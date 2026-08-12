Bis zur Veröffentlichung von „Resonance: A Plague Tale Legacy“ dauert es nicht mehr lange. Das neue Action-Adventure von Asobo Studio erscheint am 27. August 2026 und erzählt eine Vorgeschichte rund um Sophia, die Fans bereits aus „A Plague Tale: Requiem“ kennen.

Wer die digitale PS5-Version vorbestellt hat, kann die benötigten Spieldaten voraussichtlich schon zwei Tage vor dem offiziellen Start herunterladen. Nun sind die mutmaßliche Download-Größe und der Termin für den Preload bekannt geworden.

Demnach benötigt „Resonance: A Plague Tale Legacy“ auf der PS5 etwas mehr als 60 Gigabyte Speicherplatz. Die Angabe stammt allerdings nicht direkt von Asobo Studio oder Publisher Focus Entertainment.

So groß fällt der Download auf der PS5 aus

Wie viel Speicherplatz benötigt Resonance: A Plague Tale Legacy? Nach Angaben des für gewöhnlich gut informierten X-Accounts PlayStation Game Size umfasst die PS5-Version 60,45 Gigabyte. Die Information soll aus den Datenbanken des PlayStation Network stammen.

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🚨 Resonance: A Plague Tale Legacy



– 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐒𝐢𝐳𝐞 : 60.450 GB

– 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 : 01.001.000



– 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 ($59.99)

Pre-Load : August 25

Release : August 27



𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐓𝐢𝐦𝐞 : 4PM GMT pic.twitter.com/54Fd6REXZl — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) August 10, 2026

Genannt wird dabei die Versionsnummer 01.001.000. Ob diese Fassung bereits sämtliche zum Start vorgesehenen Aktualisierungen enthält, lässt sich daraus nicht sicher ableiten. Ein zusätzlicher Day-One-Patch könnte die tatsächliche Download-Größe daher noch verändern.

Im Vergleich zu „A Plague Tale: Requiem“ fällt der Speicherbedarf ähnlich aus. Abhängig von Version und späteren Updates belegte Sophias erstes Abenteuer auf der PS5 ebenfalls ungefähr 50 bis 60 Gigabyte.

Spieler sollten vorsichtshalber etwas mehr freien SSD-Speicher einplanen. Die Installation selbst oder später heruntergeladene Aktualisierungen können zusätzlichen Platz benötigen.

Preload soll zwei Tage vor dem Release beginnen

Wann startet der Preload von Resonance: A Plague Tale Legacy? Vorbesteller der digitalen PS5-Fassung sollen den Download ab dem 25. August 2026 starten können. Damit bleiben rund 48 Stunden, um das Spiel vollständig auf die Konsole zu laden.

Die Freischaltung erfolgt anschließend am 27. August 2026 um 18 Uhr deutscher Zeit. Dieser Zeitpunkt wird durch den europäischen PlayStation Store gestützt, der den Start für 16 Uhr UTC aufführt.

Eine Vorbestellung ist allerdings nicht zwingend erforderlich, um das Abenteuer direkt zur Veröffentlichung spielen zu können. Lediglich der vorzeitige Download ist für Käufer der digitalen Version gedacht.

Als Vorbestellerbonus erhalten Spieler das Heritage Pack. Darin befinden sich das Minoische Schwert, Alecs Anhänger und ein digitales Artbook mit mehr als 30 Seiten.

Sophia steht dieses Mal im Mittelpunkt

„Resonance: A Plague Tale Legacy“ spielt rund 15 Jahre vor den Geschehnissen von „A Plague Tale: Innocence“ und „A Plague Tale: Requiem“. Im Mittelpunkt steht die damals 22-jährige Sophia, die sich auf der Flucht befindet und mehr über ihre eigene Vergangenheit erfahren möchte.

Ihre Reise führt sie auf die geheimnisvolle Insel des Minotaurus. Dort erwarten sie tödliche Prüfungen, alte Rätsel und eine Bedrohung, die mit einem lange verborgenen Fluch verbunden ist.

Spieler erleben außerdem Abschnitte aus Sophias Kindheit in einem Plündererlager, das von ihrem Vater Alec angeführt wurde. Die Handlung wechselt darüber hinaus zwischen Sophias Zeit und der minoischen Antike. Zwei über Jahrhunderte miteinander verbundene Figuren sollen dabei gemeinsam das Geheimnis der Insel enthüllen.

Spielerisch setzt Asobo Studio auf eine Mischung aus Erkundung, Rätseln und direkteren Kämpfen. Sophia kann gegnerische Angriffe parieren und anschließend mit kräftigen Gegenstößen reagieren. Gleichzeitig muss sie einem offenbar unbesiegbaren Wesen entkommen, das sie durch Teile der Insel verfolgt.

Release auch für Xbox und PC

„Resonance: A Plague Tale Legacy“ erscheint am 27. August 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Eine Umsetzung für PS4, Xbox One oder Nintendo Switch 2 wurde bislang nicht angekündigt.

Auf der PS5 wird das Einzelspieler-Abenteuer für die PS5 Pro optimiert und unterstützt die Vibrationsfunktion sowie die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers. Xbox-Spieler können den Titel direkt zum Release über den Game Pass spielen. Zudem unterstützt die Xbox-Fassung Play Anywhere.

Neben der digitalen Ausgabe erscheint eine reguläre Handelsversion. Für 149 Euro bietet Focus Entertainment außerdem eine Collector’s Box mit einer bemalten Figur von Sophia und Theseus sowie