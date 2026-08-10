Leak zu LEGO-Pokémon 2027 – vier SMART-Play-Sets sollen verschoben sein

LEGO und Pokémon könnten ihre Zusammenarbeit 2027 mit vier weiteren Sets ausbauen. Laut einem neuen Leak wurden mehrere Modelle, die ursprünglich für den Sommer 2026 vorgesehen gewesen sein sollen, auf das kommende Jahr verschoben.

Die Angaben stammen vom langjährigen LEGO-Insider A Clay Brick, der am 9. August 2026 neue Details über die bislang unangekündigten Produkte veröffentlichte. Demnach dürfen sich Fans unter anderem auf Hopplo, Kickerlo, Liberlo, Glibunkel, Larvitar, Aquana, Flamara und Riolu freuen.

Vier verschobene LEGO-Pokémon-Sets

Welche LEGO-Pokémon-Sets sollen 2027 erscheinen? Insgesamt handelt es sich offenbar um vier Modelle aus der interaktiven SMART-Play-Reihe. Sie waren bereits Teil eines umfangreichen Leaks vom Dezember 2025, wurden von LEGO bislang aber nicht offiziell vorgestellt.

Das erste Set soll sich vollständig der Entwicklungsreihe von Hopplo widmen. Neben dem Feuer-Starter werden dem Bericht zufolge auch Kickerlo und Liberlo als baubare Figuren oder interaktive Bestandteile enthalten sein.

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Ein Entwicklungsset mit Hopplo, Kickerlo und Liberlo

Ein Stadionbus mit Glibunkel und Larvitar

Ein Evoli-Entwicklungsset mit Aquana und Flamara

Ein Dojo-Haus mit Riolu

Besonders ungewöhnlich klingt der Stadionbus. Das Fahrzeug soll auf seiner Rückseite ein abnehmbares Stadion transportieren, das vermutlich als eigenständige Spielfläche genutzt werden kann. Konkrete Angaben zu Teilezahlen, Preisen und Veröffentlichungsterminen gibt es noch nicht.

Neue Details zu den geplanten Modellen

Welche Inhalte verrät der aktuelle LEGO-Leak? Während die grundlegenden Set-Ideen bereits seit Ende 2025 kursieren, nennt der neue Bericht erstmals mehrere zusätzliche Pokémon. So werden Aquana und Flamara nun ausdrücklich mit dem Evoli-Modell in Verbindung gebracht.

Beim Dojo-Haus ist Riolu weiterhin das einzige bekannte Pokémon. Offen bleibt, ob das Kampf-Pokémon eine klassische Figur, ein größeres Baumodell oder eine interaktive SMART-Play-Komponente werden soll. Auch mögliche Trainerfiguren wurden für die vier Sets bislang nicht genannt.

Die folgende Übersicht zeigt den aktuellen Stand aller zehn Produkte aus dem ursprünglichen Leak:

Ursprünglich gemeldetes Set Status im August 2026 Set 72156 mit Schiggy und Trainer-Buggy 2026 als SMART-Play-Set veröffentlicht Set 72157 mit Glumanda und Kleinstein 2026 als SMART-Play-Set veröffentlicht Set 72164 mit Pikachus Trainingshaus 2026 als SMART-Play-Set veröffentlicht Set 72166 mit Tragosso und Gengar 2026 als SMART-Play-Set veröffentlicht Set 72167 mit Glurak und Blitza 2026 als SMART-Play-Set veröffentlicht Mewtus Labor 2026 als Set 72163 veröffentlicht Entwicklungsset mit Hopplo Berichten zufolge auf 2027 verschoben Stadionbus mit Larvitar und Glibunkel Berichten zufolge auf 2027 verschoben Evoli-Entwicklungsset Berichten zufolge auf 2027 verschoben Dojo-Haus mit Riolu Berichten zufolge auf 2027 verschoben

Offizielle Ankündigung steht noch aus

Wann bestätigt LEGO die neuen Pokémon-Sets? Für die vier mutmaßlich verschobenen Produkte gibt es aktuell weder eine offizielle Präsentation noch einen konkreten Verkaufsstart. Unklar bleibt ebenfalls, ob alle Modelle gleichzeitig oder verteilt über mehrere Veröffentlichungswellen im Jahr 2027 erscheinen sollen.

Der Leak reiht sich in mehrere vorzeitige Enthüllungen rund um die LEGO-Pokémon-Reihe ein. Bereits Anfang Juli 2026 war eine Minifigur von Amalia im Internet aufgetaucht, die später dem inzwischen offiziell präsentierten Rayquaza-Set zugeordnet wurde.

Sollten sich auch die neuen Angaben bewahrheiten, würde LEGO 2027 einige Pokémon abdecken, die bisher nur selten als große Klemmbausteinmodelle umgesetzt wurden. Vor allem die komplette Entwicklungsreihe von Hopplo und der transportable Stadionbus könnten sich deutlich von den bisherigen Sets unterscheiden.

Welches der vier geleakten LEGO-Pokémon-Sets würdet ihr euch am liebsten ins Regal stellen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.