GTA Online Event-Woche ab 26. Februar 2026 – neues Fahrzeug, Drift-Upgrades

In GTA Online startet am 26. Februar 2026 die neue Event-Woche und läuft bis zum 4. März 2026. Rockstar schiebt in diesem Zeitraum frische Inhalte nach, darunter ein neues Fahrzeug und zusätzliche Drift-Upgrades, die vor allem Tuning-Fans und alle, die gern quer durch Los Santos gehen, abholen sollen.

Wie immer gilt: Die Boni und Angebote wechseln mit dem Wochenreset, also lohnt es sich, eure To-do-Liste für die nächsten Tage ein bisschen zu planen. Gerade wenn ihr auf Drift-Builds hinarbeitet, kann diese Woche ein guter Moment sein, um Garage und Werkstatt entsprechend vorzubereiten.

Neues Fahrzeug in der Event-Woche

Welches neue Fahrzeug ist diese Woche in GTA Online verfügbar? Mit dem neuen Wochenupdate kommt ein zusätzliches Fahrzeug ins Spiel, das ihr während des Event-Zeitraums in eure Sammlung aufnehmen könnt. Rockstar setzt dabei weiterhin auf den Mix aus Sammlerwert und Praxisnutzen, denn neue Releases sind oft direkt für bestimmte Tuning-Trends oder Event-Playlists relevant.

Falls ihr euch das Fahrzeug direkt holen wollt, lohnt sich ein Blick auf euren aktuellen Kontostand und eure Garagenplätze. Neue Releases sind in GTA Online erfahrungsgemäß schnell Thema in Lobbys, in Rennen und bei Car-Meet-Treffen, also rechnet damit, dass ihr dem Wagen in dieser Woche häufig begegnet.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Wer eher auf Effizienz spielt, sollte vor dem Kauf kurz checken, ob der Wagen zu eurem Fuhrpark passt: Sucht ihr ein Allround-Auto für freie Sessions, etwas für bestimmte Rennklassen oder ein reines Style-Projekt? Genau solche Fragen entscheiden, ob ein neues Fahrzeug bei euch ein Daily Driver wird oder nur ein weiteres Ausstellungsstück.

Drift-Upgrades im Fokus

Was bringen die neuen Drift-Upgrades in GTA Online? Das Highlight der Woche sind die Drift-Upgrades, die euer Setup stärker auf kontrollierte Slides, schnellere Winkelwechsel und insgesamt mehr Drift-Feeling ausrichten sollen. Damit rückt Rockstar das Thema Drift noch mehr in Richtung eigenständiger Spielstil, statt es nur als Nebenprodukt von zu viel Leistung und zu wenig Grip zu behandeln.

Spannend ist das vor allem für alle, die regelmäßig am Car Meet unterwegs sind oder gern eigene Drift-Strecken in der offenen Welt fahren. Mit passenden Upgrades kann sich das Fahrverhalten deutlich verändern, was wiederum Einfluss darauf hat, wie gut ihr Kurven antragen, Übergänge fahren und lange Drifts stabil halten könnt.

Wenn ihr euch in der Woche gezielt damit beschäftigen wollt, empfiehlt es sich, nicht nur stumpf alles umzubauen, sondern ein Gefühl dafür zu entwickeln, was ihr eigentlich braucht: mehr Kontrolle beim Einlenken, mehr Stabilität im Drift oder ein Setup, das schnelle Korrekturen erlaubt. Gerade bei Drift-Setups ist es oft die Kombination aus Teilen und persönlichem Fahrstil, die am Ende entscheidet.

So holt ihr das Maximum aus der Woche heraus

Wie nutzt ihr die Event-Woche vom 26. Februar 2026 bis 4. März 2026 am besten? Wenn ihr wenig Zeit habt, priorisiert zuerst die Inhalte, die nur diese Woche im Rampenlicht stehen: das neue Fahrzeug abchecken und die Drift-Upgrades ausprobieren. So verpasst ihr nichts, selbst wenn ihr nur ein oder zwei Abende online seid.

Wenn ihr mehr Zeit mitbringt, lohnt sich ein kleiner Plan: Erst ein Basissetup bauen, dann in einer ruhigen Session testen, danach feinjustieren. Drift-Teile fühlen sich oft erst nach ein paar Runs wirklich stimmig an, weil ihr euch an das neue Verhalten gewöhnen müsst.

Außerdem kann es Spaß machen, diese Woche bewusst als Community-Woche zu nutzen: Trefft euch mit Freunden, baut ähnliche Fahrzeuge mit unterschiedlichen Setups und vergleicht, wie sich kleine Änderungen auswirken. Gerade bei Drift-Konfigurationen sieht man schnell, wie unterschiedlich ein Auto wirken kann, obwohl es auf dem Papier fast gleich ausgestattet ist.

Wie gefällt euch die neue GTA-Online-Event-Woche mit neuem Fahrzeug und Drift-Upgrades, und worauf legt ihr bei euren Drift-Builds am meisten Wert? Schreibt es gern in die Kommentare.