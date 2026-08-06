Gerücht – LEGO könnte Sonic- und Animal-Crossing-Sets ab 2027 stoppen

Für Fans von Sonic the Hedgehog und Animal Crossing könnte sich am LEGO-Regal bald einiges ändern. Ein neues Gerücht deutet darauf hin, dass LEGO die aktuellen Sets zu beiden Videospiel-Reihen auslaufen lassen und für 2027 keine weiteren Modelle veröffentlichen könnte.

Betroffen wären damit zwei Kooperationen, die bekannte Figuren wie Sonic, Amy, Tails und Tom Nook in die Welt der Klemmbausteine gebracht haben. Offiziell bestätigt wurde ein Ende der Themenreihen bislang allerdings nicht, weshalb die Meldung vorerst mit Vorsicht betrachtet werden sollte.

Unsichere Zukunft für zwei LEGO-Reihen

Welche Pläne soll LEGO für Sonic und Animal Crossing verfolgen? Laut einem von The Brick News verbreiteten Gerücht sollen die derzeit erhältlichen LEGO-Sets schrittweise aus dem Sortiment genommen werden. Gleichzeitig seien momentan keine neuen Modelle auf Basis von Sonic the Hedgehog oder Animal Crossing für 2027 geplant.

Das Ausmustern älterer Sets ist bei LEGO zunächst kein ungewöhnlicher Vorgang. Modelle verschwinden regelmäßig aus dem Handel, damit neue Produkte ihren Platz einnehmen können. Brisant wird die Meldung vor allem durch die Behauptung, dass 2027 keine Nachfolger erscheinen sollen.

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Zu den jüngsten Veröffentlichungen gehören unter anderem Modelle wie Sonics Speedster Lightning sowie das Animal Crossing Set mit Gerds Wohnwagen und Gartenladen. Am 1. August 2026 erschien zudem der 513 Teile umfassende Bau und Dekoartikel Timmy und Tommys lustiger Ausflug. Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, könnten diese Veröffentlichungen zu den vorerst letzten Ergänzungen der beiden Reihen gehören.

Andere Gaming-Marken könnten Vorrang erhalten

Warum könnte LEGO bei diesen Marken eine Pause einlegen? Beide Franchises befinden sich derzeit in einer Phase ohne ein komplett neues Hauptspiel mit festem Veröffentlichungstermin. Nintendo hat noch keinen Nachfolger zu Animal Crossing: New Horizons angekündigt, während auch Sega momentan kein neues großes Sonic-Abenteuer mit konkretem Termin präsentiert hat.

Ganz ohne mediale Unterstützung wäre der blaue Igel 2027 dennoch nicht. Sonic the Hedgehog 4 befindet sich bei Paramount in Produktion und soll am 19. März 2027 in die Kinos kommen. Gerade deshalb wäre ein Jahr ohne neue LEGO-Sonic-Sets überraschend, da der Film grundsätzlich eine passende Gelegenheit für weitere Figuren und Schauplätze bieten würde.

LEGO könnte seine verfügbaren Ressourcen stattdessen auf andere erfolgreiche Gaming-Marken konzentrieren. Das Unternehmen startete 2026 seine Zusammenarbeit mit Pokémon und veröffentlichte dabei unter anderem Modelle rund um bekannte Taschenmonster sowie Designs mit Bezug zu Pokémon Omega Rubin und Pokémon Alpha Saphir. Hinzu kommen die anhaltende Popularität von Super Mario und der für 2027 geplante Kinofilm zu The Legend of Zelda.

Eine Pause muss kein endgültiges Ende sein

Wie endgültig wäre das mögliche Aus für die LEGO-Sets? Selbst wenn 2027 tatsächlich keine neuen Produkte erscheinen, müsste dies nicht automatisch das vollständige Ende der Partnerschaften bedeuten. LEGO könnte die Reihen lediglich vorübergehend pausieren, die Zahl der Veröffentlichungen reduzieren oder später mit größeren Sammlermodellen zurückkehren.

Eine offizielle Ankündigung zur Einstellung einzelner Themen ist eher unwahrscheinlich. In der Regel laufen Produktreihen still aus, wenn keine neuen Sets mehr nachgeliefert werden. Entsprechend dürfte erst das LEGO-Programm für 2027 zeigen, ob Sonic und Animal Crossing wirklich aus dem Sortiment verschwinden.

Bis dahin bleibt die Meldung ein unbestätigtes Gerücht. Die große Fangemeinde beider Marken könnte jedoch dafür sorgen, dass Sonic, Tom Nook und ihre Freunde langfristig wieder in Klemmbausteinform zurückkehren.

Würdet ihr weitere LEGO-Sets zu Sonic the Hedgehog und Animal Crossing kaufen, oder interessieren euch die kommenden Modelle zu Pokémon, Super Mario und The Legend of Zelda mehr? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.