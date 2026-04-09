Leak zu GTA 6 Online – Start wohl später, Ausbau in mehreren Phasen

Rund um Grand Theft Auto VI brodelt die Gerüchteküche mal wieder, diesmal mit einem angeblich geleakten Zeitplan für GTA 6 Online. Während Rockstar Games bisher nur den Einzelspielermodus offiziell gezeigt hat, sorgt ein Report aktuell für Gesprächsstoff: Demnach könnte der Online-Part nicht direkt zum Launch verfügbar sein, sondern zeitversetzt starten und anschließend in mehreren Phasen ausgebaut werden.

Fest steht: Grand Theft Auto VI ist offiziell für den 19. November 2026 angekündigt und soll auf PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S erscheinen. Alles, was den Online-Modus betrifft, bleibt bislang ohne konkrete Ansage von Rockstar, was solche Zeitplan-Leaks natürlich besonders anfällig für Hype und Spekulation macht.

Einordnung des angeblichen GTA-6-Online-Zeitplans

Was soll laut Leak zum Start passieren? Der Report zeichnet das Bild eines gestaffelten Releases, bei dem Rockstar den Online-Modus nicht sofort gemeinsam mit dem Hauptspiel ausrollt. Stattdessen sei zunächst der Fokus auf die Story-Kampagne gelegt, bevor GTA 6 Online als separates Update oder als eigener Startpunkt innerhalb des Spiels freigeschaltet wird.

Diese Vorgehensweise würde zu Rockstars Vergangenheit passen: Schon bei GTA 5 war Grand Theft Auto Online nicht im selben Moment wie die Kampagne stabil und vollständig verfügbar, sondern wurde nach dem Release nachgeschoben und über Jahre erweitert. Der angebliche Zeitplan behauptet nun, Rockstar wolle diese Strategie von Anfang an bewusst einplanen.

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Welche Phasen nennt der Leak? Genannt werden dabei typischerweise mehrere Schritte, die sich nach dem Launch abwechseln: ein anfänglicher Online-Start mit begrenzten Features, danach größere Content-Drops, die neue Aktivitäten, Systeme und womöglich auch Kartenerweiterungen liefern könnten. Konkrete Datumsangaben variieren je nach Version des Reports, aber das Grundmuster bleibt gleich: erst Singleplayer, dann Online-Basis, danach Live-Service-Ausbau.

Was der Online-Modus inhaltlich bedeuten könnte

Welche Rolle spielt Vice City im Online-Konzept? GTA 6 spielt im fiktiven US-Bundesstaat Leonida, der klar an Florida angelehnt ist und unter anderem eine moderne Version von Vice City umfasst. Sollte GTA 6 Online gestaffelt erscheinen, wäre es gut denkbar, dass Rockstar anfangs nur einen Teil der Online-Welt freigibt und später weitere Regionen ausrollt.

Der Leak deutet in diese Richtung, indem er den Ausbau über Zeit in den Mittelpunkt stellt. Damit würde Rockstar den Online-Modus langfristig frisch halten, ohne zum Start schon jede mögliche Aktivität und jeden Schauplatz liefern zu müssen.

Was könnte zum Online-Start fehlen? In solchen Berichten werden oft Punkte wie größere Heists, umfangreiche Wirtschaftssysteme, zusätzliche PvP-Modi oder aufwendige Rollenspiel-Features als Inhalte genannt, die nicht zwingend direkt zu Beginn verfügbar sein müssen. Entscheidend wäre dann, wie „voll“ sich der Online-Start anfühlt, damit der Launch nicht wie ein Prolog wirkt.

Technik, Plattformen und Erwartungen in Deutschland

Wann wäre ein Online-Start hierzulande zu erwarten? Sollte Rockstar tatsächlich mit einem verzögerten Online-Launch planen, wäre in Deutschland vor allem relevant, wie der Startzeitpunkt kommuniziert wird und ob es zu typischen Rollout-Zeiten kommt, die sich an internationalen Releases orientieren. Für euch heißt das: selbst bei einem pünktlichen Story-Launch am 19. November 2026 könnte GTA 6 Online erst Tage oder Wochen später live gehen, falls der Leak in diese Richtung stimmt.

Welche Plattformen sind gesetzt? Offiziell bestätigt sind bislang PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Ein PC-Release ist zum jetzigen Stand nicht offiziell terminiert. Wenn GTA 6 Online zeitversetzt kommt, wird besonders spannend, ob Rockstar den Online-Part strikt an die Konsolen-Veröffentlichung koppelt oder spätere Plattformen separat behandelt.

Worauf es am Ende wirklich ankommt

Warum sorgt ein Release-Plan für so viel Aufmerksamkeit? Weil GTA Online für viele längst das eigentliche Dauerprojekt geworden ist. Ein gestaffelter Start kann sinnvoll sein, wenn dadurch Server, Wirtschaft und Progression sauberer balanciert werden. Gleichzeitig erhöht er den Druck, dass schon die erste Online-Version genug zu tun bietet, damit die Community nicht nach zwei Abenden wieder abwandert.

Wie seht ihr das: Würdet ihr einen späteren Start von GTA 6 Online akzeptieren, wenn dafür der Launch stabiler ist und regelmäßige große Updates fest eingeplant sind? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.