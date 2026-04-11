Call of Duty 2026 im Game Pass wackelt – was an den Gerüchten dran ist

Der nächste Call of Duty Teil könnte 2026 überraschend nicht direkt zum Start im Xbox Game Pass landen. Entsprechende Gerüchte machen aktuell die Runde und würden eine Erwartung treffen, die sich seit der Activision-Blizzard-Übernahme bei vielen festgesetzt hat: große Xbox-eigene Releases erscheinen normalerweise am ersten Tag im Abo.

Besonders pikant: Mit Call of Duty: Black Ops 6 im Jahr 2024 und Call of Duty: Black Ops 7 am 14. November 2025 hat Microsoft bereits gezeigt, dass die Serie grundsätzlich als Day-One-Zugpferd im Game Pass funktionieren kann. Umso größer wäre der Bruch, falls der 2026er Ableger diesen Weg nicht weitergeht.

Der aktuelle Stand der Gerüchte

Was ist bisher über Call of Duty 2026 und den Game Pass bekannt? Laut Branchenstimmen wird intern bei Microsoft offenbar zumindest die Möglichkeit diskutiert, das Call of Duty Spiel 2026 nicht als Day-One-Titel in den Xbox Game Pass aufzunehmen. Offiziell bestätigt ist dazu bislang nichts, weder zum Abo-Plan noch zum Spiel selbst.

Auch beim neuen Serienteil bleiben die Details noch vage. In der Community wird jedoch damit gerechnet, dass 2026 wieder ein Modern-Warfare-Ableger ansteht, mutmaßlich aus dem Hause Infinity Ward. Eine Enthüllung steht noch aus, ebenso ein Release-Termin oder konkrete Plattforminfos über das Übliche hinaus.

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Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, hätte das eine klare Signalwirkung: Game Pass-Abonnenten könnten sich nicht mehr automatisch darauf verlassen, dass jeder neue Call of Duty Teil ohne Zusatzkauf direkt am Veröffentlichungstag spielbar ist.

Warum Microsoft Call of Duty eventuell zurückhält

Warum könnte Call of Duty 2026 nicht am ersten Tag im Game Pass erscheinen? Der naheliegendste Grund ist Geld. Es stand bereits im Raum, dass ein Day-One-Release von Call of Duty im Abo Microsoft potenziell Hunderte Millionen an direkten Verkäufen kosten könnte. Bei einer Marke, die traditionell jedes Jahr zu den umsatzstärksten Releases gehört, ist das ein massiver Hebel.

Gerade nach den Game-Pass-Preiserhöhungen Ende 2025 wäre ein solcher Schritt aber kommunikativ heikel. Denn viele verbinden den höheren Preis mit dem Versprechen, dass dafür mehr große Day-One-Spiele geliefert werden. Wenn ausgerechnet Call of Duty als Prestige-Titel aus dem Line-up fällt, dürfte das bei Teilen der Community als Leistungsabbau ankommen.

Auf der anderen Seite könnte Microsoft genau 2026 als geeigneten Zeitpunkt sehen, um einen Kurswechsel abzufedern. Denn die Pipeline an großen Produktionen wirkt so voll wie lange nicht, was den Wegfall eines einzelnen Blockbusters zumindest in der Breite kompensieren könnte.

Game Pass 2026 bleibt auch ohne Call of Duty prominent

Welche großen Day-One-Spiele könnten 2026 im Xbox Game Pass landen? Selbst wenn Call of Duty 2026 nicht direkt im Abo erscheint, soll 2026 für Xbox trotzdem ein extrem starkes Jahr werden. Genannt werden vor allem mehrere Schwergewichte aus dem First-Party-Portfolio, die traditionell gut dazu geeignet sind, Abos zu verkaufen oder zu halten.

Halo 1 Remake

Gears of War: E-Day

Forza Horizon 6

Fable Reboot

Unterm Strich würde das für viele bedeuten: Viel Stoff für den Game Pass ist da, nur eben möglicherweise ohne den jährlichen Call of Duty Pflichttermin. Und genau an diesem Punkt entscheidet sich, wie stark das Abo für euch an Call of Duty als Day-One-Titel gekoppelt ist.

Wie wichtig wäre euch Call of Duty als Day-One-Release im Xbox Game Pass und würdet ihr das Abo ohne diesen Titel anders bewerten? Schreibt es gern in die Kommentare.