Helldivers 2 Update 6.1.2 bringt Low Energy Mode auf PS5, Fixes auf Xbox

Arrowhead Game Studios hat am 14. April 2026 Update 6.1.2 für Helldivers 2 veröffentlicht. Der Patch fällt deutlich kleiner aus als die größeren März-Updates, bringt dafür aber eine ungewöhnliche Neuerung mit, die so bislang in den Patch Notes des Shooters eher nicht im Rampenlicht stand: einen speziellen Energiesparmodus auf Konsole.

Der Haken ist allerdings schnell erklärt: Die neue Funktion richtet sich aktuell nur an PS5-Nutzer. Und obwohl auch PC- und Xbox-Versionen ein Update herunterladen müssen, bleibt der sichtbare Nutzen dort je nach Plattform überschaubar.

Low Energy Mode auf PS5

Was ist der Low Energy Mode in Helldivers 2? Mit Update 6.1.2 bekommt die PS5-Version einen optionalen Low Energy Mode, der den Stromverbrauch der Konsole während des Spielens senken soll. Laut den Patch Notes passiert das vor allem in Leerlaufphasen und in Momenten mit geringer Systemlast, indem Hintergrundprozesse begrenzt und Systemressourcen in diesen Situationen reduziert werden.

Der Modus ist dabei nicht im Spielmenü versteckt, sondern wird über die PS5-Einstellungen erreicht. Konkret findet ihr ihn unter Einstellungen → Anzeige und Leistung → Energieverwaltung und könnt ihn dort jederzeit ein oder ausschalten.

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Arrowhead beschreibt als erwartete Effekte unter anderem eine geringere Leistungsaufnahme, leicht reduzierte Lüfteraktivität und niedrigere Temperaturen. Gleichzeitig betont das Studio, dass es keine Auswirkungen auf die Kern-Performance oder die Online-Funktionen geben soll.

Wenn aktiviert, reduziert der Low Energy Mode den Stromverbrauch eurer Konsole, indem Hintergrundprozesse limitiert und Systemressourcen in Leerlauf- und Low-Intensity-Momenten gesenkt werden.

Der Haken: Exklusiv auf PS5, aber Update-Pflicht für alle

Warum sorgt das Update für gemischte Reaktionen? Weil die auffälligste Neuerung des Patches zunächst nur PS5-Spielende erreicht. Wer auf PC oder Xbox unterwegs ist, schaut beim Low Energy Mode aktuell in die Röhre, muss aber dennoch patchen. Gerade nach einem März mit vielen sichtbaren Änderungen und einem Fahrplan für das erste Halbjahr 2026 hatten einige in der Community offenbar eher neue Inhalte oder spürbare Gameplay-Verbesserungen erwartet.

Zusätzlich fragen sich manche, wie oft man eine solche Option in der Praxis überhaupt aktiv nutzt, wenn sie am Ende vor allem in ruhigen Momenten greift. Gleichzeitig wird spekuliert, ob das Feature perspektivisch auch mit zukünftiger Hardware eine Rolle spielen könnte.

Fixes für Xbox, kaum Änderungen für PC

Welche Bugs behebt Update 6.1.2 auf Xbox? Auf Xbox bringt der Patch immerhin konkrete Fehlerbehebungen mit, die vor allem Multiplayer- und Sitzungsprobleme betreffen. Laut Patch Notes wurden diese Punkte adressiert:

Einladungen auf Xbox funktionieren wieder korrekt, nachdem man zuvor ein Spiel verlassen hat.

Mehrere Desync- und Ladeprobleme wurden behoben, wenn Hosts mehrere Clients einladen oder wenn ein blockierter Client per Hotjoin beitritt, während der Host in einer Party mit einem weiteren Client ist.

Was ändert sich auf PC? Für PC wird in den Angaben zum Patch kein konkreter Fix oder neues Feature hervorgehoben. Entsprechend wirkt es so, als wäre das Update hier vor allem eine technische Versionsangleichung, was bei aktivem Crossplay naheliegt.

Unterm Strich ist Update 6.1.2 damit eher ein Plattform-Patch mit PS5-Spezialfunktion als ein klassisches Content-Update. Wer auf den nächsten Warbond oder größere neue Inhalte wartet, dürfte daher weiterhin auf die nächsten Schritte im 2026-Fahrplan von Arrowhead schauen.

Wie kommt der Low Energy Mode bei euch an, und welche Baustellen sollte Helldivers 2 als Nächstes priorisieren? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.