LEGO-PlayStation im Leak – Astro Bot soll als Gratis-Zugabe beiliegen

Ein neuer Leak sorgt bei PlayStation-Fans und LEGO-Sammlern für Aufsehen. Das bislang unangekündigte LEGO-Set zur ersten PlayStation soll nicht nur Sonys graue Kultkonsole nachbilden, sondern zum Verkaufsstart auch mit einem kostenlosen Astro-Bot-Bonus erhältlich sein.

Die Informationen stammen aus dem Umfeld des bekannten LEGO-Leakers Brick Tap. Eine offizielle Ankündigung von LEGO oder Sony steht weiterhin aus, weshalb sämtliche Angaben zum Inhalt, Preis und Erscheinungstermin vorerst als Gerücht gelten.

Astro Bot als exklusive Kaufzugabe

Welchen Bonus soll das LEGO-PlayStation-Set enthalten? Käufer des angeblichen PlayStation-Sets mit der Nummer 72306 sollen das zusätzliche LEGO-Set Astro Bot 40899 kostenlos erhalten. Geplant sei die kleine Konstruktion als sogenannte Gift With Purchase, also als zeitlich begrenzte Zugabe beim Kauf eines bestimmten Produkts.

Nach den durchgesickerten Angaben soll der Bonus ausschließlich beim Kauf über offizielle LEGO-Stores erhältlich sein. Wie lange die Aktion läuft und wie viele Exemplare produziert werden, ist nicht bekannt. Üblicherweise gelten derartige LEGO-Aktionen nur, solange der Vorrat reicht.

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Auch zum Aussehen des Astro-Bot-Sets liegen noch keine konkreten Informationen vor. Denkbar wäre sowohl eine baubare Figur als auch ein kleines Modell mit Minifigur. Die Anzahl der enthaltenen Teile wurde ebenfalls nicht genannt. Ob die Aktion im deutschen LEGO-Onlineshop und in den deutschen LEGO-Stores angeboten wird, ist bislang nicht angekündigt.

Die bisherigen Details zur LEGO-PlayStation

Welche Inhalte werden für das große LEGO-Set erwartet? Frühere Leaks beschreiben das Set 72306 als Nachbildung der ursprünglichen PlayStation. Insgesamt soll das Modell aus 1.911 Teilen bestehen und neben der Konsole auch einen klassischen PlayStation-Controller enthalten.

Ein Teil der Steine könnte außerdem für weiteres Zubehör vorgesehen sein. Als möglicher Bestandteil wurde eine Speicherkarte im Stil der ersten PlayStation genannt. Bestätigte Bilder oder eine vollständige Liste der baubaren Objekte existieren derzeit jedoch nicht.

Für das Set steht ein möglicher Preis von 159,99 Euro im Raum. Dabei handelt es sich weiterhin um eine unbestätigte Preisangabe, die sich bis zu einer offiziellen Vorstellung ändern kann. Der Leak ordnet das Modell offenbar als Sammlerstück für Erwachsene ein, ähnlich wie frühere Nachbildungen klassischer Gaming-Hardware.

Widersprüchliche Angaben zum Release

Wann könnte die LEGO-PlayStation erscheinen? Der aktuelle Leak nennt den 1. Oktober 2026 als Starttermin für die Astro-Bot-Kaufzugabe. Frühere Angaben gingen dagegen von einer Veröffentlichung des PlayStation-Sets im Dezember 2026 aus. Damit bleibt offen, ob der Erscheinungstermin vorgezogen wurde oder sich die Datumsangabe lediglich auf eine noch unbekannte Aktion bezieht.

Ein Release im Herbst oder Winter 2026 würde gut in LEGOs wachsendes Angebot für Retro-Gaming-Fans passen. Bereits im August 2020 veröffentlichte das Unternehmen ein Nintendo Entertainment System mit 2.646 Teilen. Später folgten unter anderem ein Pac-Man-Automat, der LEGO Game Boy und die 1.371-teilige Donkey Kong Arcade.

Auch Sony und LEGO haben bereits zusammengearbeitet. Aus Horizon Forbidden West entstand unter anderem der baubare Langhals mit Aloy, während LEGO Horizon Adventures die Spielereihe sogar als vollständiges Videospiel in die Welt der bunten Steine übertrug. Eine klassische PlayStation samt Astro Bot wäre damit der bislang deutlichste Schritt hin zu einem umfangreicheren LEGO-PlayStation-Sortiment.

Würdet ihr euch die LEGO-PlayStation für 159,99 Euro kaufen, wenn Astro Bot tatsächlich kostenlos beiliegt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.