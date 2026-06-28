GTA 6 dominiert Vorbestellungen – Händler meldet sechsmal mehr als CoD

Wenn du dachtest, dass Hype in der Gamingwelt kaum noch zu toppen ist, liefert ein neuer Hinweis aus dem Handel die nächste Ansage: Grand Theft Auto 6 soll bei einem Retailer derzeit sechsmal so häufig vorbestellt werden wie Call of Duty. Allein diese Relation zeigt, in welcher eigenen Liga sich Rockstars nächster Open-World-Koloss gerade bewegt, noch bevor überhaupt alle Details zu Editionen, Inhalten und finalen Store-Seiten überall vollständig ausgerollt sind.

Für Fans in Deutschland ist das vor allem aus einem Grund spannend. Denn Vorbestellungen sind ein ziemlich direkter Stimmungsbarometer, weil hier nicht nur Interesse, sondern oft schon konkretes Geld und eine bewusste Kaufentscheidung dahinterstehen. Und wenn ein Dauerbrenner wie Call of Duty im direkten Vergleich so deutlich abgehängt wird, spricht das Bände über die Erwartungshaltung an den Release.

Einordnung des Vorbestellungsrekords

Was bedeutet die Aussage sechsmal mehr Vorbestellungen konkret? Die Zahl ist vor allem als Verhältnis zu verstehen, nicht als absolute Menge. Sie sagt: In den Vorbestelllisten dieses Händlers taucht Grand Theft Auto 6 deutlich dominanter auf als Call of Duty, das normalerweise Jahr für Jahr zuverlässig extrem stark vorverkauft wird.

Das ist spannend, weil Call of Duty im Handel traditionell ein Produkt ist, das sich für Vorbesteller-Kampagnen sehr gut eignet: klare Erwartung, jährliche Routine, häufig frühe Bonusaktionen. Wenn Grand Theft Auto 6 trotzdem mit so großem Abstand vorne liegt, dann ist das weniger ein Ausrutscher als ein Signal dafür, dass hier ein seltener Generationsmoment ansteht.

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Gleichzeitig sollte man die Aussage nicht so lesen, als wäre Call of Duty plötzlich schwach. Vielmehr zeigt der Vergleich, wie extrem groß die Zugkraft von Grand Theft Auto 6 gerade ist.

Warum Grand Theft Auto 6 den Markt gerade überrollt

Warum ist Grand Theft Auto 6 so viel stärker gefragt als andere Blockbuster? Ein Kernpunkt ist die außergewöhnliche Wartezeit zwischen neuen Serienteilen. Während viele große Reihen im Jahresrhythmus oder zumindest in kurzen Zyklen erscheinen, ist Grand Theft Auto ein Ereignis, das sich über Jahre auflädt.

Dazu kommt: Die Reihe steht nicht nur für Story und Open World, sondern für einen kompletten Popkultur-Moment. Viele Leute planen so einen Release wie einen kleinen Feiertag ein, inklusive Urlaubstagen, Hardware-Upgrades und dem festen Vorsatz, Spoiler zu vermeiden. Dieser Effekt lässt sich bei kaum einer anderen Marke so zuverlässig beobachten.

Und schließlich spielt auch das Vertrauen in Rockstars Produktionswerte eine Rolle. Selbst Leute, die sonst kaum vorbestellen, machen bei einem Grand Theft Auto eher eine Ausnahme, weil sie davon ausgehen, dass Umfang und Präsentation am Ende mindestens im oberen AAA-Bereich landen.

Auswirkungen auf Handel und Verfügbarkeit in Deutschland

Welche Folgen könnte die enorme Nachfrage für Vorbesteller haben? Wenn der Retail-Hype sich bestätigt, könnten physische Kontingente in einzelnen Editionen oder bei bestimmten Händlern schneller vergriffen sein, als man es von vielen anderen Releases gewohnt ist. Das betrifft vor allem Sondereditionen, Steelbooks oder Bundles, falls sie angeboten werden.

Gerade in Deutschland ist außerdem relevant, wie strikt Händler ihre Kontingente zuteilen und wie früh Liefermengen final bestätigt werden. Wer unbedingt zum Start eine Disc-Version in den Händen halten will, könnte sich im Zweifel früher festlegen, um nicht von späteren Lieferverschiebungen überrascht zu werden.

Für Digitalkäufer ist die Lage meist entspannter, aber auch hier gilt: Bei extrem großen Releases kann es sinnvoll sein, Downloadzeiten, Speicherplatz und mögliche Day-One-Updates einzuplanen, damit der Startabend nicht in Warteschleifen endet.

Wie stehst du zu dem Vorbestell-Hype: Hast du Grand Theft Auto 6 schon auf dem Zettel oder wartest du lieber Reviews und erstes Gameplay ab? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.