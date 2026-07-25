Neues God of War mit Kratos bestätigt – es soll direkt an Laufey anknüpfen

Kratos ist noch lange nicht am Ende: Santa Monica Studio hat offiziell bestätigt, dass ein neues God-of-War-Hauptspiel mit dem ikonischen Spartaner in Entwicklung ist. Die Ankündigung kam nicht über einen Trailer, sondern ziemlich beiläufig auf der Bühne, und genau das macht die Nachricht umso spannender.

Die Bestätigung ist zudem ein klares Signal an alle, die nach der jüngsten Serien-Entscheidung Sorge hatten, Kratos könnte dauerhaft aus dem Rampenlicht verschwinden. Stattdessen scheint der Plan klar: erst ein Ausflug mit neuer Perspektive, dann die direkte Rückkehr zum bekannten Gesicht der Reihe.

Bestätigung durch Santa Monica Studio auf der Comic-Con

Wer hat das neue Kratos-Spiel bestätigt? Cory Barlog, Head of Creative bei Santa Monica Studio, hat auf einem Panel zu God of War Laufey bei der San Diego Comic-Con 2026 ausgesprochen, was viele zwar erwartet, aber noch niemand offiziell gehört hatte: Das nächste Kratos-zentrierte God of War ist in Arbeit.

Ich habe diese Woche mit dem Regisseur des nächsten Kratos-Spiels darüber gesprochen, was alles passiert… oh Mist, habe ich gerade das nächste Kratos-Spiel angekündigt? Okay, Schweigekodex, Leute. Vergesst einfach, dass ihr das gehört habt. Kratos ist direkt nach diesem Spiel wieder in einem weiteren Spiel dabei, es hängt unmittelbar an den Ereignissen von Laufey. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Wichtig dabei: Barlog machte nicht nur die Entwicklung öffentlich, sondern stellte auch den direkten Zusammenhang her. Das kommende Kratos-Abenteuer soll unmittelbar an die Ereignisse von God of War Laufey anknüpfen.

Erst Laufey, dann Kratos

Wann erscheint God of War Laufey? Ebenfalls auf dem Panel wurde der Release-Termin für God of War Laufey bestätigt: 16. Februar 2027. Das Spiel wurde bereits im Vormonat bei State of Play angekündigt und stellt eine Besonderheit in der Seriengeschichte dar.

Zum ersten Mal steht nicht Kratos im Mittelpunkt, sondern Faye, in diesem Kontext auch als Laufey bekannt. Damit bekommt die Reihe eine frische Perspektive auf die nordische Saga, was in Teilen der Community zwar kritisch aufgenommen wurde, gleichzeitig aber viel Raum für neue Erzählansätze öffnet.

Warum ist die direkte Verbindung zwischen Laufey und Kratos wichtig? Weil Santa Monica Studio damit klar macht, dass Laufey kein isolierter Seitenpfad sein soll. Wenn das nächste Kratos-Spiel direkt ansetzt, wird Laufey offenbar zu einem essenziellen Baustein der übergreifenden Story und nicht nur zu einem Experiment abseits der Hauptlinie.

Was bisher noch offen ist

Welche Details gibt es zum neuen God of War mit Kratos? Konkrete Infos sind aktuell noch rar. Weder Plattformen noch ein Release-Zeitraum wurden genannt, und auch zum Setting oder zur Ausrichtung gibt es noch keine offiziellen Hinweise. Klar ist nur: Die Entwicklung läuft bereits, und das neue Projekt soll inhaltlich direkt mit Laufey verknüpft sein.

Wie steht es um die God-of-War-TV-Serie? Parallel dazu befindet sich auch die Serienadaption bei Sony Pictures und Amazon MGM Studios weiter in Arbeit. Allerdings gab es zuletzt eine größere Hürde: Der ursprünglich vorgesehene Hauptdarsteller Ryan Hurst musste nach einer schweren Verletzung während der Produktion ersetzt werden, ein neuer Darsteller für Kratos wurde bislang nicht angekündigt. Ob sich dadurch der Startzeitraum verschiebt, bleibt abzuwarten.

Wie gefällt euch die Richtung: erst ein God of War mit Faye als Hauptfigur und danach direkt wieder Kratos im Fokus? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.