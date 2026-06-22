LEGO Fan baut Millennium Falcon 75375 zum AT-M6 um – ohne extra Steine

Ein LEGO-Fan hat gezeigt, wie viel in einem einzigen Set stecken kann: Aus dem beliebten Millennium-Falcon-Bausatz 75375 ist ein imposanter AT-M6-Walker geworden, ganz ohne zusätzliche Steine. Der Clou dabei: Es werden ausschließlich die 921 Teile des Sets verwendet, die normalerweise den ikonischen Corellianischen Frachter ergeben.

Gerade für Star-Wars-Fans ist das eine dieser Umbauten, bei denen man zweimal hinschaut, weil die Silhouette sofort sitzt. Statt eines Raumschiffs steht am Ende ein schwer gepanzerter Läufer auf dem Tisch, der stark an den First-Order-Heavy-Assault-Walker aus der Sequel-Ära erinnert.

Ein MOC, das nach offiziellem Modell aussieht

Wer steckt hinter dem Umbau? Der Erbauer Minute_Food_2881 hat den Millennium Falcon in einen AT-M6 verwandelt und damit ein weiteres Mal bewiesen, wie flexibel sich bekannte Sets zweckentfremden lassen. Der Walkermodus wirkt nicht wie ein Kompromiss, sondern wie ein Modell, das genauso gut aus einer offiziellen Box stammen könnte.

Besonders auffällig ist die stimmige Pose, denn der AT-M6 steht ähnlich dynamisch und wuchtig wie das bekannte Vorbild. Zwar ist die Farbgebung wegen der vielen hellgrauen Steine des Millennium-Falcon-Sets insgesamt heller als der düstere Look, den viele mit dem Walker verbinden, doch die markanten Details und Proportionen kommen überzeugend rüber.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Der Umbau ist auch deshalb spannend, weil es vergleichsweise wenige LEGO-Sets zur Sequel-Trilogie gibt. Ein offizielles Modell existierte zwar mit dem First Order Heavy Assault Walker (Set 75189), dieses ist im LEGO-Sortiment aber längst nicht mehr regulär verfügbar.

So kommen Fans an die Bauanleitung

Wie lässt sich der AT-M6 nachbauen? Die Anleitung zum Umbau hat der Creator als MOC veröffentlicht und stellt sie unter dem Namen CreationCaravan auf Rebrickable bereit. Preislich liegt die digitale Anleitung bei umgerechnet rund 8 Euro.

Das passt auch zum Grundgedanken hinter MOCs: Du musst nicht zwangsläufig neue Teile kaufen, um etwas komplett anderes zu bauen. Viele nutzen genau dafür Sets wie den Millennium Falcon, weil sie durch ihre breite Teileauswahl sowohl für Raumschiffe als auch für Mechs, Läufer oder alternative Sci-Fi-Designs taugen.

Minute_Food_2881 ist dabei kein Unbekannter in dieser Nische. Zuvor gab es bereits Umbauten, bei denen der Millennium Falcon beispielsweise in ein anderes Sci-Fi-Schiff umgedeutet wurde oder sogar ein komplett anderes Set in eine Falcon-Variante verwandelt wurde. Das AT-M6-Projekt reiht sich damit in eine kleine Serie an kreativen Zweckentfremdungen ein.

LEGO Star Wars bleibt 2026 auch offiziell in Bewegung

Welche LEGO Star Wars Neuheiten stehen als Nächstes an? Wer lieber bei offiziellen Sets bleibt, kann im August 2026 mit einem neuen AT-AT aus The Mandalorian rechnen. Dazu sollen auch passende Minifiguren gehören, darunter der Mandalorianer und Grogu.

Der Timing-Faktor ist dabei spannend: Während neue Release-Wellen anrollen, greifen viele Fans bewusst zu älteren Sets zurück, um sie umzubauen oder als Basis für eigene Kreationen zu nutzen. Der Millennium Falcon 75375 ist dafür ein Paradebeispiel, weil er einerseits erschwinglich und schnell gebaut ist, andererseits aber genug Teile mitbringt, um komplett neue Silhouetten zu ermöglichen.

Was sagst du zu dem Umbau: Würdest du den Millennium Falcon lieber im Original lassen oder juckt es dich jetzt selbst, das Set in einen Walker umzubauen? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.