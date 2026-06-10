Fallout 76 plant CAMPanions – Haustiere sollen euch künftig begleiten

Fallout 76 steht offenbar vor einem der größten Komfort- und Feature-Sprünge der letzten Jahre: Bethesda erweitert das bisher eher simple Haustier-System um sogenannte CAMPanions. Die Idee dahinter klingt nach genau dem Upgrade, das sich viele Fans schon lange wünschen, denn die zahmen Kreaturen sollen nicht mehr nur dekorativ im CAMP herumstehen, sondern euch auch außerhalb eurer Basis begleiten.

Damit knüpft das Spiel an seine Entwicklung seit dem holprigen Start im Jahr 2018 an. Inhaltliche Updates haben Fallout 76 Stück für Stück ausgebaut, und CAMPanions wirken wie der nächste logische Schritt, um das Leben in Appalachia persönlicher und dynamischer zu machen.

So funktionieren CAMPanions im Alltag

Was sind CAMPanions in Fallout 76? Im Kern werden aus euren CAMP-Haustieren mobile Begleiter, die euch über die komplette Karte folgen können. Laut Jon Rush, Creative Director von Fallout 76, sollen die Tiere nicht nur mitlaufen, sondern aktiv am Abenteuer teilnehmen, die Umgebung erkunden und sogar im Kampf helfen.

Stellt euch eine Welt vor, in der euer CAMP-Haustier zu eurem CAMPanion wird. Es folgt euch über die gesamte Karte, erlebt Abenteuer mit euch, erkundet mit euch, kann für euch kämpfen, wird sitzen, bleibt, kann angewiesen werden zu töten und hat einen Skilltree. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Das klingt nach einem deutlich tieferen System als bisher: Neben dem reinen Begleiten sind Befehle wie Sitzen und Bleib sowie ein aggressiver Kommando-Befehl ausdrücklich im Gespräch. Besonders spannend ist der erwähnte Skilltree, der auf eine Art Progression für Begleiter hindeutet, ähnlich wie bei klassischen Companion-Systemen aus Rollenspielen.

Welche Tiere euch begleiten könnten

Welche CAMPanions sind geplant? Rush hat bereits Beispiele genannt, die ziemlich gut zeigen, wie breit das Spektrum werden könnte. Genannt wurden mehrere Tierarten, darunter auch echte Fallout-Ikonen.

Hunde

Hogs

Katzen

Todeskrallen

Gerade Todeskrallen als potenzielle Begleiter sind eine Ansage, denn damit würde Fallout 76 nicht nur auf knuffige Begleiter setzen, sondern auch auf richtig bedrohliche Kreaturen, die im Gefecht spürbar Einfluss nehmen könnten. Dass darüber hinaus noch mehr Optionen geplant sind, wurde ebenfalls angedeutet, ohne schon ins Detail zu gehen.

Wenn Bethesda das System gut balanciert, könnten CAMPanions auch das Build-Crafting und die tägliche Routine verändern. Wer viel alleine unterwegs ist, bekommt zusätzliche Unterstützung, während Teams je nach Umsetzung taktisch ganz neue Möglichkeiten erhalten könnten.

Start, Testphase und Ausblick

Wann kommen die CAMPanions? Das Feature soll in absehbarer Zeit auf dem Public Test Server landen. Interessant dabei: CAMPanions sollen nicht Teil der offiziell kommunizierten Content-Roadmap für den Zeitraum Juni bis September 2026 sein, sind laut den Aussagen aus einem Interview im Rahmen des Summer Game Fest aber dennoch fest eingeplant.

Ein konkretes Release-Datum für den Live-Server steht damit noch aus, doch die PTS-Phase dürfte ein klarer Fingerzeig sein, wie weit die Entwicklung bereits ist und wie viel Feedback Bethesda vor dem breiten Rollout noch einsammeln möchte.

Was haltet ihr von den CAMPanions: lieber ein Hund oder eine Todeskralle an eurer Seite, und wie wichtig wären euch Befehle plus Skilltree im Alltag von Fallout 76? Schreibt es gern in die Kommentare.