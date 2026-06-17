PS Plus Extra und Premium – Diese 12 Spiele verschwinden Ende Juli 2026

Bei PlayStation Plus steht der nächste Katalog-Wechsel an: Für Juli 2026 sind mindestens 12 Spiele markiert, die aus den Stufen PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium verschwinden sollen. Wer die Titel noch nachholen möchte, hat ab jetzt nur noch rund einen Monat Zeit, bevor sie voraussichtlich Ende Juli 2026 aus dem Abo rotieren.

Interessant ist dabei vor allem der neue Rhythmus: Seit Juni 2026 werden die Neuzugänge bei Extra und Premium nicht mehr als großer Schwung veröffentlicht, sondern in wöchentlichen Wellen mit jeweils zwei Spielen pro Dienstag. Die Abgänge bleiben laut aktueller Planung aber weiterhin gebündelt und verlassen den Katalog gemeinsam zum Monatsende.

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra und Premium im Juli 2026

Welche Spiele sind im Juli 2026 von der Entfernung betroffen? Auf der aktuellen Streichliste stehen vor allem kleinere und eher nischige Titel, aber auch ein paar echte Zeitfresser, die man im Abo gut mitnehmen konnte. Die folgenden 12 Spiele sollen Ende Juli 2026 aus PlayStation Plus Extra und Premium entfernt werden:

Bomber Crew ( PS4 )

) Clash: Artifacts of Chaos ( PS5 , PS4)

, PS4) Cursed to Golf (PS5, PS4)

Get Even (PS4)

Hundred Days: Winemaking Simulator (PS5, PS4)

Infinite Minigolf (PS4)

Onee Chanbara Origin (PS4)

Risk of Rain 2 (PS5, PS4)

Roki (PS5, PS4)

Source of Madness (PS5, PS4)

Space Crew: Legendary Edition (PS4)

Tropico 6 (PS5, PS4)

Gerade Risk of Rain 2 sticht dabei als Koop-Liebling heraus, der sich auch 2026 noch hervorragend für ein paar schnelle Runs mit Freunden eignet. Und wer gern Aufbau, Politik und Chaos mischt, verliert mit Tropico 6 einen Strategietitel, der einen problemlos ganze Abende beschäftigen kann.

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Welche Highlights sich vor dem Ablauf noch lohnen

Welche Spiele sollte man vor dem Entfernen noch spielen? Auch wenn die Liste im Juli nicht mit Blockbustern überläuft, sind ein paar Kandidaten dabei, die man nicht unterschätzen sollte. Get Even gilt als unterschätzter psychologischer Thriller, der mit seiner Stimmung und Erzählweise genau dann klickt, wenn man mal etwas Abseitigeres sucht.

Cursed to Golf ist dagegen deutlich leichter verdaulich, aber nicht weniger speziell: ein Roguelike mit Golf-Dreh, das Humor und Frustmomente ziemlich clever kombiniert. Wer im Sommer etwas Kurzes für Zwischendurch braucht, kann hier noch gut reinspielen, bevor es aus dem Abo verschwindet.

Für entspanntere Sessions bietet sich außerdem Hundred Days: Winemaking Simulator an, während Clash: Artifacts of Chaos eher in die Kategorie ungewöhnliche Action-Abenteuer fällt. Je nachdem, worauf du gerade Lust hast, ist in der Juli-Abgangsliste also durchaus noch Futter für ein paar Abende drin.

Ausblick auf Juli 2026 und der aktuelle Stand bei den Neuzugängen

Welche neuen PS-Plus-Spiele sind für Juli 2026 bekannt? Konkrete Neuzugänge für PlayStation Plus Extra und Premium im Juli 2026 sind bisher noch nicht offiziell benannt. Der Juni 2026 hat allerdings bereits gezeigt, dass Sony den Katalog weiter mit namhaften Titeln füllt.

So ist Final Fantasy 16 am 16. Juni 2026 in PlayStation Plus Extra gestartet. Außerdem steht Kingdom Come: Deliverance am 23. Juni 2026 an, bevor am 30. Juni 2026 noch der Farming Simulator 25 folgt. Gleichzeitig gab es im Juni 2026 auch Abgänge, die viele Fans geärgert haben, darunter Red Dead Redemption sowie Scott Pilgrim vs. The World: The Game und We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie.

Wenn du PS Plus Extra oder Premium nutzt, lohnt es sich deshalb doppelt, die Juli-Ankündigungen im Blick zu behalten: Einerseits wegen der 12 Abgänge, andererseits weil die Neuzugänge seit Juni 2026 wöchentlich nach und nach auftauchen.

Welche der 12 Juli-Abgänge würdest du am meisten vermissen, und welche willst du dir bis Ende Juli 2026 noch unbedingt vornehmen? Schreib es gern in die Kommentare.