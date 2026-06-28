Pokémon GO – Rayquaza-Event Ozon-Aufstieg bringt Meteoriten und Mega-Fokus

Pokémon GO hat für Juli 2026 ein neues Legendäres-Event angekündigt, das sich ganz um eines der stärksten Pokémon der Reihe dreht: Rayquaza. Im Mittelpunkt steht ein zeitlich begrenztes Forschungsformat, das euch nicht nur eine Begegnung mit dem Legendären ermöglicht, sondern auch den Weg zur Mega-Entwicklung ebnen soll.

Das Event ist Teil der großen Jubiläumsoffensive rund um den zehnten Geburtstag von Pokémon GO. 2026 hat Niantic bereits mehrere Aktionen ausgerollt, die das Spiel spürbar beleben, von massiven Spawn-Wellen bis hin zu angekündigten Mega-Premieren.

Ozon-Aufstieg bringt Rayquaza zurück ins Rampenlicht

Wann startet das Rayquaza-Event in Pokémon GO? Der Ozon-Aufstieg läuft am 25. Juli 2026 ab 10:00 Uhr bis zum 26. Juli 2026 um 20:00 Uhr, jeweils in eurer lokalen Zeit. Das Zeitfenster ist bewusst kompakt gehalten, wodurch sich das Wochenende für viele als klare To-do-Phase anfühlen dürfte, wenn ihr Rayquaza und die passenden Ressourcen einsammeln wollt.

Welche Inhalte sind für das Event bestätigt? Niantic setzt auf ein Paket aus kostenloser und kostenpflichtiger Befristeter Forschung, mit klar definierten Belohnungen und einem starken Fokus auf Mega-Rayquaza.

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Event-Info Details Name Ozon-Aufstieg Zeitraum 25. Juli 2026, 10:00 Uhr bis 26. Juli 2026, 20:00 Uhr (lokale Zeit) Forschung Kostenlose und kostenpflichtige Befristete Forschung Gratis-Belohnungen Begegnung mit Rayquaza, ein Meteorit und weitere Extras Bezahl-Belohnungen Mega-Rayquaza-Energie, zusätzlicher Meteorit und weitere Extras Ticket-Preis 4,99 Euro

Gerade die Kombination aus Rayquaza-Begegnung und Meteorit ist der entscheidende Punkt, denn damit wird der Zugang zur Mega-Entwicklung nicht nur über Raids oder langfristiges Sammeln gespielt, sondern direkt an ein Research-Format geknüpft.

Meteorit, Drachenwut und die Mega-Entwicklung

Wie wird Mega-Rayquaza in Pokémon GO freigeschaltet? Zentral ist der Meteorit als Event-Belohnung. Laut Ankündigung dient er dazu, Rayquaza die Attacke Drachenwut beizubringen und damit die Voraussetzung zu schaffen, um die Mega-Form freizuschalten. Wer die Premium-Forschung nutzt, bekommt zusätzlich Mega-Rayquaza-Energie und einen weiteren Meteorit, was die Aufwertung deutlich beschleunigen kann.

Warum ist Rayquaza für viele so interessant? Rayquaza zählt seit jeher zu den ikonischsten Legendären der dritten Generation und ist gerade in seiner Mega-Form ein echtes Prestige-Ziel. Das Event dürfte daher nicht nur Sammler ansprechen, sondern auch alle, die ihr Team für Raids und andere anspruchsvolle Inhalte optimieren wollen.

Wichtig ist vor allem die kurze Laufzeit: Wenn ihr Mega-Rayquaza konkret einplanen wollt, lohnt es sich, das Wochenende freizuhalten und die Befristete Forschung frühzeitig anzugehen, damit ihr am Ende nicht an den letzten Aufgaben kurz vor Ablauf scheitert.

Juli 2026 wird ein voller Monat für Pokémon GO

Welche weiteren Highlights stehen im Juli 2026 an? Ozon-Aufstieg ist nur ein Baustein im ohnehin dicht gepackten Juli-Programm. Für das zweite Juli-Wochenende ist GO Fest Global angesetzt, inklusive der bereits angekündigten Mega-Mewtu X und Mega-Mewtu Y. Außerdem steht am 21. Juli 2026 eine Forschung zu Professor Willows Geburtstag an, bei der es ein besonderes Pikachu mit dem kompletten Outfit des Professors geben soll.

Welche Bedeutung hat das Jubiläum für die Events? Der 6. Juli 2026 markiert offiziell das zehnjährige Jubiläum von Pokémon GO, begleitet von einem eigenen Wochenend-Event. Insgesamt wirkt der Juli damit wie ein Monatsmarathon, bei dem Niantic fast jedes Wochenende ein starkes Zugpferd platziert.

Freut ihr euch auf Ozon-Aufstieg und die Chance auf Mega-Rayquaza, oder spart ihr eure Zeit lieber für GO Fest Global und die Mega-Mewtu-Premiere? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.