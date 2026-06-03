Konami hat im Rahmen der State of Play einen neuen Trailer zu Silent Hill: Townfall präsentiert und dabei endlich den Veröffentlichungstermin bekannt gegeben. Das Horror-Abenteuer erscheint am 24. September 2026 für PlayStation 5.

Neben dem Release-Datum enthüllten die Entwickler erstmals weitere Details zur Handlung, zu den Charakteren und zum Gameplay des neuen Silent-Hill-Ablegers.

Neue Figur Zoe vorgestellt

Im Mittelpunkt der Geschichte steht erneut Simon, der sich auf der mysteriösen Insel St. Amelia wiederfindet.

Der neue Trailer enthüllt außerdem eine weitere wichtige Figur: Zoe, eine Krankenschwester aus einer örtlichen Familienklinik. Fans dürften ihre Stimme bereits aus früheren Trailern kennen. Nun bekommt die geheimnisvolle Figur erstmals ein Gesicht.

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Interessant dabei: Zoe fordert Simon einerseits auf, nach St. Amelia zurückzukehren, fragt ihn gleichzeitig jedoch, was er überhaupt auf der Insel zu suchen habe. Genau diese Widersprüche scheinen eine zentrale Rolle in der Geschichte zu spielen.

Rätsel sind eng mit der Handlung verknüpft

Die Entwickler von Screen Burn Interactive setzen bei Townfall stark auf erzählerische Rätsel.

Laut dem Studio wurden die Puzzles direkt während der Entwicklung der Geschichte konzipiert und sollen nicht einfach nur den Spielfortschritt blockieren. Stattdessen helfen sie dabei, die Geheimnisse von St. Amelia und Simons Situation besser zu verstehen.

Damit setzt Townfall auf einen deutlich narrativeren Ansatz als viele klassische Horror-Spiele.

Nicht jeder Gegner kann bekämpft werden

Der Trailer liefert außerdem einen ersten Blick auf eine neue Kreatur, die Simon durch die dunklen Bereiche der sogenannten Otherworld verfolgt.

Während einige Gegner bekämpft werden können, bleibt bei anderen nur die Flucht. Spieler müssen die Umgebung aufmerksam beobachten und den richtigen Moment zum Verstecken oder Ausweichen finden. Wird Simon entdeckt, drohen intensive Verfolgungssequenzen und tödliche Konsequenzen.

DualSense soll die Spannung erhöhen

Konami und Screen Burn Interactive wollen außerdem die Möglichkeiten der PlayStation 5 intensiv nutzen.

Zu den bestätigten Funktionen gehören:

Adaptive Trigger für Waffen

Haptisches Feedback bei Gegnern und Umgebungsgeräuschen

Bewegungssteuerung für bestimmte Spielmechaniken

Interaktionen mit dem CRTV-Gerät über die Sensoren des DualSense-Controllers

So sollen Spieler beispielsweise das CRTV-Gerät durch Drehbewegungen abstimmen, um schwache Signale besser empfangen zu können.

Vorbestellungen starten sofort

Zeitgleich mit der State-of-Play-Ankündigung hat Konami die Vorbestellungen freigeschaltet.

Silent Hill: Townfall erscheint in einer Standard- und Deluxe-Edition. Käufer der Deluxe-Version erhalten unter anderem 48 Stunden Vorabzugang zum Spiel. Weitere Informationen zu den Editionen und Boni fassen wir in einer separaten Übersicht zusammen.

Release im September

Mit Silent Hill: Townfall setzt Konami seine Wiederbelebung der Horror-Reihe fort. Nach Silent Hill 2 im Jahr 2024 und Silent Hill f im Jahr 2025 folgt nun der dritte große Serien-Release in Folge.

Release: 24. September 2026

24. September 2026 Plattform: PlayStation 5

Weitere Informationen zur Geschichte rund um Simon, Zoe und die geheimnisvolle Insel St. Amelia sollen in den kommenden Monaten folgen.