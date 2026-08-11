Crimson Desert beschert Pearl Abyss einen Gewinnsprung von über 7.400 Prozent

Der Erfolg von „Crimson Desert“ hat die Geschäftszahlen von Pearl Abyss grundlegend verändert. Im zweiten Quartal 2026 erwirtschaftete der südkoreanische Entwickler einen operativen Gewinn von 67,6 Milliarden Won. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Anstieg um mehr als 7.400 Prozent.

Auch der Umsatz legte deutlich zu. Zwischen April und Juni nahm Pearl Abyss insgesamt 192,6 Milliarden Won ein und übertraf den Wert des zweiten Quartals 2025 damit um 247,7 Prozent. Rund 70 Prozent der gesamten Einnahmen entfielen allein auf „Crimson Desert“.

Gleichzeitig kündigte das Unternehmen erste konkrete Zukunftspläne für das Open-World-Abenteuer an. Noch 2026 soll eine kostenpflichtige Erweiterung erscheinen. Zudem befindet sich eine Umsetzung für Nintendo Switch 2 in Arbeit.

Crimson Desert dominiert die Quartalszahlen

Mit „Crimson Desert“ erzielte Pearl Abyss im zurückliegenden Quartal einen Umsatz von 136,1 Milliarden Won. Die ältere „Black Desert“-Marke steuerte weitere 55 Milliarden Won bei.

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Im zweiten Quartal wurden rund 2,11 Millionen Exemplare von „Crimson Desert“ verkauft. Insgesamt überschritt das Spiel bereits innerhalb von 26 Tagen nach seiner Veröffentlichung die Marke von fünf Millionen verkauften Einheiten.

Der internationale Markt besitzt für Pearl Abyss eine besonders große Bedeutung. 91 Prozent der Einnahmen wurden außerhalb Südkoreas erzielt. Nordamerika und Europa kamen gemeinsam auf einen Umsatzanteil von 75 Prozent.

Der PC war mit 61 Prozent weiterhin die wichtigste Plattform des Unternehmens. Konsolen erreichten 34 Prozent, während Mobile-Spiele lediglich fünf Prozent beisteuerten.

Warum der Gewinn um 7.411 Prozent gestiegen ist

Der enorme prozentuale Anstieg erklärt sich auch durch den niedrigen Vergleichswert des Vorjahres. Im zweiten Quartal 2025 hatte Pearl Abyss lediglich einen operativen Gewinn von rund 900 Millionen Won erzielt.

Ein Jahr später stehen 67,6 Milliarden Won in der Bilanz. Daraus ergibt sich rechnerisch eine Steigerung um 7.411,1 Prozent. Das Unternehmen hat seinen operativen Gewinn somit ungefähr auf das 75-Fache gesteigert.

Gegenüber dem unmittelbar vorherigen Quartal gingen die Zahlen dagegen deutlich zurück. Der Umsatz sank um 41,4 Prozent, während der operative Gewinn um 68,1 Prozent niedriger ausfiel. Das ist angesichts der Veröffentlichung von „Crimson Desert“ im März wenig überraschend: Ein großer Teil der Verkäufe entfiel auf die ersten Wochen nach dem Launch.

Pearl Abyss blieb mit den Ergebnissen dennoch hinter seiner eigenen Prognose zurück. Als Gründe nennt das Unternehmen unter anderem die zeitversetzte Verbuchung physischer Verkäufe und zurückgehaltene Einnahmen zur Absicherung möglicher Erstattungen.

Erstes DLC soll noch 2026 erscheinen

Um „Crimson Desert“ langfristig erfolgreich zu halten, arbeitet Pearl Abyss bereits an der ersten Erweiterung. Das DLC soll nach derzeitiger Planung noch vor Ende 2026 veröffentlicht werden und neue Spielerfahrungen bieten.

Konkrete Angaben zu den Inhalten, dem Preis und dem Erscheinungstermin möchte das Unternehmen im dritten Quartal bekannt geben. Wie viele weitere Erweiterungen anschließend entstehen, steht noch nicht fest.

Pearl Abyss will zunächst die Verkaufszahlen und Reaktionen auf das erste DLC auswerten. Auch das Feedback der Spieler, verfügbare Entwicklungsressourcen und andere Projekte des Studios sollen über die weitere Unterstützung entscheiden.

Daneben prüft der Entwickler geeignete Rabatte für das Hauptspiel. Dabei gehe es nicht lediglich um möglichst starke Preissenkungen. Stattdessen soll eine langfristige Strategie neue Käufer erreichen und die Einnahmen über einen längeren Zeitraum stabilisieren.

Crimson Desert läuft bereits auf Nintendo Switch 2

Eine Umsetzung für Nintendo Switch 2 hat ebenfalls erkennbare Fortschritte gemacht. Nach Angaben von Pearl Abyss lässt sich das Spiel auf der Konsole bereits grundsätzlich ausführen.

Vor einer Veröffentlichung seien allerdings weitere technische Prüfungen und Optimierungen erforderlich. Grafik, Kämpfe und die offene Spielwelt sollen trotz der schwächeren Hardware in ausreichender Qualität erhalten bleiben.

Als mögliches Veröffentlichungsfenster nennt Pearl Abyss die erste Jahreshälfte 2027. Einen verbindlichen Termin gibt es noch nicht. Eine Mobile-Version ist derzeit hingegen nicht geplant.

Auch eine spätere Mehrspieler-Erweiterung schließt das Unternehmen nicht grundsätzlich aus. Dafür müssten jedoch unter anderem Serverstruktur, Balancing und Stabilität auf den verschiedenen Plattformen geprüft werden. Aktuell besitzen das erste DLC und die Erschließung zusätzlicher Plattformen eine höhere Priorität.