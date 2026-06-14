Gate Guard Simulator auf Steam – Papers Please Prinzip im Mittelalter-Setting

Ein neues Simulator-Spiel auf Steam sorgt gerade für neugierige Blicke, weil es zwei ziemlich unterschiedliche Welten zusammenbringt: die strenge Dokumentenroutine von Papers, Please und ein glaubwürdig wirkendes Mittelalter-Flair, das optisch stark an Kingdom Come: Deliverance erinnert. Der Titel heißt Gate Guard Simulator und setzt dich nicht als Held mit Schwert in eine epische Quest, sondern als Wachposten direkt vor die Tore einer Burg.

Statt Drachen und Loot dreht sich hier alles um Kontrolle, Routine und Entscheidungen mit Konsequenzen. Wer durchgelassen wird, wer draußen bleibt und wer vielleicht etwas im Gepäck hat, das dort definitiv nicht hingehört, liegt komplett in deiner Hand.

Kontrolle am Burgtor statt Abenteuerreise

Worum geht es in Gate Guard Simulator? Du arbeitest als Wächter am Eingang einer Burg und musst die ankommenden Leute überprüfen, bevor du sie passieren lässt. Kernmechanik ist das Prüfen von Siegeln und die Kontrolle von Waren, die Bürger und Besucher mitbringen.

Das klingt nach Bürokratie, wird aber schnell zur Stressprobe: Du sollst Schmuggelware entdecken, nach gesuchten Verbrechern Ausschau halten und dabei möglichst keine folgenschweren Fehler machen. Wer die falsche Person reinwinkt oder jemanden zu Unrecht abweist, kann damit eine Kettenreaktion auslösen, die sich auf deinen Job und die Lage rund um das Tor auswirkt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Welche Entscheidungen müssen getroffen werden? Ähnlich wie bei Papers, Please lebt das Spiel von moralischen und praktischen Dilemmata. Dir werden offenbar auch Bestechungsversuche angeboten, und dann ist es deine Entscheidung, ob du hart bleibst oder ein Auge zudrückst.

Siegel und Dokumente prüfen

Waren inspizieren und nach Konterbande suchen

Verdächtige Personen als mögliche Verbrecher identifizieren

Mit Bestechungsversuchen umgehen

Am Ende entscheiden: passieren lassen oder abweisen

Mittelalter-Optik mit Kingdom-Come-Vibes

Was unterscheidet das Spiel von ähnlichen Genre-Vertretern? Der auffälligste Twist ist das Setting: Gate Guard Simulator sieht nicht nach grauem Grenzposten aus, sondern nach mittelalterlicher Welt mit Burgtor-Atmosphäre. Der Look erinnert stark an Kingdom Come: Deliverance, auch wenn Gate Guard Simulator kein Rollenspiel im klassischen Sinne sein will.

Gerade diese Mischung könnte für viele den Reiz ausmachen: ein bekanntes, bewährtes Prinzip aus dem Dokumentenprüfer-Genre, aber verpackt in ein Szenario, das man sonst eher aus historischen RPGs kennt. Wer Kingdom Come: Deliverance mochte, bekommt hier zwar keine Open-World-Questreihe, aber ein ähnliches Gefühl für Welt und Zeit, nur eben aus der Perspektive eines Torwächters.

Wer steckt hinter Gate Guard Simulator? Entwickelt wird das Spiel von Redox Interactive. Das Studio war bisher vor allem für HTML5-Browsergames bekannt, darunter Arbeiten mit Lizenzen wie Barbie, PAW Patrol und Star Trek. Gate Guard Simulator ist die erste Steam-Veröffentlichung des Teams und damit ein klarer Schritt in eine neue Größenordnung.

Playtest auf Steam läuft noch

Wie kann man Gate Guard Simulator jetzt schon ausprobieren? Gate Guard Simulator ist noch nicht regulär erschienen und aktuell auch nicht normal kaufbar, aber es gibt einen laufenden Playtest auf Steam. Laut einer Entwickler-Mitteilung vom 7. Juni 2026 sollte der offene Test nur noch für ein paar Tage laufen, war jedoch am 14. Juni 2026 weiterhin verfügbar. Damit kann er jederzeit enden.

Wann erscheint Gate Guard Simulator? Ein konkretes Release-Datum wurde bislang nicht genannt. Klar ist nur: Wer neugierig ist, sollte den Playtest nutzen, solange die Teilnahme noch möglich ist, zumal Feedback in dieser Phase erfahrungsgemäß stark in die weitere Entwicklung einfließen kann.

Wie findet ihr die Idee, ein Papers-Please-artiges Kontrollspiel in ein Kingdom-Come-ähnliches Mittelalter zu verlegen, und würdet ihr euch bei Bestechung eher für Recht und Ordnung entscheiden oder für den schnellen Vorteil? Schreibt es gern in die Kommentare.