GTA 6 Vorbestellungen – PS5 liegt laut Bericht mit 6 zu 1 vor Xbox Series X S

Der Hype um Grand Theft Auto 6 hat eine neue Messlatte erreicht. Seit dem Start der Vorbestellungen am 25. Juni 2026 zeichnet sich ein klarer Favorit ab. Berichten zufolge liegt die PS5-Version bei den Early-Pre-Orders deutlich vor der Xbox-Series-Fassung und soll aktuell ein Verhältnis von 6:1 erreichen.

Damit setzt sich ein Trend fort, der sich in den letzten Jahren immer wieder gezeigt hat: Wenn ein gigantischer Multiplattform-Release ansteht, entscheidet oft nicht nur das Spiel selbst, sondern auch die Plattformdynamik im Hintergrund. Und bei GTA 6 scheint Sonys Konsole gerade alles aufzusaugen, was an Nachfrage im Markt unterwegs ist.

Starke Zahlen zum Vorbestellstart

Wie groß ist der Vorsprung der PS5 bei GTA-6-Pre-Orders? Die gemeldete 6:1-Verteilung zugunsten der PS5 ist ein Statement, vor allem so kurz nach dem Start. Unklar bleibt dabei, ob die Zahlen ausschließlich auf physischen Vorbestellungen basieren oder ob digitale Vorbestellungen in die Auswertung einfließen. Gerade im Retail dürfte der Effekt jedoch besonders sichtbar sein, weil dort Vorbesteller-Aktionen und Kontingente häufig stark beachtet werden.

Grand Theft Auto 6 ist für den 19. November 2026 terminiert und bis dahin ist noch reichlich Zeit für Verschiebungen im Plattform-Mix. Trotzdem ist so ein früher Abstand bemerkenswert, weil sich Vorbestellungen meist in Wellen bewegen, etwa nach Trailern, Showcase-Auftritten oder neuen Details zu Online-Features.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Schon die ersten beiden Trailer hatten gezeigt, wie riesig das Interesse ist. Rockstar bestätigte Ende 2023 den Schauplatz Vice City, und die Trailer sorgten weltweit für Rekorde und Diskussionen. Dass die Vorbestellungen nun ähnlich explosiv starten, überrascht daher kaum.

Warum PS5 gerade so stark zieht

Warum dominiert die PS5 bei GTA 6 aktuell so deutlich? Ein zentraler Faktor ist die deutlich größere Installationsbasis. Die PS5 wird inzwischen zu den bestverkauften Konsolen überhaupt gezählt und soll bei über 93 Millionen verkauften Einheiten liegen. Die Xbox Series X|S kommt kombiniert laut den kursierenden Zahlen auf etwa 35 Millionen, also auf etwas mehr als ein Drittel. Wenn ein Release so groß wie GTA 6 ansteht, wirkt diese Verteilung wie ein Verstärker.

Dazu kommt ein spürbarer Marketing-Schub rund um die PS5-Version. Sony hat in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach offensiv in Richtung GTA-Community kommuniziert. Berichten zufolge erhielten viele aktive GTA-5-Fans Anfang Mai E-Mails mit dem Hinweis, rechtzeitig auf PS5 umzusteigen, um für GTA 6 bereit zu sein.

Auch auf Konsolenebene gab es sichtbare Maßnahmen: Zum Start der Pre-Orders soll ein neues PS5-Startscreen-Design ausgerollt worden sein, das das GTA-6-Logo prominent platziert. Solche Touchpoints sind zwar kein Kaufgrund allein, aber sie halten das Spiel dauerhaft im Blickfeld und können beim finalen Klick auf Vorbestellen den Ausschlag geben.

Das Disc-Thema und der Blick auf den Release

Welche Kontroverse begleitet die Retail-Version von GTA 6? Parallel zur Vorbestellfreigabe machte Rockstar eine Information publik, die einige Sammler und Retail-Fans enttäuscht: Die Handelsversionen sollen demnach keinen Datenträger enthalten, sondern einen Code für den Download. Für viele ist das im Alltag bequem, für andere ist es ein echter Stimmungskiller, weil das klassische Disc-Gefühl, Weiterverkauf und Sammlung im Regal eine große Rolle spielen.

Gleichzeitig halten sich Gerüchte, dass eine Disc-Version später noch nachgereicht werden könnte. Offiziell ist dazu zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nichts final bestätigt. So oder so läuft alles auf einen riesigen Launch hinaus, denn der 19. November 2026 wird schon jetzt als einer der wichtigsten Gaming-Termine des Jahres gehandelt.

Spannend wird außerdem, ob sich der derzeitige PS5-Vorsprung bis zum Release hält oder ob Microsoft in den kommenden Monaten mit Bundles, Store-Promotions oder eigenen Marketing-Akzenten gegensteuert. Gerade bei einem Titel dieser Größenordnung können schon wenige große Kampagnen die Kurve sichtbar beeinflussen.

Wie siehst du die aktuellen GTA-6-Pre-Orders: Erwartest du, dass die PS5 den Vorsprung bis November 2026 hält, oder glaubst du an ein Comeback der Xbox-Version? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare.