Premium-Warbonds wie Redacted Regiment kosten Super Credits – eine Ingame-Währung, die du durch Missionen oder optional per Echtgeld erhalten kannst.

Seit der Veröffentlichung auf Xbox im August 2025 gibt es zusätzlich sogenannte Warbond Tokens. Diese sind Teil der Super Citizen Edition und ermöglichen dir die gezielte Freischaltung eines Warbonds deiner Wahl.

Was denkst du?

Wirst du dir das Redacted Regiment holen oder wartest du auf zukünftige Inhalte? Welche der neuen Waffen oder Stratagems klingt für dich am spannendsten? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!