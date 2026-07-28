Steam Deck – Modder baut Case mit Kamera und Taser gegen neugierige Hände

Ein Bastler aus der Community hat seinem Steam Deck ein Security-Upgrade verpasst, das eher nach Cyberpunk als nach Wohnzimmer klingt: Eine selbstgebaute Schutzhülle mit automatischem Taser-System soll neugierige Hände effektiv fernhalten. Der Clip und die Fotos des Projekts sorgen gerade für reichlich Diskussionen, weil die Idee zwar kreativ ist, die Umsetzung aber bewusst extrem ausfällt.

Ausgangspunkt ist dabei ein Problem, das viele Handheld-Fans kennen: Das Gerät liegt kurz herum, jemand greift zu, zockt eine Runde und legt es wieder weg, natürlich ohne zu laden. Beim Steam Deck, dessen Akkulaufzeit je nach Game und Einstellungen ohnehin ein Dauerthema ist, kann das schnell nerven, vor allem wenn man unterwegs los will und dann bei 3 Prozent startet.

Ein Steam-Deck-Case als Abschreckung

Was hat der Modder konkret gebaut? Der Reddit-User ConroyyJenkinss zeigte eine modifizierte Steam-Deck-Hülle, die gleich mehrere Abschreckungsstufen kombiniert. Oben auf dem Case sitzt ein automatisch auslösender Taser, der Teil eines kleinen, selbst zusammengestellten Systems ist.

Technisch basiert die Konstruktion auf einem Raspberry Pi, der mit einer Objekterkennungskamera, einem Lautsprecher und einem Servomotor verbunden wurde. Erkennt die Kamera eine Person im Bild, wird zunächst ein lautes Geräusch abgespielt, kurz darauf wird der Taser aktiviert.

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Als wäre das nicht genug, hat ConroyyJenkinss zusätzlich eine stachelige Außenhülle entworfen, 3D-modelliert und anschließend gedruckt. Das sieht nicht nur martialisch aus, sondern macht das Anfassen ganz bewusst unangenehm.

Motivation, Reaktionen und der praktische Alltag

Warum geht jemand bei einem Handheld so weit? Laut dem Erbauer war der Auslöser der Frust darüber, dass Familienmitglieder das Steam Deck regelmäßig genutzt und den Akku danach nicht wieder geladen haben. Die Lösung ist also weniger Diebstahlschutz im klassischen Sinn, sondern eine sehr direkte Art, Grenzen im Haushalt durchzusetzen.

In den Kommentaren gab es viel Zuspruch und auch Verständnis, weil Akkustress bei Handhelds ein wiederkehrendes Thema ist. Der Post sammelte zudem schnell große Aufmerksamkeit und kam auf über 7.700 Upvotes.

Ganz alltagstauglich ist die Sache aber offenbar nicht: Der Modder räumte ein, dass das Deaktivieren des Tasersystems und das Entfernen der Stachelhülle umständlich sei, sich für ihn aber trotzdem lohne. Unterm Strich scheint der Plan aufgegangen zu sein, denn die Kernaussage war klar: Niemand fasst das Steam Deck noch einfach so an, stattdessen wird vorher gefragt.

Steam Deck, Modding-Kultur und der Blick nach vorn

Warum passt so ein Projekt gerade jetzt zum Steam Deck? Seit dem Launch 2022 gehört das Steam Deck zu den beliebtesten PC-Handhelds, auch weil sich viele Titel aus der Steam-Bibliothek darauf spielen lassen. Später folgte eine OLED-Version, die das ursprüngliche LCD-Modell Ende 2025 ablöste.

In den letzten Monaten ist das Thema Wert und Vorsicht zusätzlich präsenter geworden, weil das Steam Deck im Mai 2026 je nach Modell deutlich teurer wurde. Gerade bei einem Gerät, das man ständig mitnimmt, steigt damit auch die Hemmschwelle, es einfach herumliegen zu lassen.

Modding gehört ohnehin zur DNA der Szene: Immer wieder tauchen Umbauten auf, von reinen Optik-Mods bis zu kompletten Hardware-Experimenten. Gleichzeitig gilt als bestätigt, dass Valve am Steam Deck 2 arbeitet, auch wenn Details noch rar sind. Zuletzt sorgten zudem Aussagen aus dem Valve-Umfeld für Spekulationen, dass künftige Hardware stärker auf TMR-Thumbsticks setzen könnte.

Wie steht ihr zu so einer Hardcore-Lösung: lustiger Bastel-Overkill, nachvollziehbare Abschreckung oder komplett drüber? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.