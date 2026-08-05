Leak deutet auf LEGO Harry Potter Gratisset 2026 – Snackstand im Ministerium

LEGO Harry Potter könnte Ende August 2026 ein neues Gratisset erhalten. Ein aktueller Leak deutet auf ein kleines Modell hin, das einen Snackstand im Zaubereiministerium sowie einen Verkaufsstand des Tagespropheten nachbildet.

Das mutmaßliche Set trägt die Produktnummer 40901 und soll aus 152 Teilen bestehen. LEGO selbst hat das Modell bislang nicht offiziell vorgestellt, weshalb sämtliche Angaben weiterhin als Gerücht gelten.

Die geleakten Details zum Gratisset

Wann soll das neue LEGO Harry Potter Set erscheinen? Laut dem für LEGO-Leaks bekannten Insider Unibricks startet die Aktion am 29. August 2026. Das Geschenk zum Kauf soll anschließend voraussichtlich bis Mitte September 2026 erhältlich sein, sofern die vorgesehenen Bestände nicht vorher vergriffen sind.

Vermutlich erhalten Kunden das Modell beim Kauf ausgewählter LEGO Harry Potter Sets. Für Europa steht ein erforderlicher Einkaufswert von ungefähr 130 Euro im Raum. Ob diese Grenze auch im deutschen LEGO Shop gilt, wurde noch nicht offiziell bestätigt.

Merkmal Geleakte Angabe Produktnummer 40901 Motiv Snackstand im Zaubereiministerium und Verkaufsstand des Tagespropheten Teile 152 Minifiguren Noch nicht bekannt Altersempfehlung Noch nicht bekannt, vermutlich höchstens ab 12 Jahren Voraussichtlicher Mindestbestellwert Ungefähr 130 Euro Geplanter Start 29. August 2026 Voraussichtliches Ende Mitte September 2026

Auch der genaue Name scheint noch nicht endgültig festzustehen. In den geleakten Angaben ist sowohl von einem einzelnen Tagesprophet-Stand als auch von mehreren Ständen die Rede. Bilder des fertigen Modells sowie Informationen über mögliche Minifiguren fehlen aktuell ebenfalls.

Bekannte Orte aus dem Zaubereiministerium

Welche Szenen könnte das LEGO Modell darstellen? Der Snackstand befindet sich innerhalb der Harry Potter Welt im Atrium des britischen Zaubereiministeriums. Dort können sich die Angestellten des Ministeriums mit Getränken und kleinen Mahlzeiten versorgen, bevor sie ihre Büros aufsuchen.

Der Verkaufsstand des Tagespropheten passt ebenfalls zu diesem Schauplatz. Exemplare der bedeutenden Zaubererzeitung werden im Atrium angeboten, wodurch sich beide kleinen Bauwerke gut zu einem gemeinsamen Diorama kombinieren lassen.

Das Modell würde damit keine große Actionszene nachbilden, sondern zwei eher unscheinbare Details aus dem Alltag der Zaubererwelt. Gerade für Sammler könnten solche Nebenmotive interessant sein, da sie bestehende Nachbildungen des Zaubereiministeriums lebendiger wirken lassen.

Eine lange Reihe magischer Zugaben

Wie ordnet sich das Gratisset in die bisherige Reihe ein? Seit der Wiederbelebung der LEGO Harry Potter Themenwelt im Jahr 2018 erschienen ungefähr 14 unterschiedliche Geschenke zum Kauf. Darunter befinden sich größere Modelle und kompakte Polybag-Sets.

Zu den umfangreicheren Zugaben gehören das Monsterbuch der Monster mit 320 Teilen, die Winkelgasse mit 374 Teilen, Hogwarts: Große Treppe mit 224 Teilen sowie die Gryffindor-Schlafsäle mit 148 Teilen.

Bei den kleineren Geschenken erschienen unter anderem der Goldene Schnatz mit 35 Teilen, Hagrids Hütte mit 87 Teilen und ein Zauberstab aus 26 Teilen. Mit seinen mutmaßlichen 152 Elementen würde sich das neue Modell zwischen den kompakten Polybags und den größeren Aktionssets einordnen.

Bis zu einer offiziellen Ankündigung sollten Fans den 29. August 2026 lediglich als vorläufigen Termin betrachten. Würdet ihr euren nächsten LEGO Harry Potter Einkauf für dieses mögliche Gratisset aufheben? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.