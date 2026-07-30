Pokémon GO – Streamer läuft 200 Kilometer, doch das seltene Shiny fehlt

Eine Woche lang verwandelte der Pokémon GO-Streamer FleeceKing die Jagd nach einem extrem seltenen Sammlerstück in einen körperlichen Kraftakt. Sein Ziel war ein Schillerndes Erstes Partner-Pokémon mit teamspezifischem Spezialhintergrund, doch selbst nach knapp 200 Kilometern blieb der erhoffte Fang aus.

Während seiner Streams legte der Australier umgerechnet fast 125 Meilen zurück und fing rund 16.000 Pokémon. Unter all diesen Begegnungen befand sich jedoch kein einziges schillerndes Starter-Pokémon mit dem begehrten Hintergrund.

Eine Jagd mit besonders niedrigen Erfolgschancen

Warum war der seltene Fang so schwer zu erreichen? Das Event Hyperbonus: 10-Jahre-Edition fand vom 21. Juli 2026 um 10 Uhr bis zum 27. Juli 2026 um 20 Uhr Ortszeit statt. In diesem Zeitraum erschienen die Ersten Partner-Pokémon aus sämtlichen neun Regionen in mehreren zeitlich begrenzten Gruppen. ([pokemongo.com](https://pokemongo.com/de/news/ultraunlock-10th-anniversary-edition?utm_source=openai))

Die wilden Exemplare konnten sowohl schillernd sein als auch einen teamspezifischen Spezialhintergrund besitzen. Welches Motiv angezeigt wurde, hing von der Teamzugehörigkeit zu Beginn der Begegnung ab. Eine erhöhte Shiny-Chance für diese wilden Pokémon gehörte allerdings nicht zu den ausgewiesenen Event-Boni. ([pokemongo.com](https://pokemongo.com/de/news/ultraunlock-10th-anniversary-edition?utm_source=openai))

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FleeceKing erhielt zwar zahlreiche gewöhnliche Pokémon mit Spezialhintergrund, doch die Kombination aus Shiny und Hintergrund blieb ihm verwehrt. Da beide seltenen Merkmale gleichzeitig auftreten mussten, reichten auch die enorme Laufstrecke und 16.000 Fänge nicht aus, um das Glück zu erzwingen.

Selbst ein Weltrekordhalter scheitert am Zufall

Wer steckt hinter dieser außergewöhnlichen Shiny-Jagd? FleeceKing gehört seit Jahren zu den bekanntesten und ausdauerndsten Mitgliedern der Pokémon GO-Community. Am 26. Januar 2021 erreichte er als erster Trainer weltweit Level 50 und sicherte sich damit einen Eintrag bei Guinness World Records. ([guinnessworldrecords.com](https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/647414-first-player-to-reach-level-50-on-pokemon%C3%82%C2%A0go?utm_source=openai))

Seine jüngste Aktion zeigt dennoch eindrucksvoll, dass Erfahrung und Durchhaltevermögen bei zufälligen Begegnungen keine Garantie bieten. Nach fast 200 Kilometern innerhalb einer Woche war der Streamer erschöpft und enttäuscht, auch wenn seine Sammlung durch zahlreiche andere Event-Fänge gewachsen ist.

Eine weitere Jubiläumschance bleibt Fans nur noch kurze Zeit erhalten. Gierspenst mit einer Münze zum 10. Jubiläum kann bis zum 31. Juli 2026 um 23:59 Uhr Ortszeit erscheinen und mit Glück ebenfalls schillernd sein oder einen Spezialhintergrund besitzen. ([pokemongo.com](https://pokemongo.com/news/10th-anniversary-party?hl=en))

Wie weit würdet ihr für ein besonders seltenes Shiny in Pokémon GO laufen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.