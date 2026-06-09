Nintendo Direct vom 9. Juni 2026 – diese 33 Spiele kommen für Switch 2

Nintendos Direct vom 9. Juni 2026 hat dem Switch-2-Line-up einen massiven Schub verpasst: Insgesamt 33 Spiele wurden während der Präsentation offiziell für die neue Konsole bestätigt. Die Auswahl ist dabei bewusst breit aufgestellt und reicht von brandneuen Projekten über Switch-2-Editions bis hin zu Ports, Remakes und Remastern.

Zu den auffälligsten Highlights zählen unter anderem Kingdom Hearts 4, Xenoblade Genesis, The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake, Final Fantasy Resonance, Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen sowie Warhammer 40,000: Space Marine 2. Gerade diese Mischung aus großen JRPGs, Action-Brechern und ikonischen Marken zeigt ziemlich klar, wohin die Reise für Switch 2 gehen soll.

Spannend ist auch: Nintendo setzt nicht nur auf einzelne Zugpferde, sondern versucht die Roadmap direkt mit unterschiedlichsten Genres zu füllen. Damit wirkt die kommende Bibliothek schon jetzt deutlich runder, als man es bei früheren Konsolenstarts oft erlebt hat.

Die großen Signale aus der Direct

Warum sind die 33 Ankündigungen so wichtig für Switch 2? Weil sie auf einen Schlag zeigen, dass die Konsole nicht nur von ein paar First-Party-Titeln getragen werden soll. Neben erwartbaren Nintendo-Namen rückt vor allem die Third-Party-Unterstützung in den Fokus, die Switch-2-Besitzern viele Spiele in Aussicht stellt, die bislang eher auf anderen Plattformen zuhause waren.

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Das betrifft vor allem die schwergewichtigen Action- und RPG-Releases: Stellar Blade, Lies of P, Metaphor: ReFantazio, Warhammer 40,000: Space Marine 2 und Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen gehören zu den Titeln, die dem System ein deutlich erwachseneres, leistungsorientiertes Profil geben.

Gleichzeitig baut Nintendo die Präsenz von Monolith Soft sichtbar aus: Für Xenoblade Chronicles, Xenoblade Chronicles 2 und Xenoblade Chronicles 3 wurden Switch-2-Editions bestätigt. Ob es dabei primär um Performance, Inhalte oder Komfortfunktionen geht, wurde in der Ankündigungsübersicht noch nicht im Detail aufgedröselt, aber allein die gebündelte Platzierung macht klar, wie wichtig die Reihe für die Plattform ist.

Alle 33 bestätigten Spiele für Nintendo Switch 2

Welche Spiele wurden während der Nintendo Direct am 9. Juni 2026 bestätigt? Hier ist die vollständige Liste aller 33 Titel, die im Showcase für Nintendo Switch 2 genannt wurden:

Atelier Karia: The Night Kingdom and the Guide of Memories

Big Walk

DayZ

Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition

5: Devil Hunter Edition Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen

Everbloom

Final Fantasy Resonance

Fitness Boxing 3

Sanrio Party Land

Lies of P

Lords of the Fallen 2

Kingdom Hearts 1-3 Collection

Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 2

: Master Collection Vol. 2 Metaphor: ReFantazio

Minecraft

Muramasa Revenant Blade

Ninjala 2

Nintendo Switch Sports Resort

Observer: System Redux

One Piece: Grand Gourmet

Onimusha: Way of the Sword

Pikuniku 2

Rise of the Tomb Raider

RuneScape: Dragonwilds

SnowRunner

Stellar Blade

Tales of Eternia Remastered

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Xenoblade Chronicles

Xenoblade Chronicles 2

Xenoblade Chronicles 3

Xenoblade Genesis

Mehr als nur Blockbuster

Welche Genres und Zielgruppen deckt das Switch-2-Line-up ab? Neben den offensichtlichen Prestige-Ankündigungen finden sich auch viele Spiele, die auf lange Sicht wichtig sind, weil sie eine Konsole im Alltag tragen. Fitness Boxing 3 und Nintendo Switch Sports Resort zielen klar auf Familien, Couch-Abende und kurze Sessions.

Für alle, die lieber dauerhaft etwas zu tun haben, kommen mit DayZ, SnowRunner, RuneScape: Dragonwilds und Minecraft gleich mehrere Titel dazu, die über Multiplayer, Sandbox-Mechaniken oder fortlaufenden Progress potenziell Hunderte Stunden fressen können. Genau diese Art von Auswahl sorgt am Ende dafür, dass eine Hardware nicht nur dann angeschaltet wird, wenn gerade der nächste große Kracher erscheint.

Unterm Strich entsteht aus Ports, Remakes, Remastern, erweiterten Editionen und komplett neuen Projekten eine auffällig vielseitige Mischung. Und das ist vermutlich die wichtigste Botschaft dieser Direct: Switch 2 soll sich nicht nach einer Handvoll Pflichtkäufe anfühlen, sondern nach einer Plattform, die schnell Breite aufbaut.

Welche der 33 Ankündigungen ist für euch der größte Grund, der Switch 2 in den nächsten Monaten mehr Aufmerksamkeit zu geben? Schreibt es gern in die Kommentare.