WoW-Abo wird teurer – neue Preise in Europa, Türkei wechselt auf Euro

World of Warcraft wird für Millionen Abonnenten teurer: Blizzard hebt die Abo-Preise in mehreren Ländern an. Die Änderungen treten am 22. Juni 2026 in Kraft und betreffen vor allem Europa und angrenzende Regionen. Als Grund nennt Blizzard globale und regionale Marktbedingungen sowie die Entwicklung der jeweiligen Währungen.

Während sich am US-Preis des MMORPG-Klassikers seit vielen Jahren nichts geändert hat, werden Abos andernorts regelmäßig angepasst. Für Fans in Deutschland ist vor allem interessant, dass die Erhöhung in Großbritannien gleichzeitig ein Signal dafür ist, wie stark Blizzard seine Preisgestaltung je nach Region nachjustiert.

Neue Abo-Preise in mehreren Ländern

Welche Regionen sind von der Preiserhöhung betroffen? Laut offizieller Ankündigung steigen die Preise für World of Warcraft-Abonnements in Großbritannien, Kasachstan und Georgien. In der Praxis bedeutet das: Egal ob du monatlich zahlst oder langfristig im 3-, 6- oder 12-Monats-Rhythmus abonnierst, es wird jeweils teurer.

Die Anpassung betrifft alle gängigen Laufzeiten. In Großbritannien steigt der Monatspreis von 9,99 GBP auf 10,99 GBP. Auch die längeren Pakete werden teurer, was vor allem für alle relevant ist, die bislang bewusst auf den Langzeitrabatt gesetzt haben.

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Abo-Laufzeit Großbritannien vorher (GBP) Großbritannien neu (GBP) Kasachstan vorher (KZT) Kasachstan neu (KZT) Georgien vorher (GEL) Georgien neu (GEL) 1 Monat 9,99 10,99 4.899 6.499 33,99 39,99 3 Monate 28,17 30,43 13.499 17.999 94,99 109,99 6 Monate 52,14 55,79 23.999 32.999 169,99 203,99 12 Monate 104,28 111,58 47.998 65.998 339,98 406,98

Türkei wechselt auf Euro und zahlt deutlich mehr

Was ändert sich für World of Warcraft in der Türkei? In der Türkei kommt zur Preiserhöhung noch ein entscheidender Schritt hinzu: Der Battle.net-Shop stellt die Abrechnung von der Türkischen Lira auf Euro um. Damit wird World of Warcraft dort künftig in Euro bepreist, was für viele Fans vor Ort einem massiven Sprung gleichkommt.

Blizzard setzt für die Türkei künftig folgende Euro-Preise an. Besonders brisant: Der 1-Monats-Preis liegt bei 12,99 Euro, während sich längere Laufzeiten auf effektiv 11,99 Euro beziehungsweise 10,99 Euro pro Monat reduzieren.

Abo-Laufzeit Preis (Euro) Effektiver Monatspreis (Euro) 1 Monat 12,99 12,99 3 Monate 35,97 11,99 6 Monate 65,94 10,99 12 Monate 131,88 10,99

Auch Brasilien betroffen und ungünstiges Timing nach Patch 12.0.5

Wie groß ist die Reichweite der Änderungen? Zusätzlich zu den offiziell genannten Regionen berichten Fans auch von einer Preisanhebung in Brasilien. Dort soll der Monatspreis von 39,90 BRL auf 54,90 BRL steigen. Bei zuletzt gemeldeten insgesamt rund sieben bis neun Millionen Abonnenten weltweit ist klar: Selbst wenn Blizzard keine exakten Zahlen pro Region nennt, betrifft das in Summe einen spürbaren Teil der Community.

Unmut kommt auch daher, dass die Nachricht kurz nach Patch 12.0.5 aufschlug. Der Patch stand laut Community-Stimmen teils wegen Fehlern und Exploits in der Kritik, wodurch die Preiserhöhung bei einigen wie ein zusätzlicher Dämpfer wirkt.

Wie siehst du die neuen Preise und die Umstellung auf Euro in der Türkei? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare.