LEGO Christmas Stocking 2026 geleakt – Bilder zeigen Set 40958 mit 342 Teilen

Ein neues Weihnachtsset von LEGO sorgt schon jetzt für Vorfreude auf die kommende Saison: Noch vor der offiziellen Enthüllung sind mehrere Bilder eines bislang unangekündigten Modells aufgetaucht, das voraussichtlich rechtzeitig vor den Feiertagen 2026 erscheinen soll. Im Fokus steht ein dekorativer Weihnachtsstrumpf, der weniger wie ein typisches Spielset wirkt, sondern klar als Display-Modell gedacht ist.

Die geleakten Motive zeigen nicht nur die Verpackung, sondern auch Produktfotos vor neutralem Hintergrund sowie mehrere Lifestyle-Aufnahmen. Dadurch lässt sich bereits ziemlich genau erkennen, welche Details LEGO hier in den Mittelpunkt stellt und warum das Set vor allem für Sammler und Deko-Fans interessant werden dürfte.

Veröffentlicht wurden die Bilder Ende Juli 2026 über den Discord-Server Brick Tap. Als Quelle gilt der bekannte Leaker Lite, der in der Vergangenheit bereits mehrfach mit zutreffenden Vorabinfos zu LEGO-Produkten aufgefallen ist. Auf Reddit findet ihr passend dazu außerdem erste Bilder.

Die wichtigsten Infos zum Set im Überblick

Welche Eckdaten sind zum LEGO Christmas Stocking bekannt? Laut Leak trägt das Set die Produktnummer 40958 und heißt auf der Verpackung Christmas Stocking. Es handelt sich um ein Modell mit 342 Teilen und einer Altersempfehlung ab 12 Jahren. Außerdem ist eine Minifigur enthalten.

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Der bislang kursierende Preis liegt bei 34,99 in Euro. Eine finale Bestätigung dafür steht noch aus, der Betrag passt aber in die typische Preisklasse kleinerer saisonaler Display-Sets.

Merkmal Leak-Details Produktnummer 40958 Name (Verpackung) Christmas Stocking Teileanzahl 342 Minifiguren 1 Altersempfehlung 12+ Preis 34,99 Euro Release-Zeitfenster 2026

Besonders spannend: Die Bildauswahl wirkt wie klassisches, offizielles LEGO-Material. Neben mehreren Perspektiven des Modells sind auch Szenen zu sehen, die das Set als festliche Dekoration inszenieren. Das spricht dafür, dass die Motive aus einem internen System oder von einem Händler stammen könnten, der zu früh Vorschaubilder bereitgestellt hat.

Design, Deko-Elemente und Minifigur

Was zeigt das geleakte Modell konkret? Der Weihnachtsstrumpf selbst besteht überwiegend aus kastanienbraunen Steinen. Dunkelgrüne Bereiche formen den Bund, die Ferse und die rundliche Spitze. Auf der Vorderseite sitzen goldfarbene Sterne, zusätzlich hängt ein großer Schneeflocken-Anhänger unter einer dünnen weißen Zierkante, die wie Schnee, Zuckerguss oder beides wirkt.

Oben am Bund steckt außerdem ein kleines Sammelsurium an weihnachtlichen Brick-Details. Zu sehen sind unter anderem eine rot-weiße Zuckerstange, Stechpalmen-Blätter mit roten Beeren und ein mehrstufiger, brauner Weihnachtsbaum, der mit bunten runden Ornamenten geschmückt ist. Das ist genau die Art Detailarbeit, die LEGO-Saisonsets oft so charmant macht, gerade wenn man sie jedes Jahr wieder als Deko hervorholt.

Eine Minifigur ist ebenfalls Teil des Sets: ein klassischer Zinnsoldat mit roter Uniform, schwarzen Beinen und hohem schwarzen Hut. In den geleakten Bildern steht die Figur entweder auf dem Bund des Strumpfs oder daneben, was nahelegt, dass sie als kleines Extra fürs Display gedacht ist und nicht als Teil einer größeren Szene.

Aufstellen oder aufhängen als Display

Wie lässt sich der LEGO Christmas Stocking präsentieren? Auf der Rückseite zeigen die Bilder einen klappbaren schwarzen Ständer, der das Modell leicht angewinkelt aufstellt. Zusätzlich gibt es oben links eine Schlaufe, mit der sich der Strumpf offenbar auch aufhängen lässt, etwa an einem Haken oder am Weihnachtsbaum.

Damit zielt LEGO klar auf flexible Präsentation ab: entweder als Tischdeko im Regalsetup neben anderen Wintersets oder als echter Hingucker im Raum, ohne dass man dafür eine Sonderkonstruktion bauen muss.

Release-Zeitraum für 2026

Wann könnte das Set erscheinen? Der Leak nennt als Release-Zeitfenster 2026. Da LEGO Holiday-Sets in der Regel vor der eigentlichen Weihnachtszeit starten, wirkt ein Launch im Herbst besonders plausibel. Für viele Fans wäre Anfang Oktober 2026 ein idealer Zeitpunkt, um das Modell noch rechtzeitig vor dem Advent aufzubauen und als Deko einzuplanen.

Bis zur offiziellen Ankündigung bleibt vor allem offen, wann genau LEGO das Set zeigt und ob Preis und Details exakt so übernommen werden. Inhaltlich liefern die aufgetauchten Bilder aber bereits ein ziemlich rundes Gesamtbild von dem, was LEGO hier vorbereitet.

Würde der LEGO Christmas Stocking bei dir als Deko ins Regal wandern oder eher als Geschenk unter den Baum? Schreib es gerne in die Kommentare.